Test du Xiaomi Mi Band 7

En un coup d’œil Note d’expert Avantages En vedette emballé pour le prix

Suivi de la fréquence cardiaque, de l’oxygène sanguin et du stress toute la journée

Prise en charge de 120 types d’exercices

Affichage permanent plus grand Les inconvénients L’affichage permanent coûte cher à la batterie

Plus cher que son prédécesseur

Pas le portable le plus intelligent Notre avis Xiaomi continue d’offrir l’un des appareils portables les plus riches en fonctionnalités sur le marché des trackers de fitness à petit budget avec le Mi Band 7. Il propose des mises à niveau d’affichage et de suivi de fitness clés pour fournir un meilleur aperçu de votre santé, mais ce n’est toujours pas aussi intelligent que certaines alternatives , et la durée de vie de la batterie peut être aléatoire.

Xiaomi s’est fait un nom avec sa série Mi Band ultra-abordable et riche en fonctionnalités, et le dernier Xiaomi Mi Band 7 cherche à poursuivre cette tendance avec un écran plus grand, des capacités de suivi améliorées toute la journée et de nouvelles mesures de mesure de l’exercice, tous dans un légèrement forfait plus cher.

Mais, malgré la légère hausse des prix, le Mi Band 7 est toujours un tracker de fitness aux capacités impressionnantes, idéal pour ceux qui veulent mieux comprendre leur santé, leur sommeil et leur forme physique – ne vous attendez pas à une intelligence de niveau smartwatch.

Concevoir et construire

Le grand écran toujours allumé de 1,62 pouces est un bonus

Conception améliorée du chargeur

Design compact et élégant qui n’attire pas l’attention

En un coup d’œil, vous ne verrez peut-être pas beaucoup de différence entre le Xiaomi Mi Band 7 et son prédécesseur, le Xiaomi Mi Band 6, mais il y a une différence cruciale : la taille de l’écran.

Lewis Peintre / Fondeur

Alors que le tracker de fitness de l’année dernière mesurait 1,56 pouces, le Mi Band 7 arbore un écran AMOLED plus grand de 1,62 pouces qui, selon Xiaomi, augmente la zone de visualisation de 25 %. Il est également plus lumineux cette fois-ci à 500 nits, et l’augmentation le rend beaucoup plus facile à utiliser à l’extérieur en plein soleil.

Un nouvel ajout passionnant est l’introduction de la technologie d’affichage permanente. Comme son nom l’indique, l’écran peut rester allumé à faible luminosité pour fournir un accès constant à l’heure, aux barres de suivi de la condition physique et à tout autre widget que vous avez sur le cadran de votre choix – bien qu’à un coût énorme pour la batterie, mais plus à ce sujet dans un peu .

Retournez le tracker de fitness et vous trouverez la suite habituelle de capteurs et les points de connexion de charge propriétaires de Xiaomi. La bonne nouvelle est que, contrairement aux générations précédentes, la conception optimisée du chargeur signifie que vous n’avez plus besoin de retirer le tracker de la sangle pour le recharger.

Lewis Peintre / Fondeur

Tout cela mis à part, c’est comme d’habitude avec le Mi Band 7, arborant le même design de tracker en forme de pilule que nous avons appris à connaître et à aimer au fil des ans. Il est assez compact au poignet, avec une construction assez affleurante vous aidant à oublier qu’il est même là.

Comme pour les générations précédentes, il existe une variété de sangles en silicone flexibles disponibles pour aider à injecter un peu de couleur dans les procédures, mais dans l’ensemble, c’est un tracker de fitness discret qui n’attire pas trop l’attention sur lui-même – à moins que vous n’optiez pour un audacieux, lumineux regarder le visage qui est!

Logiciels et fonctionnalités

Pas d’applications tierces, de paiements ou de support d’assistant intelligent

Les fonctions de base comme la météo, le calendrier et le contrôle de la musique fonctionnent bien

Beaucoup de cadrans à choisir

Le Xiaomi Mi Band 7 est avant tout un tracker de fitness, ce qui signifie qu’il n’est pas aussi intelligent ou capable que les smartwatches dédiées sur le marché.

Le Mi Band 7 manque d’intelligence clé, notamment la possibilité d’utiliser le NFC intégré pour les paiements (en dehors de la Chine, de toute façon !), la prise en charge de l’assistant vocal et les applications tierces. Cependant, pour ceux qui veulent plus d’un “compagnon” de smartphone qu’un smartphone à part entière au poignet, le portable bon marché coche beaucoup de cases.

