Test du Xiaomi 13T : finition miroir

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Abordable

Superbes caméras

Des performances solides

Chargement rapide Les inconvénients Autonomie de la batterie moyenne

Pas de recharge sans fil

MIUI n’est pas pour tout le monde Notre verdict Xiaomi a redéfini avec succès et ramené ses performances phares et ses capacités avancées de caméra à un prix milieu de gamme avec le 13T. Cependant, la durée de vie moyenne de la batterie et le skin MIUI l’empêchent de recevoir une recommandation instantanée.

Xiaomi a toujours publié un certain nombre de modèles de smartphones différents tout au long de l’année, et le système de dénomination peut être un peu déroutant. Bien que cette pratique se soit quelque peu atténuée, certains se demandent encore ce qui différencie le Xiaomi 13T du Xiaomi 13 ou même du Xiaomi 12T.

Le principal attrait de la série Xiaomi 13T est d’être une alternative abordable aux Xiaomi 13 et 13 Pro standard. Il offre des spécifications presque haut de gamme mais à un prix inférieur. Cela semble incroyable, n’est-ce pas ?

Dans le monde réel, ce n’est pas parfait, même s’il y a aussi des surprises très positives. C’est ainsi que se comporte le Xiaomi 13T au quotidien.

Concevoir et construire

Le Xiaomi 13T est disponible dans les couleurs Alpine Blue, Meadow Green et Black et à première vue, il ressemble beaucoup au Xiaomi 13.

C’est à la fois une bonne et une mauvaise chose, mais le plus gros inconvénient est sûrement le dos en verre du téléphone, du moins dans la version noire. Je ne parle pas du matériau lui-même, mais de sa réflexion et de la façon dont il collecte facilement les empreintes digitales.

Artur Tomala / Fonderie

Malheureusement, après quelques secondes en main, le Xiaomi 13T est passé d’un beau cygne à un vilain petit canard. Dès que j’ai sorti le Xiaomi 13T de la boîte, j’ai mis dessus la coque en silicone incluse, mais pour être honnête, cela n’a rien changé. En dehors de cela, cet étui a l’air assez ringard en soi, et une fois que vous l’avez mis sur le téléphone, tout le charme du design disparaît encore plus.

Esthétique mise à part, il est assez robuste. Le dos en verre susmentionné a fait face à quelques chocs accidentels contre le bord d’un bureau, les cadres en aluminium font leur travail et le Gorilla Glass 5 sur l’écran est toujours en très bon état après une semaine passée avec ce téléphone.

Artur Tomala / Fonderie

Un autre avantage est son indice IP68, signifiant une protection complète contre la poussière et la capacité de résister à une immersion dans l’eau jusqu’à une profondeur de 1,5 m pendant 30 minutes maximum.

Les boutons power et volume sont placés assez naturellement, sur le côté droit, je n’ai donc eu aucun problème pour les atteindre. La lunette inférieure, quant à elle, abrite le port USB-C, le plateau pour carte SIM (pour deux cartes SIM uniquement, pas de microSD) et les trous pour haut-parleurs.

Après quelques secondes en main, le Xiaomi 13T est passé de beau cygne à vilain petit canard

Écran et haut-parleurs

En termes d’affichage, il s’agit d’un tout simplement superbe panneau AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2712 × 1220 pixels. Personnellement, je ne suis pas fan des smartphones plus gros et je dois vous prévenir qu’utiliser le Xiaomi 13T d’une seule main n’est pas la tâche la plus simple. Néanmoins, cet écran offre une excellente expérience de visionnage de vidéos, offrant une très bonne reproduction des couleurs et des noirs profonds.

Un autre avantage est son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui est très utile lors de la navigation sur les réseaux sociaux, les actualités et les jeux. Du côté positif, vous pouvez définir manuellement le taux de rafraîchissement – ​​par défaut, il change dynamiquement de 60 à 144 Hz, mais vous pouvez également le définir sur des valeurs fixes. L’option maximale donne certes une meilleure sensation, mais augmente malheureusement aussi la consommation d’énergie.

Artur Tomala / Fonderie

Niché dans l’écran se trouve le capteur optique d’empreintes digitales qui, bien qu’il fonctionne bien, est assez petit (ou du moins la zone affichée sur l’écran). J’ai parfois eu du mal à placer précisément mon doigt dessus pour pouvoir déverrouiller le téléphone. Ensuite, cependant, le déverrouillage du visage, utilisé par la caméra selfie perforée, est souvent venu m’aider. En fin de compte, les deux méthodes de déverrouillage et de vérification fonctionnent bien et rapidement, tout comme leur processus de configuration.

