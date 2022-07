Test du Xiaomi 12S Ultra – Tests GSMArena.com

Introduction

Un capteur d’appareil photo d’un pouce dans un téléphone, et ce téléphone utilise tout cela ? Le Xiaomi 12S Ultra, le troisième opus de la gamme de produits phares ultimes de la société avec un accent supplémentaire sur l’imagerie, vient d’arriver. Malheureusement, tout comme ce Mi 10 Ultra pionnier, ce dernier ne sera pas vendu en dehors de la Chine – mais nous en avons au moins un pour examen.

Xiaomi Ultras (de gauche à droite) : Mi 10 Ultra • Mi 11 Ultra • 12S Ultra

Pour éviter toute confusion, clarifions une chose dès le départ – vous le savez probablement déjà, mais aucune dimension physique du capteur “un pouce” n’est en fait un pouce. C’est une bizarrerie de longue date dans la nomenclature des capteurs d’appareils photo numériques, et nous en parlerons plus en détail dans la section appareil photo de cette revue.

C’est toujours le plus grand capteur d’appareil photo d’un smartphone, à égalité avec le Sharp Aquos R6 que pratiquement personne en dehors du Japon n’a vu et le Xperia Pro-I qui a fait plus de publicité, mais qui a probablement vendu encore moins d’unités. Le Xiaomi, uniquement en Chine, signifie que les pouces conserveront cette exclusivité, mais il est toujours plus proche d’un appareil grand public que les deux autres.

Oh, et contrairement au Sony qui recadre à partir du centre de son capteur d’un pouce, le Xiaomi utilise tout cela. Et contrairement au Sharp, le dernier Ultra dispose d’un autofocus à détection de phase avancé. Donc, peut-être à égalité de taille, mais c’est meilleur – un appareil photo proprement remarquable, c’est certain.

Le reste de la configuration arrière n’est pas à moitié mauvais non plus – c’est juste la même chose que sur le Mi 11 Ultra. Toujours génial, et à bien des égards supérieur à la concurrence, mais pas si nouveau. La nouveauté est la caméra selfie, cependant, et ici, elle devra tirer son propre poids – avec le petit écran à l’arrière maintenant disparu, plus d’opérations photo devront être gérées par la caméra frontale.

En dehors de la prise de vue, le 12S Ultra est un véritable produit phare. Le téléphone sera lancé au cours du second semestre de l’année, il est donc temps pour la version plus du Snapdragon 8 Gen 1. La RAM et le stockage sont suffisants, l’écran est à la pointe de la technologie et les petites subtilités sont là – indice IP68, haut-parleurs stéréo, port infrarouge. La capacité de la batterie et la capacité de charge ne sont pas à la pointe de la technologie, mais devraient suffire. Tout bien considéré, ce n’est pas une fiche technique dont nous pouvons nous plaindre, non.

Spécifications du Xiaomi 12S Ultra en un coup d’œil :

Corps: 163,2 x 75,0 x 9,1 mm, 225 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en cuir écologique, cadre en aluminium ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

163,2 x 75,0 x 9,1 mm, 225 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en cuir écologique, cadre en aluminium ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Affichage: 6,73″ LTPO2 AMOLED, couleurs 1B, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (pic), résolution 1440x3200px, format d’image 20:9, 522ppi.

6,73″ LTPO2 AMOLED, couleurs 1B, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (pic), résolution 1440x3200px, format d’image 20:9, 522ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, MIUI 13.

Android 12, MIUI 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50,3 MP, f/1,9, 23 mm, 1,0″, 1,6 µm, PDAF multidirectionnel, AF laser, OIS ; Ultra grand angle : 48 MP, f/2.2, 13 mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF double pixel ; Téléobjectif : 48 MP, f/4.1, 120mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x ; Profondeur : TOF 3D.

: 50,3 MP, f/1,9, 23 mm, 1,0″, 1,6 µm, PDAF multidirectionnel, AF laser, OIS ; : 48 MP, f/2.2, 13 mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF double pixel ; : 48 MP, f/4.1, 120mm, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x ; : TOF 3D. Caméra frontale: 32 MP, f/2,4, 25 mm (large), 0,7 µm.

32 MP, f/2,4, 25 mm (large), 0,7 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps, [email protected], gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K, 1080p); Caméra frontale : [email protected]

: [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps, [email protected], gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K, 1080p); : [email protected] La batterie: 4860 mAh ; Charge rapide 67W, Charge sans fil rapide 50W, 100% en 52 min (annoncé), Recharge sans fil inversée 10W, Quick Charge 4, Power Delivery 3.0.

4860 mAh ; Charge rapide 67W, Charge sans fil rapide 50W, 100% en 52 min (annoncé), Recharge sans fil inversée 10W, Quick Charge 4, Power Delivery 3.0. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Port infrarouge; haut-parleurs stéréo.

Déballage du Xiaomi 12S Ultra

Le 12S Ultra arrive dans une boîte noire pour le distinguer des douze moins – une distinction que nous avons également observée l’année dernière. Ce n’est pas le package unique spécialement conçu dans lequel le 10 Ultra est apparu, mais c’est quand même un peu une déclaration.

Le contenu n’apporte aucune surprise. Un chargeur de 67 W est inclus, avec un câble USB-A-à-C pour accompagner – Xiaomi utilise toujours une technologie de charge propriétaire. Vous obtenez également un étui transparent souple pour la protection, bien qu’il ne semble pas juste de gifler un morceau de silicone d’une valeur de quelques centimes sur un téléphone aussi haut de gamme que celui-ci. Et il fait tourner les têtes, le Xiaomi 12S Ultra.