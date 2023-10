Test du Xiaomi 13T Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

Le rafraîchissement phare de mi-cycle de Xiaomi est maintenant en ligne, et on se souviendra de la nouvelle gamme T pour avoir apporté l’appareil photo « co-conçu avec Leica » et enfin combler le fossé entre les séries Number et T. Ce sont également les premiers téléphones Xiaomi T étanches. Aujourd’hui, nous allons examiner le modèle Xiaomi 13T Pro, qui met à niveau le 13T standard avec une puce plus rapide, une charge plus rapide, une capture vidéo 8K et le Wi-Fi 7.

La gamme Xiaomi T arrive comme sur des roulettes – des semaines avant la première chinoise de la série Xiaomi 14. Les appareils T ne sont pas nécessairement des mises à jour par rapport aux modèles standards, mais ils offrent un ensemble de fonctionnalités triées sur le volet, qui visent généralement des performances maximales ou une expérience complète de l’appareil photo. Cette année, nous avons eu ce dernier.

Le Xiaomi 13T Pro est un smartphone classé IP68 avec un design familier de type Xiaomi13. Vous pouvez l’avoir avec un dos en verre ou en cuir écologique. Sa pièce maîtresse est l’écran AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution de 1220p avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement dynamique de 144 Hz, d’une profondeur de couleur de 12 bits et de Dolby Vision.

Xiaomi a confié au chipset Dimensity 9200+ la responsabilité du 13T Pro, qui est le meilleur SoC MediaTek du marché. Le téléphone dispose de 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X et d’un stockage UFS4.0, le plus rapide disponible actuellement sur le marché.

La configuration de la caméra arrière alimentée par Leica devrait être l’un des éléments les plus intéressants du Xiaomi 13T Pro. Il existe un grand appareil photo principal de 50 MP avec OIS, un autre appareil photo (plus petit) de 50 MP avec un objectif zoom 2x et un appareil photo ultra-large de 12 MP avec une mise au point fixe. La caméra principale du 13T Pro prend en charge la capture vidéo jusqu’à 8K24, tandis que le même imageur du 13T atteint un maximum de 4K60.

Le Xiaomi 13T est livré avec des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, un joli complément à l’écran Dolby Vision.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh du 13T prend en charge une charge filaire rapide de 120 W et, selon Xiaomi, une charge complète ne devrait prendre que 19 minutes.

Spécifications du Xiaomi 13T Pro en un coup d’œil :

Corps: 162,2 x 75,7 x 8,5 mm, 200 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre ou dos en polymère de silicone, cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min).

162,2 x 75,7 x 8,5 mm, 200 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre ou dos en polymère de silicone, cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min). Afficher: 6,67″ AMOLED, 68B couleurs, 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1 200 nits (HBM), 2 600 nits (crête), résolution 1 220 x 2 712 px, format d’image 20,01:9, 446 ppi.

6,67″ AMOLED, 68B couleurs, 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1 200 nits (HBM), 2 600 nits (crête), résolution 1 220 x 2 712 px, format d’image 20,01:9, 446 ppi. Jeu de puces : Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) : octa-core (1 x 3,35 GHz Cortex-X3 et 3 x 3,0 GHz Cortex-A715 et 4 x 2,0 GHz Cortex-A510) ; Immortalis-G715 MC11.

Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) : octa-core (1 x 3,35 GHz Cortex-X3 et 3 x 3,0 GHz Cortex-A715 et 4 x 2,0 GHz Cortex-A510) ; Immortalis-G715 MC11. Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 1 To 16 Go de RAM ; UFS4.0.

256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 1 To 16 Go de RAM ; UFS4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, MIUI 14.

Android 13, MIUI 14. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 50 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.88″, 0.61µm, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 15mm, 1/3.06″, 1.12µm.

: 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF, OIS ; : 50 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.88″, 0.61µm, PDAF, zoom optique 2x ; : 12 MP, f/2.2, 15mm, 1/3.06″, 1.12µm. Caméra frontale: 20 MP, f/2,2, (large), 0,8 µm.

20 MP, f/2,2, (large), 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K à 24 ips, 4K à 24/30/60 ips, 4K/1080p à 30 ips HDR10+, 1080p à 30/60/120/240 ips ; LOG 10 bits, gyroscope-EIS ; Caméra frontale : 1080p à 30 ips, HDR10+.

: 8K à 24 ips, 4K à 24/30/60 ips, 4K/1080p à 30 ips HDR10+, 1080p à 30/60/120/240 ips ; LOG 10 bits, gyroscope-EIS ; : 1080p à 30 ips, HDR10+. Batterie: 5000 mAh ; 120W filaire, PD3.0, QC4, 100% en 19 min (annoncé).

5000 mAh ; 120W filaire, PD3.0, QC4, 100% en 19 min (annoncé). Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 7 ; BT 5.4 ; NFC ; Port infrarouge.

5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 7 ; BT 5.4 ; NFC ; Port infrarouge. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique) ; haut-parleurs stéréo.

Le Xiaomi 13T Pro apporte de belles premières pour la série, comme la caméra plus avancée et la conception classée IP68. Mais il conserve également une fonctionnalité héritée et probablement le seul revers potentiel que nous pouvons prévoir : la caméra selfie Quad-Bayer 20MP. Allez, Xiaomi, quand ce truc archaïque disparaîtra, il sera encore trop tard !

Et maintenant que nous avons dit notre paix, il est temps de déballer le Xiaomi 13T Pro.

Déballage du Xiaomi 13T Pro

Le Xiaomi 13T Pro arrive dans une boîte en papier épais, à l’opposé des boîtes écolo chétives d’Apple, Samsung et Sony. Il contient le téléphone lui-même et un fin film protecteur déjà appliqué sur son écran.

À l’intérieur du compartiment à papier, vous trouverez un étui souple transparent et quelques documents.

Enfin, on retrouve la brique GaN 120W et le câble USB-A-to-C en bas du boitier.