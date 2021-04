introduction

Pro + représente la liste des modèles haut de gamme in vivo et nous avons le X60 Pro + de cette année pour vous aujourd’hui. En tête d’affiche de la série X60 (plutôt déroutante), le Pro + est livré avec un système à quatre caméras de marque Zeiss, un chipset de haut niveau et un bel écran AMOLED, le tout dans un (sorte de) cuir-vêtu de fantaisie corps.

L’appareil photo est le principal argument de vente du X60 Pro, avec quatre focales avec quelque chose de spécial dans chaque module. Il s’agit principalement de gros capteurs tout autour – l’ultra-large utilise un gros capteur placé sur un cardan, l’unité principale a un capteur encore plus grand (cardan – non, OIS – oui), la télé 2x courte a un grand capteur au fur et à mesure. Les gros capteurs sont difficiles à installer dans une télé caméra périscope, mais vous obtenez un gros zoom – 5x dans ce cas.

Bien sûr, tout smartphone phare de 2021 digne de ce nom doit comporter le chipset Snapdragon 888, et le X60 Pro + ne fait pas exception. L’écran AMOLED à double courbure est la contribution de Samsung à l’attrait de cet vivo. La seule chose qui nous fait réfléchir est la capacité modeste de la batterie, mais le cuir végétalien à l’arrière suggère que l’apparence était en tête de la liste des priorités, donc un profil plus mince a pris le pas sur l’autonomie.

Aperçu des spécifications du vivo X60 Pro +:

Corps: 158,6 x 73,4 x 9,1 mm, 191 g; Façade en verre, dos en éco cuir, cadre en aluminium.

158,6 x 73,4 x 9,1 mm, 191 g; Façade en verre, dos en éco cuir, cadre en aluminium. Affichage: Super AMOLED 6,56 « , 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2376px, format d’image 19,8: 9, 398ppi.

Super AMOLED 6,56 « , 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2376px, format d’image 19,8: 9, 398ppi. Chipset: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680; Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680; Adreno 660. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, Funtouch 11.1 (International), OriginOS 1.0 (Chine).

Android 11, Funtouch 11.1 (International), OriginOS 1.0 (Chine). Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f / 1,6, 1 / 1,31 « , 1,2 µm, PDAF double pixel, AF laser, OIS; Ultra grand angle : 48 MP, 114˚, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, stabilisation de la nacelle; Téléobjectif : 32 MP, f / 2,1, 50 mm, 1 / 2,8 « , 0,8 µm, PDAF, zoom optique 2x; Téléobjectif : 8 MP, f / 3.4, 125 mm, 1 / 4.0 « , PDAF, OIS, zoom optique 5x.

32 MP, f / 2,5, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps, gyro-EIS, HDR10 +; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips.

4200mAh; Charge rapide 55W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC.

Vivo X60 Pro + unboxing

Le X60 Pro + est apparu à notre porte dans la même boîte carrée plate bleu marine d’aspect premium que le X60 Pro (non plus). Il y a une ressemblance avec un ensemble d’objectif d’appareil photo imprimé sur le dessus ainsi que le nom du modèle, en grandes lettres, plus un logo Zeiss, afin que vous sachiez d’où vient l’objectif.

À l’intérieur de la boîte, vous obtiendrez un ensemble complet d’accessoires inhabituels à l’époque. Un chargeur de 55 watts est l’élément le plus important du point de vue fonctionnel, et il est livré avec un câble USB-A-C correspondant. Vous obtiendrez également un ensemble d’écouteurs qui se terminent par une prise de 3,5 mm, plus un adaptateur USB-C vers 3,5 mm, vous avez donc un endroit pour brancher le casque. Et pour compléter la liste, une coque arrière de protection à encliqueter est également incluse.