introduction

Il n’y a pas moins de six membres de la série vivo X60 au moment de la rédaction, et vivo ne facilite pas les choses, offrant différents combinés du même nom en Chine et dans le reste du monde. Ce que nous avons pour vous aujourd’hui, c’est le X60 Pro, aux spécifications internationales.

Le X60 Pro, auquel seront consacrées les prochaines pages, est alimenté par une puce Snapdragon 870 haut de gamme, un cran en dessous du SD888 au pouvoir. Le téléphone dispose d’un magnifique écran AMOLED 120Hz 6,56 pouces qui laisse peu à désirer – taux de rafraîchissement adaptatif principalement, mais on ne s’y attend guère à ce niveau. Il est complété par un système à triple caméra qui comprend une stabilisation de la nacelle sur l’unité principale, une ultra-large autofocus et une télé 2x classique que personne d’autre ne semble vouloir faire plus.

En approfondissant nos tentatives de clarification des choses, le X60 Pro ne doit pas être confondu avec le X60 Pro (pour la Chine), qui a un périscope supplémentaire et un chipset Exynos, ou le X60 Pro + (celui-ci est apparemment le même hors de son pays d’origine), qui possède également un périscope, mais aussi le dernier SD888.

Si quoi que ce soit, le X60 Pro est le plus similaire au X60 non-Pro (global), qui manque l’action du cardan, et c’est lui-même essentiellement un chipset meilleur que son homologue chinois. Ensuite, il y a le X60t, qui est tout comme le X60 Pro, uniquement avec un chipset Dimensity au lieu d’un Snapdragon. C’est aussi proche du clair que nous pouvons le faire dans autant d’espace.

La répétition est la clé de l’apprentissage, alors voici encore une fois un aperçu des spécifications du X60 Pro, avec un peu plus de détails.

Aperçu des spécifications du vivo X60 Pro:

Corps: 158,6 x 73,2 x 7,6 mm, 179 g; Gorilla Glass 6 à l’avant, Gorilla Glass 6 à l’arrière, cadre en aluminium.

Affichage: AMOLED 6,56 « , 120 Hz, HDR10 +, résolution 1080x2376px, format d'image 19,8: 9, 398ppi.

AMOLED 6,56 « , 120 Hz, HDR10 +, résolution 1080x2376px, format d’image 19,8: 9, 398ppi. Chipset: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm): Octa-core (1×3,2 GHz Kryo 585 et 3×2,42 GHz Kryo 585 et 4×1,80 GHz Kryo 585); Adreno 650.

Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm): Octa-core (1×3,2 GHz Kryo 585 et 3×2,42 GHz Kryo 585 et 4×1,80 GHz Kryo 585); Adreno 650. Mémoire: 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, Funtouch 11.1.

Android 11, Funtouch 11.1. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 1,5, 26 mm, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF, stabilisation de la nacelle; Téléobjectif : 13 MP, f / 2,5, 50 mm, 1 / 2,8 « , 0,8 µm, PDAF, zoom optique 2x; Ultra grand angle : 13 MP, f / 2.2, 120˚, 16 mm.

Caméra frontale: 32 MP, f / 2,5, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm.

Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30 / 60fps, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

La batterie: 4200mAh; Charge rapide 33W.

4200mAh; Charge rapide 33W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC.

Vous pouvez noter que, bien que n’étant pas strictement petite, la batterie de 4200 mAh est un peu petiteeuh que ce que nous avons obtenu ces derniers temps. L’adaptateur 33W devrait toutefois aider à le recharger rapidement, même si nous nous demandons pourquoi le chargeur 55W du Pro + n’a pas fait la coupe. Sachant que le Pro + n’a pas de haut-parleurs stéréo et, vraiment, aucun vivo sauf un, le haut-parleur unique du X60 Pro est plus facile à avaler, même s’il est encore amer. Peut-être qu’une paire d’écouteurs dans la boîte aurait pu compenser cela?

déballage du vivo X60 Pro

Le X60 Pro est livré dans une boîte plus sophistiquée que la plupart des autres et bien en phase avec les efforts premium précédents de vivo. C’est un carré plat étalé en deux pièces peint en bleu marine, avec le nom du modèle imprimé en grosses lettres, une ressemblance avec un objectif d’appareil photo et la marque qui est censée derrière cet objectif, Zeiss.

Dans la mode vivo typique, il ne manque pratiquement rien dans l’offre groupée de vente au détail – à un moment où même les chargeurs sont devenus optionnels, cette approche est la bienvenue, non? Ou gaspillage? Qui est à dire.

Quoi qu’il en soit, dès la sortie de la boîte, vous obtiendrez une coque de protection en plastique à encliqueter, un casque qui se termine par une prise de 3,5 mm, un dongle de 3,5 mm vers USB-C (car sinon, il n’y aurait nulle part où brancher le casque), et le combiné chargeur et câble USB-A-vers-C.