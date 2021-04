introduction

Aujourd’hui, nous allons passer en revue un autre mi-ranger Xiaomi – nous accueillons la version 4G du Mi 11 Lite.

Nous ne savons pas comment Xiaomi peut maintenir la production ininterrompue de tant de téléphones avec la pénurie mondiale de puces. Mais nous sommes heureux que les choses fonctionnent bien pour eux jusqu’à présent.

Le Mi 11 Lite 5G a déjà mérité notre recommandation et nous espérons que sa version moins chère sera tout aussi bonne. Le Mi 11 Lite léger, tout comme le Mi 11 Lite 5G, a la forme du produit phare Mi 11 et se concentre sur des fonctionnalités similaires – un écran HRR OLED, une qualité de caméra agréable, une longue durée de vie de la batterie, une charge rapide et une expérience d’interface utilisateur fluide.

Nous sommes heureux de voir que Xiaomi a soigneusement sélectionné les fonctionnalités les plus importantes. L’OLED de 6,55 pouces est de grande qualité avec une prise en charge des couleurs 10 bits, une certification HDR10 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il existe également un échantillonnage tactile à 240 Hz, qui est une autre condition pour une expérience fluide.

La triple caméra à l’arrière rappelle également celle du Mi 11 et la même chose que celle du Mi 11 Lite 5G – il y a un primaire haute résolution 64MP, un vivaneau ultra-large 8MP et une caméra télémacro 5MP. Toutes sortes de modes de prise de vue sont pris en charge, y compris le mode nuit, l’exposition longue, le mode Pro pour toutes les caméras et les modes vidéo exclusifs de la série Mi 11 tels que Parallel World, Time Freeze, Night Mode Timelapse, entre autres.

Le Mi 11 Lite repose sur la puce Snapdragon 732G – la même que nous avons expérimentée dans le cadre du Redmi Note 10 Pro. C’est la seule différence notable avec le Mi 11 Lite 5G – le modèle 5G utilise un SoC Snapdragon 780G 5G plus puissant.

Le Mi 11 Lite a peut-être subi un processus de réduction des coûts évident, mais il peut toujours profiter de haut-parleurs stéréo, de la connectivité NFC, d’un emplacement microSD et même d’un port IR. Et, en regardant sa fiche technique, cela semble être une version Lite bien faite.

Caractéristiques du Xiaomi Mi 11 Lite en un coup d’œil:

Corps: 160,5 x 75,7 x 6,8 mm, 157 g; Gorilla Glass 5 avant, arrière en verre, cadre en plastique.

160,5 x 75,7 x 6,8 mm, 157 g; Gorilla Glass 5 avant, arrière en verre, cadre en plastique. Affichage: AMOLED 6,55 « , couleurs 1B, HDR10, 90 Hz, échantillonnage tactile 240 Hz, 500 nits (typ), 800 nits, résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 402ppi.

AMOLED 6,55 « , couleurs 1B, HDR10, 90 Hz, échantillonnage tactile 240 Hz, 500 nits (typ), 800 nits, résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 402ppi. Chipset: Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 470 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver); Adreno 618.

Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 470 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 470 Silver); Adreno 618. Mémoire: 64 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

64 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; UFS 2.2; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 11, MIUI 12.

Android 11, MIUI 12. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,97 « , 0,7 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 119˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; Macro : 5 MP, f / 2.4, AF.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,97 « , 0,7 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 119˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; : 5 MP, f / 2.4, AF. Caméra frontale: 16 MP, f / 2,5, 25 mm (large), 1 / 3,06 « 1,0 µm.

16 MP, f / 2,5, 25 mm (large), 1 / 3,06 « 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30fps, 1080p à 30/60 / 120fps; gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 ips, 720p à 120 ips.

: 4K à 30fps, 1080p à 30/60 / 120fps; gyro-EIS; : 1080p à 30 ips, 720p à 120 ips. La batterie: 4250mAh; Charge rapide 33W.

4250mAh; Charge rapide 33W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Port infrarouge.

L’omission la plus notable est évidemment la résistance aux éclaboussures. Alors que le Poco X3 Pro au prix similaire est classé IP53, et que Samsung déploie un effort encore plus grand avec ses plus récents téléphones Galaxy A classés IP67, Xiaomi ne tient pas à fournir une sorte de protection contre les entrées pour les téléphones Mi 11 Lite. Ce n’est pas un problème majeur, bien sûr, mais c’est déjà un incontournable populaire pour la compétition.

Déballer le Xiaomi Mi 11 Lite

Le bundle Mi 11 Lite correspond à ce que la plupart des téléphones Redmi et Poco ont récemment proposés – un adaptateur secteur de 33 W, un câble USB-C classé 3A, il existe également un adaptateur USB-C vers 3,5 mm.

Il y a également un étui en silicone transparent à l’intérieur de la boîte de vente au détail – un ajout très apprécié sur tous les téléphones Xiaomi. Xiaomi offre également un protecteur d’écran mince, mais c’est l’un de ces films bon marché qui transforment votre écran en un aimant à bavures, et nous ne pouvions tout simplement pas supporter toute cette saleté, désolé.