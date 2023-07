Test du WD Blue SN580 : super rapide, super abordable

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Fantastiquement abordable

Transferts super rapides dans le monde réel

Simple face pour les mises à niveau d’ordinateurs portables Les inconvénients Ralentit à moins de 300 Mbps lors de l’écriture du cache secondaire

Indice d’endurance légèrement faible Notre avis Nous avons failli décerner cinq étoiles à ce SSD NVMe incroyablement abordable, mais ultra rapide. C’est le négociez sur le marché en ce moment, et il n’y a pas d’autre lecteur qui s’en rapproche.

Wow, cela a pris du temps, mais grâce à WD, les SSD NVMe sont enfin devenus des produits de base. Exemple : le Blue SN580 de la société, qui offre 1 To de capacité pour un prix ridiculement abordable de 50 $/48 £. Il est également extrêmement rapide dans les tâches du monde réel. Rapide? Super pas cher ? Nous supposons que les autres fournisseurs de SSD ne seront pas satisfaits.

Conception, spécifications et prix

Physiquement, le WD SN580 est votre SSD 2280 simple face standard (22 mm de large, 80 mm de long). Il convient aux mises à niveau d’ordinateurs portables, il s’agit de PCIe 4.0 x4 et utilise un contrôleur de marque WD/Sandisk et une NAND TLC (Triple-Level Cell/3 bits) à 112 couches labellisée Sandisk.

Encore une fois, c’est de loin le SSD NVMe le moins cher que nous ayons vu, disponible en capacités de 27,99 $/32,99 £ (250 Go), 31,99 $/34,99 £ (500 Go), 49,99 $/48,99 £ (1 To) et 109,99 $/96,99 £ (2 To) ( nous avons testé le disque de 1 To). Ces prix d’autocollants approchent moitié les coûts de la concurrence dans les versions 1 To et 2 To.

Pouvez-vous dire « qui change la donne » cinq fois plus vite ? Ou peut-être, « Voilà les marges » si vous êtes un fournisseur de SSD concurrent.

Il n’est actuellement disponible que dans les magasins officiels WD US et WD UK ainsi que Amazon États-Unis. Consultez notre tableau des meilleurs SSD pour plus d’options.

La puce NAND unique sur le SSD M.2, NVMe Blue SN580 simple face de WD.

Bien sûr, quelque chose doit donner avec des prix aussi bas, mais le compromis n’est pas si mal. Le SN580 a une garantie de cinq ans ou 450 ToW (téraoctets pouvant être écrits) par 1 To de capacité. 600TBW est la norme de négociation, mais compte tenu du rapport qualité-prix sans précédent de ce lecteur, vous ne devriez pas vous en soucier. Une cote d’endurance de 450 To signifie que vous pouvez écrire (c’est-à-dire copier ou enregistrer) une moyenne de 246 Go par jour au lecteur pendant cinq ans.

WD joue quelque chose appelé nCache 4.0, qui, comme il s’agit d’une conception de tampon de mémoire hôte, a probablement à voir avec l’interfaçage de la mémoire de votre appareil (la mémoire du bus hôte) que le lecteur utilise pour la mise en cache principale. Comme notre récent test du Sabrent Rocket Q4 a révélé une augmentation substantielle des performances du HMB par rapport aux générations précédentes, je suppose que nCache est au moins quelque peu lié.

Malgré le prix, WD regroupe son tableau de bord SSD pour surveiller le disque ainsi que Acronis True Image pour la sauvegarde. C’est tout à fait le forfait.

Performance

Le SN580 est le deuxième SSD NVMe PCIe 4.0 que nous avons testé qui utilise la mémoire du bus hôte. Comme le Sabrent Rocket Q4 récemment révisé, le SN580 a produit des résultats de référence stellaires et des résultats réels. En fait, le SN580 a battu le Sabrent dans plusieurs de nos tests.

N’en croyant pas tout à fait nos yeux, nous avons pris un certain nombre de passes supplémentaires lors de ce test

En effet, les temps du SN580 pour transférer notre petit ensemble de données de fichiers et de dossiers de 48 Go sont bizarrement rapides. Il a battu l’ancien numéro un PCIe 5.0 Crucial T700 de 23 secondes. Sacré fume !

N’en croyant pas tout à fait nos yeux, nous avons fait un certain nombre de passes supplémentaires lors de ce test, et pour autant que nous puissions en juger, il n’y avait pas de problème de singe. Apparemment, SanDisk (le gourou SSD de WD) a évoqué une forme de magie de transfert avancée.

Le SN580 (la barre violette du haut) a tourné à une vitesse absurde de 48 Go, décimant l’ancien champion, le PCIe 5.0 Crucial T700.

Le scuttlebut de l’industrie veut que la dernière Micron NAND soit tout simplement stellaire lors de l’écriture en mode SLC. Cette NAND peut être étiquetée Sandisk/Chine, mais je suppose qu’il s’agit, à tout le moins, d’une conception similaire qui tire parti de la même percée.

