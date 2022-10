Test du Xiaomi 12T Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

Nous serons les premiers à admettre que la famille de téléphones Xiaomi en constante expansion a été difficile à suivre. Nous avons la tâche facile avec les Xiaomi 12T et 12T Pro qui viennent d’être annoncés, car il est facile de voir comment ils viennent remplacer les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro. Les nouveaux appareils sous-tendent le positionnement de la série T comme une sorte de “produits phares du budget” avec un accent clair sur les prouesses de l’appareil photo.

La fonction phare du 12T Pro est son appareil photo principal de 200MP. Il est basé sur le capteur ISOCELL HP1 fabriqué par Samsung – un puissant kit d’appareil photo que nous avons récemment vu en action pour la première fois dans notre revue Motorola Edge 30 Ultra. Le HP1 est un imageur 1/1,22″ avec une ouverture f/1,69, un autofocus à détection de phase (PDAF) et un stabilisateur d’image optique (OIS). pas de pixel à 50 MP (pixels de 1,28 µm) ou nativement à 200 MP (pixels de 0,64 µm), selon vos besoins.

Spécifications du Xiaomi 12T Pro en un coup d’œil :

Corps: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm, 205 g ; corps en plastique, dos en verre, devant Gorilla Glass 5.

163,1 x 75,9 x 8,6 mm, 205 g ; corps en plastique, dos en verre, devant Gorilla Glass 5. Affichage: AMOLED 6,67″, couleurs 1B, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, résolution 1220x2712px, rapport d’aspect 20.01:9, 446ppi, gradation PWM 1920Hz, taux d’échantillonnage tactile 480Hz.

AMOLED 6,67″, couleurs 1B, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, résolution 1220x2712px, rapport d’aspect 20.01:9, 446ppi, gradation PWM 1920Hz, taux d’échantillonnage tactile 480Hz. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, MIUI 13.

Android 12, MIUI 13. Caméra arrière: Large (principal) : 200 MP, f/1.7, 1/1.22″, 0.64µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120 degrés, 1/4″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 200 MP, f/1.7, 1/1.22″, 0.64µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 120 degrés, 1/4″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 20 MP, f/2.2, (large), 1/3.47″, 0.8µm.

20 MP, f/2.2, (large), 1/3.47″, 0.8µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K à 30 ips ; : 1080p@30fps. La batterie: 5000 mAh ; Charge rapide 120W.

5000 mAh ; Charge rapide 120W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Port infrarouge; haut-parleurs stéréo (Dolby Atmos, Harman Kardon).

Au-delà de l’appareil photo, le Xiaomi 12T Pro propose également un écran AMOLED haut de gamme de 6,67 pouces à 120 Hz. Il est surnommé CrystalRes en raison de sa résolution supérieure à la normale de 1220 x 2712 pixels et d’un 446 ppp extra net. L’écran est également certifié Dolby Vision et HDR10+. Ce n’est pas tout à fait le panneau LTPO de certaines des séries Xiaomi 12 et 12S, mais c’est quand même un excellent matériel.

Et les autres points forts du 12T Pro incluent également des haut-parleurs stéréo réglés par Harman Kardon avec prise en charge Dolby Atmos et une grande batterie de 5 000 mAh avec HyperCharge de 120 W.

Mais d’abord, commençons par une visite de la boîte de vente au détail Xiaomi 12T Pro.

Déballage

Le Xiaomi 12T Pro est livré dans une boîte en carton standard en deux parties. Il est assez robuste, même s’il n’inclut aucun plastique, ce qui est agréable à voir. Extérieurement, il n’est pas particulièrement brillant ou flashy, un peu comme le téléphone qu’il transporte.

Le paquet d’accessoires inclus est assez abondant selon les normes d’aujourd’hui. Avant tout, le Xiaomi 12T Pro est livré avec un chargeur HyperCharge de 120 W dans la boîte. Il a une sortie nominale de 5V@3A, 9V@3A, 11V@6A et 20V@6A. Malheureusement, la technologie HyperCharge de Xiaomi est toujours propriétaire. Au lieu de s’appuyer sur quelque chose de standard comme USB Power Delivery, il utilise sa propre communication entre le téléphone et le chargeur, qui se fait via un câble de charge USB Type-A vers Type-C. Le câble est également livré dans la boîte ; vous feriez mieux de le tenir à côté du chargeur car il s’agit d’un câble propriétaire avec des broches supplémentaires. Vous en avez besoin pour que la charge rapide fonctionne.

Xiaomi a également la gentillesse d’inclure un joli boîtier en TPU transparent pour le 12T Pro à l’intérieur de la boîte. Vous pouvez l’enfiler et commencer à utiliser le téléphone immédiatement sans vous soucier de sa sécurité. Il n’y a cependant pas d’adaptateur de type C à 3,5 dans la boîte.