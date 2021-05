Test du Xiaomi Mi 11i / Mi 11X Pro

introduction

Cela finira-t-il jamais? La gamme Mi 11 de Xiaomi compte jusqu’à 8 appareils au moment de la rédaction de cet examen, couvrant un large éventail de fonctionnalités et de prix. C’est le Mi 11i que nous avons pour vous cette fois, après quelques Lites, un Ultra et le Mi 11 proprement dit, que nous avons tous examinés récemment.

Quelques mots supplémentaires sur la dénomination et le positionnement sur le marché sont nécessaires pour des raisons de clarté, bien que la «clarté» puisse être un objectif inatteignable. Nous ferons référence au téléphone comme Mi 11i parce que c’est ce qu’il dit sur la boîte que nous avons ici, mais essentiellement le même appareil passe par Mi 11X Pro en Inde, et les deux sont à leur tour presque identiques au Redmi K40 Pro + vendu en Chine. Voici comment ils se comparent en termes de spécifications.









Xiaomi Mi 11i • Xiaomi Mi 11X Pro • Xiaomi Redmi K40 Pro +

En regardant les spécifications du Mi 11i, nous le classons comme membre de la race du « tueur phare » si nous supposons que c’est toujours une chose. Il a la puce haut de gamme Snapdragon 888 pour justifier d’être mentionné dans la même phrase que les grands garçons, mais cela est couplé à de petits déclassements tout au long pour pouvoir s’adapter au budget du tueur.

Peu étant le mot clé. L’écran n’est pas 1440p comme sur les Mi 11s plus performants, mais il s’agit toujours d’un Super AMOLED capable de 120 Hz avec prise en charge HDR et une luminosité extrêmement élevée. Le système de caméra est presque le même que sur le Mi 11 proprement dit – une unité principale de 108MP (bien qu’un capteur différent et plus petit), un ultra-large (basse résolution, mais avec une mise au point tout aussi fixe) et la même macro de sorte de télé 5MP. c’est mieux que la plupart. Quelques dizaines de milliampères-heures dans la capacité de la batterie et 33W de charge au lieu de 55W ou 67W, quant à eux, sont la définition de petits déclassements, tout comme la protection GG5 au lieu de Victus.

Caractéristiques du Xiaomi Mi 11i en un coup d’œil:

Corps: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm, 196 g; Protection IP53 contre la poussière et les éclaboussures.

163,7 x 76,4 x 7,8 mm, 196 g; Protection IP53 contre la poussière et les éclaboussures. Affichage: Super AMOLED 6,67 « , 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 395ppi.

Super AMOLED 6,67 « , 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 395ppi. Chipset: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, MIUI 12.

Android 11, MIUI 12. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,52 « , 0,7 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 119˚; Macro : 5 MP, f / 2,4, 50 mm, 1 / 5,0 « , 1,12 µm.

: 108 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,52 « , 0,7 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 119˚; : 5 MP, f / 2,4, 50 mm, 1 / 5,0 « , 1,12 µm. Caméra frontale: 20 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm.

20 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120/240 / 960fps, gyro-EIS, HDR10 +; Caméra frontale : 1080p à 30 ips, 720p à 120 ips.

: 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120/240 / 960fps, gyro-EIS, HDR10 +; : 1080p à 30 ips, 720p à 120 ips. La batterie: 4520mAh; Charge rapide 33 W, 100% en 52 min (annoncé), Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+.

4520mAh; Charge rapide 33 W, 100% en 52 min (annoncé), Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Port infrarouge.

Déballage du Xiaomi Mi 11i

Le Mi 11i est livré dans la même boîte blanche avec des lettres en cuivre que nous avons eu sur le Mi 11 proprement dit. C’est en contraste avec la boîte noire dans laquelle nous avons le Mi 11 Ultra.

Cela dit, le Mi 11X Pro à destination de l’Inde est livré dans une boîte noire avec un design différent qui comprend une ressemblance du téléphone sur le couvercle.

Le contenu de la boîte, en revanche, est identique pour le Mi 11i et le Mi 11X Pro (enfin, moins les broches du chargeur, qui varient selon la région). Vous obtenez le chargeur 33W et un câble USB-A-vers-C, un dongle pour casque et un étui de protection en silicone transparent.