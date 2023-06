Test du vivo X Fold2 – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

De nos jours, si vous voulez être pris au sérieux, vous devez avoir un smartphone pliable dans votre portefeuille, qu’il s’agisse d’un téléphone pliable de style flip ou standard. Et vivo a les deux. Le sujet de cette revue, cependant, est le vivo X Fold2. Il offre une poignée de mises à niveau par rapport à son prédécesseur tout en se démarquant de la foule avec des solutions uniques. Il est cependant assez décevant de ne pas voir le vivo X Fold2 en dehors de la Chine.

La première chose à remarquer est que le X Fold2 n’a pas un, mais deux lecteurs d’empreintes digitales, à la fois sous-affichage et à ultrasons. Il s’agit du seul smartphone pliable avec deux capteurs d’empreintes digitales que nous connaissons. Mais plus là-dessus plus tard.

Deuxièmement, le X Fold2 offre la solution de charge filaire la plus rapide dans un facteur de forme pliable – dispose d’une impressionnante charge filaire de 120 W et de 50 W sans fil. La capacité de la batterie a également augmenté par rapport au X Fold d’origine et est désormais de 4 800 mAh, ce qui la place à égalité avec certains produits phares basés sur le facteur de forme standard.

Caractéristiques du vivo X Fold2 en un coup d’œil :

Corps: 161,3 x 143,4 x 6,0 mm, 279 g ; corps en verre et cuir végétalien, cadre en métal.

161,3 x 143,4 x 6,0 mm, 279 g ; corps en verre et cuir végétalien, cadre en métal. Afficher: 8.03″ AMOLED LTPO4 pliable, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (pic), résolution 1916x2160px, format d’image 10.15:9, 360ppi; Écran de couverture :, AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1600 nits (pic), 6.53 pouces, 1080 x 2520 pixels, rapport 21:9.

8.03″ AMOLED LTPO4 pliable, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (pic), résolution 1916x2160px, format d’image 10.15:9, 360ppi; Écran de couverture :, AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1600 nits (pic), 6.53 pouces, 1080 x 2520 pixels, rapport 21:9. Jeu de puces : Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM ; UFS 4.0.

256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM ; UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, Origin OS 3.

Android 13, Origin OS 3. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF double pixel, AF laser, OIS ; Téléobjectif : 12 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.0, 16 mm, 108˚, 1/2,93″, 1,22 µm, PDAF double pixel.

: 50 MP, f/1.8, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF double pixel, AF laser, OIS ; : 12 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, zoom optique 2x ; : 12 MP, f/2.0, 16 mm, 108˚, 1/2,93″, 1,22 µm, PDAF double pixel. Caméra frontale: Large (principal) : 16 MP, f/2.5 ; Large (interne) : 16 MP, f/2.5 ;

: 16 MP, f/2.5 ; : 16 MP, f/2.5 ; Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected].

: [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS ; : [email protected]. Batterie: 4800 mAh ; 120W filaire, 100% en 26 min (annoncé), 50W sans fil, 100% en 40 min (annoncé), 10W sans fil inversé.

4800 mAh ; 120W filaire, 100% en 26 min (annoncé), 50W sans fil, 100% en 40 min (annoncé), 10W sans fil inversé. Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 7 ; Bluetooth 5.3, aptX HD ; NFC.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 7 ; Bluetooth 5.3, aptX HD ; NFC. Divers : lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); haut-parleurs stéréo.

L’écran principal bénéficie également d’une mise à niveau appropriée. Bien que de la même taille que l’année dernière, 8,03 « , il s’agit désormais d’OLED pliable LTPO4, prenant en charge non seulement HDR10 + mais Dolby Vision en plus du taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. L’écran externe conserve également sa taille mais ne saute pas sur le haut -des fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge de Dolby Vision.

Bien sûr, le X Fold2 fonctionne sur le dernier matériel phare disponible – Snapdragon 8 Gen 2, associé à au moins 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Et selon la façon dont vous le voyez, le département de la caméra bénéficie également d’une mise à niveau modeste. Le nouveau capteur principal est maintenant plus grand, mais la caméra à zoom périscope 5x est remplacée par une caméra à zoom 2x standard. La bonne nouvelle est que ce dernier est désormais équipé d’un capteur plus grand et meilleur avec une large ouverture f/2.0 pour des performances améliorées en basse lumière. L’ultra large gagne en autofocus mais n’utilise plus de capteur Quad-Bayer. Donc, comme vous pouvez le voir, c’est un sac mélangé.

Mais pour être juste, les pliables n’ont jamais été sur les caméras. Peut-être en raison de limitations matérielles ou de contraintes de prix, les produits phares standard restent le meilleur choix en matière de caméras. Pourtant, nous considérons le X Fold2 comme un rival compétent des grands noms de l’industrie et à notre grande déception, seuls les utilisateurs chinois pourront en obtenir un.

Déballage du vivo X Fold2

Le combiné est livré dans une grande boîte de détail luxueuse et il est placé à l’intérieur déplié. La boîte contient une brique de charge de 120 W et un câble USB-C vers USB-C pour la charge et le transfert de données.

Vivo a inclus un étui de protection en deux parties, qui imite le design exact du X Fold2, afin que vous ne perdiez pas l’esthétique.