Lewis Peintre / Fondeur

Cela se présente sous la forme d’une mise en miroir des notifications, disponible à la fois sur iOS et Android, ainsi que la possibilité d’effectuer des tâches de base comme vérifier la météo, revoir les événements du calendrier à venir et même contrôler la lecture de musique depuis votre smartphone – une fonctionnalité particulièrement pratique, mais certainement pas. exclusif au portable de Xiaomi.

L’interface utilisateur basée sur les gestes est généralement facile à comprendre, reflétant étroitement les fonctions de base des montres intelligentes Wear OS avec des vignettes d’accès rapide personnalisables à gauche et à droite du cadran, mais avec un balayage vers le bas pour les notifications et un balayage vers le haut pour accéder aux applications. .

Il y a une poignée de cadrans de montre colorés qui aident à mettre en valeur ce grand écran AMOLED lumineux avec plus disponible à télécharger via l’application compagnon, mais il n’y a pas beaucoup de personnalisation et, sans applications tierces, il n’y en a pas beaucoup complications utiles à ajouter non plus.

Mais alors que l’intelligence est relativement basique, le Mi Band 7 compense certainement cela dans le département de suivi de la condition physique.

Lewis Peintre / Fondeur

Suivi de la santé et de la forme physique

Suivi impressionnant de la santé et de la forme physique pour un portable aussi bon marché

Nouvelle surveillance continue de l’oxygène sanguin et alertes SpO2

Le suivi du sommeil peut être aléatoire

Bien que les affaires se déroulent comme d’habitude dans la plupart des départements, le Mi Band 7 renforce encore ses capacités de suivi de la condition physique axées sur le budget.

L’un des domaines d’intérêt est le moniteur SpO2, qui est désormais capable de surveiller en continu l’oxygène dans le sang et d’émettre des alertes SpO2 faibles. Ce dernier pourrait être pratique pour alerter les utilisateurs d’une éventuelle apnée du sommeil la nuit, mais comme pour la plupart des appareils portables grand public, il ne doit pas être considéré comme un dispositif médical.

Pourtant, il est pratique d’avoir une idée des niveaux d’oxygène dans le sang potentiellement faibles, en particulier à partir d’un tracker de fitness aussi abordable.

Mis à part le suivi de l’oxygène sanguin, le Mi Band 7 offre les mêmes capacités de surveillance de la fréquence cardiaque et du stress tout au long de la journée, du suivi du sommeil et des capacités générales de suivi de la condition physique que son prédécesseur. Ce dernier est affiché de manière distincte comme Apple Watch, surveillant les étapes, les heures actives et les calories brûlées, bien que les anneaux de marque aient été remplacés par un arc-en-ciel dans le portable de Xiaomi.

Lewis Peintre / Fondeur

Le suivi du sommeil n’est cependant pas aussi fiable que les autres trackers de fitness. Bien qu’il fournisse toutes les mesures standard – temps d’éveil, REM, sommeil léger et profond, temps total passé au lit et temps de sommeil – j’ai trouvé qu’il n’est pas aussi intelligent lorsqu’il s’agit de mettre fin automatiquement à la surveillance du sommeil.

À plus d’une occasion lors des tests, un voyage rapide aux toilettes au milieu de la nuit a prématurément mis fin au suivi du sommeil de cette nuit-là, ce qui a entraîné la perte de quelques heures de données. Ce n’est pas la panacée, mais pour ceux qui aiment se plonger dans les mesures du sommeil comme moi, cela peut être plutôt frustrant.

En ce qui concerne le suivi des exercices dédiés, le Mi Band 7 prend en charge 120 sports, soit 30 de plus que son prédécesseur, et couvre les formes d’exercice les plus populaires, notamment la marche, la course, le vélo, la randonnée et la natation, ainsi que d’autres niches. options comme les échecs. Je ne peux pas imaginer que les échecs brûlent beaucoup de calories, mais bon, qu’est-ce que je sais…

En ce qui concerne les exercices traditionnels, comme la course et le cyclisme, Xiaomi a ajouté de nouvelles mesures d’entraînement sous la forme de charge d’entraînement, d’effet d’entraînement, de temps de récupération et (plutôt impressionnant) de surveillance VO2 Max, toutes visibles via l’application compagnon après l’entraînement.

L’offre de données n’est toujours pas aussi approfondie que les appareils portables haut de gamme de Garmin, mais bon, l’option de Xiaomi coûte une fraction des 449 $ / 399 £ Garmin Venu 2 Plus et couvre la plupart des domaines clés. Pour la course, cela inclut les répartitions des tours, le rythme moyen, la cadence et la fréquence cardiaque ainsi que les nouvelles mesures susmentionnées.

