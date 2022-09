Introduction

Xiaomi Mix Fold 2 est le téléphone pliable le plus fin du marché en 2022 – une réalisation impressionnante qui devrait immédiatement le mettre sous les projecteurs pendant un certain temps. Malheureusement, peu de gens pourront acheter ce Mix Fold 2 car il est disponible exclusivement en Chine.

Il semble que Xiaomi n’ait aucun intérêt à vendre ses smartphones de pointe en dehors de la Chine. Le Xiaomi Mi 10 Ultra n’a pas atteint les marchés internationaux, le premier Mix Fold non, le tout à fait génial Xiaomi 12S Ultra non, et maintenant le Mix Fold 2 est là pour nous montrer ce que nous ne pouvons pas avoir.

Cette diatribe maintenant terminée, explorons ce Xiaomi Mix Fold 2 qui est arrivé récemment à notre bureau.

Le nouveau Mix Fold 2 est une mise à niveau massive par rapport au précédent Mix Fold. Pour commencer, il est beaucoup plus fin et plus léger – le Fold 2 plié ne mesure que 11 mm d’épaisseur (contre 17 mm) et pèse 262 grammes (contre 317 g). Il a une charnière améliorée, un avant Gorilla Glass Victus, un châssis en aluminium et un verre arrière dépoli.

Les deux écrans du Mix Fold sont parmi les meilleurs de l’industrie. L’avant (couverture) est un OLED de 6,56 pouces de résolution standard 1080p et d’aspect traditionnel 21: 9. Il impressionne également avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la prise en charge HDR10+ et Dolby Vision.

La pièce maîtresse du Mix Fold 2 est bien sûr l’écran pliable. C’est le plus grand sur le marché à ce jour – un panneau OLED LTPO2 pliable de 8,02 pouces sans aucune découpe. Il peut afficher plus de 1 milliard de couleurs, prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, est HDR10+ et est certifié Dolby Vision. En plus de l’amélioration du taux de rafraîchissement élevé par rapport au Mix Fold, cet écran est également plus lumineux et devrait être moins réfléchissant.

Le Mix Fold 2 utilise le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 le plus récent, et il est couplé à 12 Go de RAM. Cela correspond à la récolte actuelle de produits phares et à une bonne mise à niveau par rapport au chipset Snapdragon 888 dans le premier Mix Fold.

La caméra arrière est un autre clou du spectacle – il s’agit d’une triple configuration alimentée par Leica avec un primaire OIS 50MP, un téléobjectif OIS 2x 8MP et un appareil photo ultra large 13MP avec AF. En effet, cela fait du Mix Fold 2 un autre partenariat Xiaomi-Leica auquel peu de gens auront accès, mais c’est ce qu’il est.

Il y a un aspect où le Mix Fold 2 a été rétrogradé depuis le Mix Fold – il y a maintenant deux haut-parleurs au lieu de quatre. Mais ils devraient être plus grands qu’avant et sont réglés par harmon/kardon. Il existe également un support pour Dolby Atmos.

Enfin, le Mix Fold 2 est alimenté par une batterie de 4 500 mAh prenant en charge une charge filaire rapide de 67 W.

Spécifications du Xiaomi Mix Fold 2 en un coup d’œil :

Corps: 161,1 x 144,7 x 5,4 mm, 262 g ; façade en verre (pliée), façade en plastique (dépliée), dos en verre, cadre en aluminium.

161,1 x 144,7 x 5,4 mm, 262 g ; façade en verre (pliée), façade en plastique (dépliée), dos en verre, cadre en aluminium. Affichage: OLED LTPO2 pliable de 8,02″, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1300 nits (crête), résolution 1914x2160px, rapport d’aspect 10.16:9, 360ppi, verre Schott UTG ; écran de couverture :, AMOLED, 120Hz , HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1300 nits (crête), 6,56 pouces, 1080 x 2520 pixels, rapport 21:9, Corning Gorilla Glass Victus.

OLED LTPO2 pliable de 8,02″, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1300 nits (crête), résolution 1914x2160px, rapport d’aspect 10.16:9, 360ppi, verre Schott UTG ; écran de couverture :, AMOLED, 120Hz , HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1300 nits (crête), 6,56 pouces, 1080 x 2520 pixels, rapport 21:9, Corning Gorilla Glass Victus. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, MIUI Fold 13.

Android 12, MIUI Fold 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 8 MP, f/2.6, 45 mm, PDAF double pixel, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.4, 15mm, 123˚, 1.12µm.

: 50 MP, f/1.8, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.6, 45 mm, PDAF double pixel, zoom optique 2x ; : 13 MP, f/2.4, 15mm, 123˚, 1.12µm. Caméra frontale: 20 MP, 27 mm (large), 1/3,4″, 0,8 µm.

20 MP, 27 mm (large), 1/3,4″, 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30/60fps, 720p@120fps.

: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS ; : 1080p@30/60fps, 720p@120fps. La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 67W, 100% en 40 min (annoncé), Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+.

4500 mAh ; Charge rapide 67W, 100% en 40 min (annoncé), Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Port infrarouge; haut-parleurs stéréo.

Le Galaxy Z Fold4 le plus récent de Samsung présente deux avantages majeurs par rapport au Mix Fold 2 s’ils devaient s’affronter. Le Galaxy est classé IPX8 pour la résistance à l’eau, et il fonctionne sur Android 12L au lieu d’Android 12 standard, qui offre une prise en charge native des écrans pliables avec quelques astuces spéciales. Le Mix Fold 2 ne peut pas égaler la convivialité offerte par Samsung sur son Galaxy, bien que certaines fonctions prometteuses fassent partie de MIUI Fold 13.

D’autre part, le Mix Fold 2 est beaucoup plus fin et offre des écrans plus grands, et il peut se vanter d’un emballage haut de gamme.

Déballage du Mix Fold 2

En effet, le Mix Fold 2 arrive dans une grande boîte noire, qui contient le chargeur propriétaire de 67 W et le câble 6A nécessaire pour que la charge rapide fonctionne. Mais ce n’est pas fini !

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez également un adaptateur USB-C vers 3,5 mm, vous pouvez donc continuer à utiliser vos écouteurs filaires préférés. Et vous obtenez une housse en cuir spéciale avec une béquille réglable ! Agréable!

Enfin, l’écran de couverture arrive avec un protecteur mince qui a été appliqué en usine.