Le haut-parleur susmentionné sur la lunette inférieure fonctionne en tandem avec le second en haut, ce qui donne ensemble une double configuration stéréo. Ils ne produisent pas un son exceptionnel, avec une distorsion supplémentaire au volume maximum, alors qu’ils sont aussi bons que possible pour les conversations.

Un autre avantage est son taux de rafraîchissement de 144 Hz

Spécifications et performances

La plupart pourraient dire qu’un téléphone phare mérite une puce phare, donc la présence du Dimensity 8200-Ultra dans le Xiaomi 13T pourrait être un peu surprenante. Alors que le Xiaomi 13 a reçu le Snapdragon 8 Gen 2, le Xiaomi 13T a reçu l’équivalent du Snapdragon 8 Gen 1 dans le Dimensity 9000.

Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit un problème. Le processeur MediaTek a été associé à 8 ou 12 Go de RAM, et le tout offre d’excellentes performances au quotidien.

C’est vrai, tous les jours, car j’utilise le Xiaomi 13T depuis une semaine et il m’a accompagné comme téléphone principal. En commençant par les appels et les messages occasionnels, en passant par la navigation sur les réseaux sociaux et même en jouant à League of Legends : Wild Rift – le Xiaomi 13T n’a montré aucun décalage ni ralentissement des performances.

Le jeu n’est certes pas son objectif principal, comme c’est le cas des meilleurs smartphones de jeu, mais il le gère bien.

Artur Tomala / Fonderie

Lors du test Geekbench 6, le Xiaomi 13T a obtenu 3 794 points multicœurs et 1 119 points monocœur. Sans surprise, c’est nettement inférieur à celui du Xiaomi 13, sans parler du Xiaomi 13 Pro, mais il est surprenant de voir à quel point le score est proche du Xiaomi 12T, qui a obtenu un score de 3740. Comme vous pouvez le constater, le successeur du Dimensity 8100-Ultra a ce score n’a que légèrement amélioré, même s’il s’agit toujours d’un progrès.

En termes de stockage interne, le Xiaomi 13T n’offre que 256 Go et sans possibilité de l’étendre via une carte microSD. Toutefois, pour la plupart des gens, il est peu probable que cela constitue un problème, surtout à l’ère du stockage dans le cloud. En matière de connectivité, en plus de la prise en charge attendue de la 5G et du NFC, il offre les normes Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 les plus récentes.

Le tout donne l’impression d’offrir d’excellentes performances au quotidien

Caméras et vidéo

La configuration de l’appareil photo du Xiaomi 13T est assez impressionnante, offrant une gamme polyvalente d’options pour capturer des photos et des vidéos de haute qualité.

La caméra principale de 50Mp permet de capturer une quantité importante de lumière. Cela se traduit par des images nettes et détaillées même dans des conditions de faible luminosité, ce qui le rend globalement idéal pour capturer des détails complexes.

Artur Tomala / Fonderie

Le téléobjectif, également doté d’un capteur de 50 Mp, fait un assez bon travail pour zoomer sur des sujets éloignés. Il vous permet de vous rapprocher de vos sujets sans compromettre la qualité de l’image et contribue à maintenir la clarté et la netteté.

La caméra ultra-large de 12 Mp offre un champ de vision plus large, vous permettant de capturer de vastes paysages, des photos de groupe ou des prises de vue grand angle créatives. Bien que cela sonne bien sur le papier, en réalité, la qualité diminue considérablement lors de la transition vers la caméra ultra-large depuis la caméra principale. Les photos présentent une réduction perceptible de la netteté et des détails.

La caméra frontale de 20 Mp est parfaite pour capturer des selfies et des appels vidéo. Il vous donne beaucoup de détails et le mode portrait offre un niveau de flou d’arrière-plan satisfaisant.

Concernant les capacités vidéo, vous avez la possibilité d’enregistrer dans des résolutions allant jusqu’à 4K à 30 ips. Bien que le choix par défaut de 1080p à 30 ips devrait suffire à la majorité des utilisateurs.

La caméra principale de 50 Mp permet de capturer une quantité importante de lumière… ce qui la rend globalement idéale pour capturer des détails complexes

Logiciel et fonctionnalités

Au niveau logiciel, je ne surprendrai personne en disant que le Xiaomi 13T tourne sous Anroid 13 avec la surcouche MIUI 14 de Xiaomi.

