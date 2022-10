Test du Xiaomi 12T – Tests GSMArena.com

Introduction, spécifications, déballage

Les téléphones de la série Xiaomi T arrivent généralement des mois après le produit phare d’origine et des semaines avant la prochaine vedette. Et bien qu’ils apportent de nombreuses fonctionnalités de premier ordre, ils ne sont pas destinés à rivaliser à un niveau supérieur. Au contraire, un modèle Xiaomi T est mieux décrit comme un tueur phare. Alors, rencontrons le Xiaomi 12T, un successeur du Xiaomi 11T, un téléphone que vous pourriez envisager d’obtenir à la place des favoris.

Il y a trois caractéristiques clés qui viennent à l’esprit lorsque l’on parle d’une version Xiaomi T : un écran haut de gamme, un appareil photo incroyablement haute résolution et une charge ultra rapide. Et ceux-ci s’appliquent également parfaitement au nouveau Xiaomi 12T.

Le modèle 12T s’appuie sur le 11T avec un écran AMOLED haute résolution avec encore plus de couleurs grâce à la prise en charge native des couleurs 12 bits. Il est livré avec un nouveau chipset Dimensity 8100-Ultra, à partir de la puce Dimensity 1200 dans le 11T. Et la puissance de charge est passée de 67W à 120W !

Le Xiaomi 12T ressemble à n’importe quel smartphone en verre typique avec un grand écran et un design sans fioritures. Il est classé IP53 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures de lumière et offre une protection d’écran Gorilla Glass 5. La résolution d’affichage est maintenant de 1220p, contre 1080p sur les 11T et 12, et il y a un taux de rafraîchissement dynamique de 120Hz.

Le Dimensity 8100 est l’un des meilleurs chipsets non phares du marché, et sa mise en œuvre est personnalisée par Xiaomi – d’où le surnom de 8100-Ultra. Le 12T est disponible avec 8 Go de RAM LPDDR5, et vous pouvez choisir entre des modèles de 128 Go et 256 Go.

L’appareil photo a été mis à jour – il dispose désormais d’un nouveau capteur Samsung HM6 108MP avec objectif OIS. Les compagnons ultra larges et macro 8MP sont là pour rester. Eh bien, pas exactement. Le 12 et le 11T comportaient des caméras télémacro 5MP avec AF, et cette rétrogradation macro 2MP est certainement une déception.

Nous aimons la grande batterie de 5 000 mAh et la charge rapide ultra-rapide de 120 W. Et l’adaptateur secteur de 120 W est livré avec le téléphone dans le cadre de l’offre groupée.

Enfin, le Xiaomi 12T embarque deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos. Il existe également un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, une mise à niveau par rapport au scanner latéral du Xiaomi 11T.

Spécifications du Xiaomi 12T en un coup d’œil :

Corps: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm, 202 g ; Gorilla Glass 5 avant, arrière en verre, cadre en plastique, classé IP53 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures légères.

163,1 x 75,9 x 8,6 mm, 202 g ; Gorilla Glass 5 avant, arrière en verre, cadre en plastique, classé IP53 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures légères. Affichage: 6,67″ AMOLED, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, résolution 1220x2712px, format d’image 20.01:9, 446ppi.

6,67″ AMOLED, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, résolution 1220x2712px, format d’image 20.01:9, 446ppi. Jeu de puces : MediaTek Dimensity 8100-Ultra : processeur octa-core (4×2,85 GHz Cortex-A78 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) ; GPU Mali-G610 MC6.

MediaTek Dimensity 8100-Ultra : processeur octa-core (4×2,85 GHz Cortex-A78 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) ; GPU Mali-G610 MC6. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, MIUI 13.

Android 12, MIUI 13. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 20 MP, f/2.2, (large), 1/3.47″, 0.8µm.

20 MP, f/2.2, (large), 1/3.47″, 0.8µm. Capture vidéo: 4K@30fps, 1080p@30/60fps ; Caméra arrière : 4K à 30 ips ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

4K@30fps, 1080p@30/60fps ; : 4K à 30 ips ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000 mAh ; Charge rapide 120W.

5000 mAh ; Charge rapide 120W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Port infrarouge; haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos.

Le Xiaomi 12T offre suffisamment de mises à jour par rapport au 11T pour en faire un successeur valable – un meilleur écran, un matériel plus rapide, des caméras et un OIS améliorés et une charge plus rapide. Cela ne fera certainement pas la mise à niveau des propriétaires de 11T en un clin d’œil, mais cela ressemble à une offre phare à 600 €, celle que vous obtenez au lieu d’un smartphone à la pointe de la technologie d’environ 1 000 €.

Il existe également un modèle Pro qui est lancé avec le 12T – il dispose du dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1, d’un appareil photo principal de 200 MP et de la prise en charge de Dolby Vision pour son écran. Il débutera à 750 €, ce qui le rapproche du rang phare.

Xiaomi 12T Pro et Xiaomi 12T

Alors, sans plus tarder, déballons notre Xiaomi 12T.

Déballage du Xiaomi 12T

L’épaisse boîte blanche qui contient le Xiaomi 12T abrite également un câble USB-A-to-C de 6A et un adaptateur secteur de 120W.

Il y a un étui transparent souple dans le compartiment papier, tandis que le téléphone lui-même est livré avec un mince film protecteur sur l’écran qui a été appliqué dans une usine.