Si vous n’êtes pas familier, SLC signifie une cellule à un bit / à un seul niveau / ou une écriture où toute tension est un, et aucune tension n’est nulle. MLC, TLC et QLC utilisent plusieurs niveaux de tension pour représenter des nombres plus grands, mais la vérification des erreurs pour s’assurer que le niveau correct est effectivement écrit ralentit un peu les choses. Le fonctionnement en mode SLC signifie que le variateur peut aller beaucoup plus vite.

Ci-dessous, vous pouvez voir les numéros CrystalDiskMark 8 du SN580. Les trois premiers disques sont PCIe 4.0, avec le Crucial T700 étant PCIe 5.0. Le SN850X et le T700 ont un cache DRAM, tandis que, comme indiqué, le SN580 et le Rocket Q4 utilisent la mémoire du bus hôte. Comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne les benchmarks NVMe et synthétiques, les règles PCIe 5.0.

Bien qu’il ne puisse évidemment pas correspondre au PCIe 5.0 T700, le SN580 (la barre jaune) correspondait bien à l’autre SSD HBM.

Notre échantillon de test du SN580, n’ayant que 1 To de capacité, a calé pendant l’écriture de 450 Go, tournant dans le temps le plus lent que nous ayons vu sur notre nouveau banc d’essai. Il est peu probable que vous écriviez très souvent 450 Go de données contiguës, mais le ralentissement est révélateur des performances que vous obtiendrez lorsque le lecteur sera presque rempli à pleine capacité. (Pour cette raison, c’est une bonne idée d’acheter un SSD avec plus de capacité que vous ne pensez en avoir besoin.)

Comme vous le verrez ci-dessous, les secondes ne se sont accumulées que vers la fin lorsque l’écriture a ralenti à 500 Mbps. Cependant, c’est environ 200 Mbps plus rapide que ce que nous avons déjà vu TLC écrit en mode natif. Quelque chose s’est vraiment amélioré dans la technologie NAND.

Une fois que le cache secondaire est à sec, le SN580 ralentit à environ 500 Mbps, ce qui est en fait rapide pour TLC NAND écrit en natif.

Pour être tout à fait juste, l’autre SSD de 1 To sur lequel nous avons récemment écrit notre fichier de 450 Go, l’Adata Legend 960, n’était que deux secondes plus rapide. Dans son incarnation de 2 To, le SN580 tournerait dans un temps beaucoup plus compétitif.

Ne pesant que 1 To, le WD SN580 a manqué de cache secondaire avant la fin de l’écriture de 450 Go.

Là où le SN580 a le plus impressionné, c’est évidemment dans nos transferts de 48 Go, dépassant régulièrement les 3 Go/s, une vitesse autrefois atteinte uniquement par les SSD PCIe 5.0.

Oui, nos deux derniers SSD HBM étaient aussi dominants sur PCIe 4.0 que les SSD PCIe 5.0 sont au-dessus de la 5e génération. Bien sûr, nous n’avons pas encore testé de disques HBM PCIe 5.0, ce n’est donc pas une image complète. Il faudra probablement un certain temps avant que les disques PCIe 5.0 soient disponibles, mais gardez un œil ouvert.

le SN580 est le SDD que vous voulez à ce prix

Par le marteau de Grapthar, quelle économie !

Si vous obtenez la référence, ravi de vous connaître. Sinon, c’est simplement une façon ringard de dire que le SN580 est un SSD NVMe merveilleusement performant qui coûte beaucoup moins cher que la concurrence. Tant que cette situation se maintient, le SN580 est le SDD que vous souhaitez à ce prix.

Comment nous testons les SSD

Les tests de disques internes utilisent actuellement Windows 11, 64 bits fonctionnant sur une combinaison carte mère X790 (PCIe 4.0/5.0)/processeur i5-12400 avec deux modules Kingston Fury 32 Go DDR5 4800 MHz (64 Go de mémoire au total). L’USB 20 Gbit/s et le Thunderbolt 4 sont intégrés au panneau arrière et les graphiques Intel CPU/GPU sont utilisés. Les tests de transfert de 48 Go utilisent un disque RAM ImDisk occupant 58 Go des 64 Go de mémoire totale. Le fichier de 450 Go est transféré depuis un Samsung 990 Pro 2 To qui exécute également le système d’exploitation.

Chaque test est effectué sur un disque nouvellement formaté et TRIM afin que les résultats soient optimaux. Notez qu’en utilisation normale, à mesure qu’un lecteur se remplit, les performances diminuent en raison de moins de NAND pour la mise en cache secondaire, ainsi que d’autres facteurs.

Mise en garde: Les chiffres de performance indiqués s’appliquent uniquement au disque qui nous a été livré et à la capacité testée. Les performances du SSD peuvent et varieront en fonction de la capacité en raison de plus ou moins de puces pour les lectures/écritures de fusil de chasse et de la quantité de NAND disponible pour la mise en cache secondaire. Les vendeurs échangent aussi occasionnellement des composants. Si jamais vous remarquez un écart important entre les performances que vous rencontrez et celles que nous rapportons, n’hésitez pas à nous le faire savoir.