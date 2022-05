Test du vivo X80 Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

Un plus a peut-être disparu du nom, mais ne vous y trompez pas – le vivo X80 Pro est le successeur spirituel du X70 Pro+. Essentiellement, il s’agit du téléphone-appareil photo ultime de l’entreprise et nous obtenons des avancées matérielles et logicielles dans le département d’imagerie en plus de ce qui était déjà une configuration extrêmement performante.

Un produit phare polyvalent, bien sûr, le X80 Pro intègre également un chipset haut de gamme et un écran de qualité supérieure ainsi qu’une capacité de batterie supplémentaire cette année, le tout dans un corps au look saisissant. Et, très important, il va plus loin que le X70 Pro+ – jusqu’en Europe maintenant.

les téléphones vivo sont rarement faciles pour nous car il existe souvent des différences entre les versions vendues en Chine et celles destinées aux marchés extérieurs – c’est également le cas ici. La couche logicielle propriétaire au-dessus d’Android en fait partie (Origin in China, Funtouch ailleurs), mais cette année, il existe également deux chipsets différents – l’un est le Dimensity 9000, l’autre est le Snapdragon 8 Gen 1. Les matériaux et les coloris disponibles seront varient également d’une région à l’autre. Nous examinons une variante globale du X80 Pro avec un combo Snapdragon/Funtouch.

Avec cette distinction, espérons-le, éclaircie, décrivons ce qui est nouveau. L’appareil photo principal utilise un capteur Samsung exclusif, bien que basé sur le familier 1/1,3″ des générations précédentes. Le plus court des deux téléobjectifs, quant à lui, a gagné un cardan – une touche vivo signature. D’un autre côté, l’ultra large a été refusé cette stabilité supplémentaire maintenant – peut-être que la télé en a un meilleur usage de toute façon.La caméra périscope stabilisée 8MP reste inchangée, tout comme l’unité selfie 32MP.

De manière véritablement haut de gamme, l’écran OLED du X80 Pro offre une résolution QHD et prend en charge un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz (mais aussi aussi bas que 1 Hz). Il est également légèrement incurvé, pour le meilleur ou pour le pire. Un nouveau développement en dessous est l’énorme lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, le même que nous avons déjà vu (et aimé) sur l’iQOO 9 Pro plus tôt cette année. Nous obtenons également une augmentation mineure mais toujours bienvenue de la capacité de la batterie à 4 700 mAh (au lieu de 4 500 mAh) et une augmentation de la capacité de charge à 80 W (66 W sur l’ancien modèle).

Et cela semble être tout, du moins en ce qui concerne les fiches techniques.

Caractéristiques du vivo X80 Pro en un coup d’œil :

Corps: 164,6 x 75,3 x 9,1 mm, 215 g ; Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

164,6 x 75,3 x 9,1 mm, 215 g ; Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Affichage: 6,78″ LTPO3 AMOLED, 1B couleurs, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (crête), résolution 1440x3200px, format 20:9, 517ppi.

6,78″ LTPO3 AMOLED, 1B couleurs, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (crête), résolution 1440x3200px, format 20:9, 517ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm): Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510); Adréno 730.

Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm): Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510); Adréno 730. Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1.

256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, Funtouch 12 (Global).

Android 12, Funtouch 12 (Global). Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.6, 1/1.3″, PDAF, Laser AF, OIS ; Ultra grand angle : 48 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.0″, AF ; Téléobjectif : 12 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, zoom optique 2x, cardan OIS ; Téléobjectif : 8 MP, f/3.4, 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x.

: 50 MP, f/1.6, 1/1.3″, PDAF, Laser AF, OIS ; : 48 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.0″, AF ; : 12 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, zoom optique 2x, cardan OIS ; : 8 MP, f/3.4, 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x. Caméra frontale: 32 MP, f/2,5, 26 mm (large), 1/2,8″, 0,8 µm.

32 MP, f/2,5, 26 mm (large), 1/2,8″, 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K, [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected], [email protected]

: 8K, [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS ; : [email protected], [email protected] Batterie: 4700 mAh ; Recharge rapide 80W, 100% en 38 min (annoncé), Recharge rapide sans fil 50W, 100% en 50 min (annoncé), Recharge inversée.

4700 mAh ; Recharge rapide 80W, 100% en 38 min (annoncé), Recharge rapide sans fil 50W, 100% en 50 min (annoncé), Recharge inversée. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); NFC ; Port infrarouge.

Déballage du vivo X80 Pro

La présentation du X80 Pro suit la tradition établie par les précédents téléphones vivo haut de gamme. Le téléphone arrive dans une grande boîte carrée en carton texturé épais. C’est une nuance différente de gris-marine difficile à nommer – les modèles de l’année dernière penchaient un peu plus vers le gris, celui-ci est plus bleu. Le badge Zeiss bleu brillant est toujours de la même teinte bleu Zeiss brillant. Bien qu’il ne ressemble pas à distance aux petites boîtes (et pour la plupart dépourvues de contenu) des autres produits phares, le boîtier du X80 Pro est devenu presque un centimètre plus fin que les modèles de l’année dernière, ce qui devrait aider la logistique.

À l’intérieur, le téléphone est allongé face vers le bas sur le côté gauche du plateau, mais vous pouvez maintenant tout voir – le X70 Pro+ avait une autre couche de carton sur le dessus avec une découpe de fenêtre juste pour l’îlot de caméra. Ce n’est pas comme s’il y avait une chance que vous manquiez l’îlot de caméra du X80 Pro, donc peut-être que l’accentuer davantage par des manigances d’emballage était en effet inutile.

Deux boîtes supplémentaires sous le plateau contiennent les accessoires, et il y en a beaucoup. Un chargeur de 80 W promet des recharges rapides, ce que nous apprécions, mais nous avons tendance à désapprouver les connexions USB-A à C en 2022 et c’est le cas ici. Il est cependant difficile de se plaindre de la belle paire d’écouteurs intra-auriculaires que vous obtenez dans la boîte.

L’étui en similicuir avec des morceaux de plastique épais pour le haut et le bas du téléphone (les coins aussi) est également le bienvenu. Il n’offrira probablement pas beaucoup de protection pour le groupe de caméras, mais garder cela en sécurité et maintenir tout semblant de beauté semble impossible. Et il est fait pour être regardé, le vivo X80 Pro.