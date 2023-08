Test du Xiaomi Mix Fold 3

Introduction

Après trois générations, le vilain petit canard est non seulement devenu un magnifique cygne, mais il a également atteint sa maturité. Le Mix Fold 3 est la dernière tentative de Xiaomi en matière de style pliable de téléphone devenu tablette et nous l’aimons vraiment.

Xiaomi a réussi à apporter plusieurs améliorations par rapport au modèle précédent, ce qui en soi représentait un pas de géant pour la franchise. Cette année, nous aurons plus d’appareils photo (peut-il y en avoir trop ?), une batterie plus grosse (toujours une bonne chose), mais des écrans plus agréables (même si les anciens n’étaient pas mauvais), une recharge sans fil (il était temps) et le mise à niveau habituelle du chipset. Ce que nous n’obtenons pas non plus cette fois-ci, c’est une disponibilité mondiale. Soupir.

Nous avons l’un des Mix Fold 3 uniquement en Chine au bureau pour examen et c’est toujours quelque chose. Nous examinerons de près les performances de l’appareil photo, où nous sommes particulièrement enthousiasmés par les nouveaux téléobjectifs – un module 3,2x et 5x signifie beaucoup plus de polyvalence que le seul appareil photo à zoom 2x de l’ancien modèle. Et cela fait peut-être du Mix le système de caméra pliable de grande taille le plus complet du marché.

Xiaomi promet également une tonne de luminosité avec les nouveaux écrans tout en conservant la taille et les proportions, que nous apprécions déjà beaucoup. Ajoutez à ces panneaux améliorés le Snapdragon 8 Gen 2 plus efficace et la capacité de la batterie augmente à 4 800 mAh et nous pourrions envisager un nouveau champion d’endurance pliable.

L’ajout du chargement sans fil contribuera finalement à réduire la liste des inconvénients, même si une entrée est déjà garantie d’y arriver : il n’y a pas d’étanchéité sur le Mix Fold 3. Maintenant que Google et Huawei ont rejoint Samsung pour offrir cela, nous Je serais moins enclin à laisser passer les autres.

Mais n’allons pas trop loin.

Aperçu des spécifications du Xiaomi Mix Fold 3 :

Corps: 161,2 x 143,3 x 5,3 mm, 255 g ; Façade en verre, dos en verre/plastique, cadre en aluminium.

161,2 x 143,3 x 5,3 mm, 255 g ; Façade en verre, dos en verre/plastique, cadre en aluminium. Afficher: 8,03″ LTPO OLED+ pliable, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, résolution 1916 x 2160 px, format d’image 10,15:9, 360ppi ; écran de couverture : 6,56″ AMOLED, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1080 x 2520 pixels, rapport 21:9 , Corning Gorilla Glass Victus 2.

8,03″ LTPO OLED+ pliable, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, résolution 1916 x 2160 px, format d’image 10,15:9, 360ppi ; écran de couverture : 6,56″ AMOLED, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1080 x 2520 pixels, rapport 21:9 , Corning Gorilla Glass Victus 2. Jeu de puces : Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1 x Cortex-X3 de 3,36 GHz et 2 x Cortex-A715 de 2,8 GHz et 2 x Cortex-A710 de 2,8 GHz et 3 x Cortex-A510 de 2,0 GHz) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1 x Cortex-X3 de 3,36 GHz et 2 x Cortex-A715 de 2,8 GHz et 2 x Cortex-A710 de 2,8 GHz et 3 x Cortex-A510 de 2,0 GHz) ; Adréno 740. Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM, 1 To 16 Go de RAM ; UFS4.0.

256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM, 1 To 16 Go de RAM ; UFS4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, MIUI Fold 14.1.5.

Android 13, MIUI Fold 14.1.5. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 10 MP, f/2.0, 75 mm, PDAF, OIS, zoom optique 3,2x ; Téléobjectif : 10 MP, f/2.9, 115 mm, PDAF, OIS, zoom optique 5x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚.

: 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 10 MP, f/2.0, 75 mm, PDAF, OIS, zoom optique 3,2x ; : 10 MP, f/2.9, 115 mm, PDAF, OIS, zoom optique 5x ; : 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚. Caméra frontale: Large (principal) : 20 MP, f/2.3, 23 mm ; Large (principal) : 20 MP, f/2.3, 23 mm ; Large (principal) : 20 MP, f/2.3, 23 mm.

: 20 MP, f/2.3, 23 mm ; : 20 MP, f/2.3, 23 mm ; : 20 MP, f/2.3, 23 mm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K à 24 ips, 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240/960/1920 ips, Dolby Vision HDR ; Caméra frontale : 1080p à 30/60 ips.

: 8K à 24 ips, 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240/960/1920 ips, Dolby Vision HDR ; : 1080p à 30/60 ips. Batterie: 4800 mAh ; 67 W filaire, PD3.0, QC4, 100 % en 40 min (annoncé), 50 W sans fil, 100 % en 55 min (annoncé).

4800 mAh ; 67 W filaire, PD3.0, QC4, 100 % en 40 min (annoncé), 50 W sans fil, 100 % en 55 min (annoncé). Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 7 ; BT 5.3 ; NFC ; Port infrarouge.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 7 ; BT 5.3 ; NFC ; Port infrarouge. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; haut-parleurs stéréo.

Déballage du Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi aime vous faire sentir spécial avec le contenu de la boîte de ses téléphones haut de gamme et le Mix Fold 3 n’est pas différent. Même si la boîte a un peu rétréci, elle contient toujours plus que le strict minimum.

Par exemple, vous obtenez une solution de protection en deux parties pour le combiné. Il se compose d’une coque arrière qui s’enclenche sur l’extrémité sans écran du Mix (et peut être davantage fixée avec des bandes adhésives) et sert également de béquille, ainsi que d’un cadre qui entoure l’écran de couverture (également fixé avec des bandes adhésives).

Un chargeur (de 67 W dans ce cas) et un câble qui va avec restent des accessoires que vous obtenez avec votre Xiaomi, contrairement à certains concurrents.