introduction

Tout a commencé avec la série Redmi Note 10. L’expansion de milieu de gamme de Xiaomi s’est poursuivie avec les modèles Poco X3 et F3. Et maintenant, il semble que le fabricant terminera ce chapitre avec le duo Mi 11 Lite. Aujourd’hui, nous avons le modèle Xiaomi Mi 11 Lite 5G – le plus puissant des deux versions, et compatible 5G, bien sûr.

Le Mi 11 Lite 5G de Xiaomi semble être un modèle Lite approprié du produit phare du Mi 11. Ils partagent tous les deux des conceptions similaires, et c’est la première chose à dire. Les deux téléphones disposent d’écrans OLED HRR haut de gamme, d’un chipset puissant et de configurations de caméra avec des capacités similaires.

Le Mi 11 Lite 5G n’est pas aussi incurvé et son OLED est la résolution 1080p grand public, tandis que le taux de rafraîchissement atteint 90 Hz. Ensuite, il y a le SoC – c’est l’un des éléments les plus puissants du matériel de milieu de gamme, le Snapdragon 780G – mais il n’est certainement pas aussi rapide que le Snapdragon 888 du Mi 11. Enfin, la caméra principale est de 64MP au lieu de 108MP, et le vivaneau ultra-large ne fait que 8MP au lieu de 13MP. En effet, le Mi 11 Lite 5G est le produit de plusieurs changements de réduction des coûts, mais il est apparu à l’autre extrémité avec son statut haut de gamme indemne, et pourtant, son prix est égal à la moitié du prix demandé du Mi 11.

Ainsi, le Mi 11 Lite 5G contient un écran AMOLED de 6,55 pouces de résolution 1080p, mais il a une couleur native de 10 bits, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une prise en charge HDR10 +. rénové Snapdragon 855) et continuez à le faire pendant un certain temps avec la batterie de 4250 mAh.

Le Mi 11 Lite 5G, tout comme le Mi 11, propose également des haut-parleurs stéréo, une connectivité 5G, peut se recharger assez rapidement et l’eau est tout aussi dangereuse car il n’y a aucune protection officielle contre les entrées.

Il existe également un modèle Mi 11 Lite 4G, qui est encore moins cher – il partage la plupart des fonctionnalités avec la version 5G ici, mais est basé sur une puce Snapdragon 732G inférieure. Nous examinerons bientôt le modèle 4G, alors restez à l’écoute pour celui-ci également.

5G contre 4G

Quoi qu’il en soit, voici un bref aperçu des spécifications du Mi 11 Lite 5G.

Caractéristiques du Xiaomi Mi 11 Lite 5G en un coup d’œil:

Corps: 160,5 x 75,7 x 6,8 mm, 159 g; Façade en verre (Gorilla Glass 6), dos en verre.

160,5 x 75,7 x 6,8 mm, 159 g; Façade en verre (Gorilla Glass 6), dos en verre. Affichage: AMOLED 6,55 « , couleurs 1B, HDR10 +, 90 Hz, 500 nits (typ), 800 nits, résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 402ppi.

AMOLED 6,55 « , couleurs 1B, HDR10 +, 90 Hz, 500 nits (typ), 800 nits, résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 402ppi. Chipset: Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm): Octa-core (1×2,4 GHz Kryo 670 et 3×2,2 GHz Kryo 670 et 4×1,90 GHz Kryo 670); Adreno 642.

Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm): Octa-core (1×2,4 GHz Kryo 670 et 3×2,2 GHz Kryo 670 et 4×1,90 GHz Kryo 670); Adreno 642. Mémoire: 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.2; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.2; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 11, MIUI 12.

Android 11, MIUI 12. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,97 « , 0,7 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 119˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; Macro : 5 MP, f / 2.4, AF.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,97 « , 0,7 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 119˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; : 5 MP, f / 2.4, AF. Caméra frontale: 20 MP, f / 2,2, 27 mm (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm.

20 MP, f / 2,2, 27 mm (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30fps, 1080p à 30/60 / 120fps; gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 / 60fps, 720p à 120fps.

: 4K à 30fps, 1080p à 30/60 / 120fps; gyro-EIS; : 1080p à 30 / 60fps, 720p à 120fps. La batterie: 4250mAh; Charge rapide 33W, Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0.

4250mAh; Charge rapide 33W, Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Port infrarouge.

Les omissions les plus notables ici sont la prise jack 3,5 mm et la radio FM, mais au moins vous pouvez toujours utiliser des écouteurs avec une prise jack 3,5 mm avec l’adaptateur fourni. Nous ne pouvons que manquer la résistance aux éclaboussures du Redmi Note 10 Pro.

Déballage du Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G est emballé dans la boîte en papier noire habituelle. À l’intérieur, vous trouverez un adaptateur 33W, un câble USB-C-vers-A classé 3A et un étui en silicone transparent.

Le fabricant expédie également le téléphone avec un adaptateur 3,5 mm vers USB-C car le téléphone omet une prise audio, vous pouvez donc continuer à utiliser vos écouteurs filaires préférés.

Et si vous voulez une protection supplémentaire dès le départ, il existe également ce protecteur d’écran mince livré avec le téléphone. C’est un peu bon marché et c’est un énorme aimant à bavures, mais bon – ne regardons pas un cheval cadeau dans la bouche, non?