Lewis Peintre / Fondeur

Le seul véritable inconvénient du suivi des exercices sur le Xiaomi Mi Band 7 est l’absence de GPS intégré, ce qui signifie que vous devrez trimballer votre téléphone chaque fois que vous vous entraînez. C’est courant avec les trackers axés sur le budget, mais c’est néanmoins frustrant, surtout si vous avez utilisé un portable avec GPS intégré dans le passé.

Si vous faites la plupart de vos exercices à l’extérieur et que vous aimez l’idée de laisser votre téléphone à la maison, vous préférerez peut-être le Fitbit Charge 5 à 119,95 $ / 129,99 £ avec GPS intégré.

Vie de la batterie

Les revendications d’autonomie de la batterie de 14 jours ne sont pas exactes

Gros sacrifice à la collecte de données pour améliorer la batterie

L’affichage permanent réduit la durée de vie de la batterie de plus de 50 %

La batterie du Xiaomi Mi Band 7 est plus grande que son prédécesseur à 180 mAh contre 125 mAh, mais avec l’ajout d’un écran plus grand, il n’y a pas beaucoup de différence dans la durée de vie globale de la batterie.

La société affirme qu’il peut durer jusqu’à 14 jours avec une utilisation légère et neuf jours avec une utilisation intensive, mais je n’ai pas tout à fait trouvé que c’était le cas lors des tests. Avec le suivi avancé – surveillance Sp02, suivi constant de la fréquence cardiaque et plus encore – activé, j’ai trouvé que le Mi Band 7 durerait plus près de 7 jours avant d’avoir besoin d’une recharge.

Cela ne fait qu’empirer si vous activez l’affichage permanent, un fait que le smartphone vous alerte lorsque vous l’activez. En fait, il dit que cela réduira la durée de vie globale de la batterie de plus de 50%, et avec cela et le suivi avancé activé, j’ai manqué de batterie en seulement 3 jours.

Il convient également de noter que, comme pour la plupart des appareils portables, un suivi d’entraînement dédié raccourcira également la durée de vie globale de la batterie.

Ainsi, bien qu’il existe certainement un potentiel pour une longue durée de vie de la batterie, vous devrez faire de gros compromis pour le faire.

La bonne nouvelle est que la charge via le chargeur de contact ne prend pas trop de temps, avec une charge complète en environ une heure.

Lewis Peintre / Fondeur

Prix

La collection Mi Band de Xiaomi a toujours été saluée pour son caractère abordable, mais ce prix a lentement augmenté au fil des ans, avec un autre bond notable cette année.

Le Xiaomi Mi Band 7 vous coûtera 54,99 £/59,99 € (environ 65 $), soit 15 £/15 € de plus que son prédécesseur à 40 £/45 €. Il y a un écran plus grand et un suivi amélioré pour justifier cette hausse de prix, et c’est toujours l’un des moins chers et des plus capables du marché, ce n’est tout simplement pas comme bon marché comme autrefois.

Si vous êtes tenté par le tracker de fitness axé sur le budget de Xiaomi, vous pouvez acheter le Mi Band 7 directement auprès de Xiaomi aux côtés de détaillants comme Amazone au Royaume-Uni.

Comme avec la plupart des autres technologies Xiaomi, le Band 7 n’est pas disponible aux États-Unis, mais de nombreux trackers de notre meilleur tableau de suivi de la condition physique le sont. Nous avons également une sélection des meilleures montres intelligentes pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus intelligent.

Verdict

Le Xiaomi Mi Band 7 reste l’un des meilleurs trackers au niveau du budget, avec un prix alléchant et une gamme impressionnante de capteurs pour suivre votre santé, votre forme physique et vos entraînements dédiés.

Le plus grand écran toujours allumé est un ajout particulièrement agréable, aidant à mettre en valeur les cadrans de montre éclatants proposés tout en facilitant la lecture du texte en un coup d’œil, bien que la technologie toujours allumée coûte cher à la durée de vie globale de la batterie.

En l’absence de nouvelles fonctionnalités intelligentes, les véritables améliorations se situent dans le département de suivi de la condition physique avec une surveillance SpO2 toute la journée, de nouvelles mesures d’entraînement (y compris VO2 Max) et la possibilité de suivre plus d’entraînements que jamais auparavant.

C’est un peu plus cher que son prédécesseur, et le manque de GPS intégré peut irriter les fanatiques de fitness, mais c’est toujours un excellent petit tracker peu coûteux pour garder un œil sur votre santé et votre forme physique en général.