Ce qui pourrait toutefois vous surprendre, c’est la manière dont cela fonctionne. Les utilisateurs d’iPhone peuvent se sentir comme chez eux ici, car le menu des paramètres rapides et le panneau de notification ont été séparés et sont accessibles en faisant glisser respectivement le côté droit de l’écran ou le côté gauche de l’écran. Cependant, si vous avez déjà utilisé un téléphone Android, vous pourriez ressentir un petit choc.

Artur Tomala / Fonderie

Malheureusement, c’est probablement la seule chose que j’ai raisonnablement appréciée, et encore uniquement parce que j’utilise un iPhone au quotidien. Malheureusement, plus vous avancez, plus il y a d’applications de réseaux sociaux ou de VOD préinstallées, mais heureusement, vous pouvez les désinstaller. Le problème est toutefois survenu lorsque j’ai voulu me débarrasser des applications de Xiaomi dont je n’avais pas besoin, comme Thèmes, et j’ai dû accepter qu’elles restent bloquées sur le téléphone.

Ce qui mérite cependant d’être loué, c’est que le Xiaomi 13T recevra quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Autonomie et charge de la batterie

Le Xiaomi 13T est livré avec une grosse batterie de 5 000 mAh, identique à celle que vous trouverez dans le Xiaomi 13T Pro.

Bien que la batterie soit restée la même que sur les Xiaomi 12T et 12T Pro, malheureusement, le temps nécessaire pour que la batterie se décharge complètement s’est aggravé. Avec une luminosité réglée sur une valeur assez standard de 200 nits, le Xiaomi 13T a obtenu un résultat de huit heures et sept minutes au test de batterie de PCMark.

Artur Tomala / Fonderie

Au final, le Xiaomi 13T offre une journée complète d’utilisation mixte, mais il fallait toujours penser à le recharger le soir pour le lendemain. Avec le chargeur de 67 W inclus (le 13T Pro a 120 W), vous pouvez vous attendre à une charge complète en moins d’une demi-heure. Si vous avez juste besoin d’une charge rapide, j’ai constaté qu’elle atteignait 60 % de zéro en seulement 15 minutes. Malheureusement, l’option de chargement sans fil me manque.

Au final, le Xiaomi 13T offre une journée complète d’utilisation mixte

Prix ​​et disponibilité

Le Xiaomi 13T commence à 549 £ pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous pouvez l’obtenir sur le site Web de Xiaomi UK qui proposera une promotion de réservation anticipée, offrant aux acheteurs un bon de réduction de 50 £. De plus, Currys adoucira l’affaire en offrant aux acheteurs un Redmi Pad gratuit en cadeau.

Compte tenu du prix, le Samsung Galaxy A54 et le Google Pixel 7a apparaissent comme les concurrents les plus proches du Xiaomi 13T, et ils valent la peine d’être envisagés. Cependant, il est difficile de suggérer le Xiaomi 13T au Google Pixel 7, qui offre une forte concurrence. Pendant ce temps, le OnePlus 11 est également une option remarquable.

Assurez-vous de découvrir notre tableau des meilleurs téléphones de milieu de gamme, car vous pourriez en trouver un plus abordable qui offre toutes les fonctionnalités que vous désirez.

Artur Tomala / Fonderie

Faut-il acheter le Xiaomi 13T ?

Le Xiaomi 13T, bien que similaire au Xiaomi 12T et au Xiaomi 13, excelle toujours dans un certain nombre de domaines pour lesquels ce téléphone mérite d’être pris en considération.

Le Dimensity 8200-Ultra offre d’excellentes performances et l’écran OLED de 6,67 pouces est un régal visuel, surtout lorsqu’il est combiné avec le taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’impressionnant appareil photo principal de 50 Mp, ainsi que les trois autres objectifs du 13T, sont à la hauteur.

Bien qu’il collecte de nombreuses empreintes digitales, son design élégant, associé à une charge rapide de 67 W, ajoute également à son attrait. Gardez toutefois à l’esprit que ces vitesses de chargement se font au détriment de la durée de vie de la batterie et même d’une journée d’utilisation incomplète. La surcouche MIUI 14 sur Android 13 laisse beaucoup à désirer, même s’il y en aura certainement qui l’apprécieront.

Compte tenu du prix, je peux pardonner au Xiaomi 13T quelques inconvénients mineurs et c’est une option solide s’il répond à vos attentes.

