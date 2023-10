Test du vivo V29 Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

Vivo compte encore un autre milieu de gamme haut de gamme dans ses rangs, produit en Inde et avec un design inspiré de l’Inde – le vivo V29 Pro. Comme les modèles précédents de la série V, le V29 Pro se concentre fortement sur la photographie. Le V29 Pro double le concept « Aura light » du modèle précédent avec un illuminateur dédié à changement de couleur à l’arrière, introduit un téléobjectif portrait dédié et apporte un écran très haute résolution dans le mélange.

La nouvelle implémentation de la lumière Aura comprend un ensemble dédié séparé de LED (15,6 mm de diamètre) qui peuvent ajuster automatiquement leur température en fonction de la lumière ambiante, et vous pouvez également la modifier manuellement si vous le souhaitez. Ceux-ci sont censés être 36 % plus lumineux que la génération précédente.

La caméra macro dédiée 2MP du V27 Pro a peut-être disparu, mais une caméra portrait 12MP avec zoom 2x est à sa place. Aucun autre téléphone de la série V n’en a eu un, c’est donc un grand changement. Le capteur Sony IMX663 est doté d’un autofocus « dual-core tous pixels », ce qui l’aide dans l’obscurité.

La prochaine sur la liste des améliorations majeures est l’écran, dont la taille reste inchangée à 6,78 pouces de diagonale. Il s’agit cependant d’un panneau d’une résolution exceptionnellement élevée : la résolution de 1 260 x 2 800 px donne une densité de 453 ppi, vous pouvez donc compter sur une netteté supplémentaire.

vivo était déterminé à maintenir une taille fine pour le V29 Pro, avec une épaisseur bien fine de 7,5 mm. Cela signifie maintenir la capacité de la batterie à 4 600 mAh, mais si le V27 Pro est une indication, cela devrait être suffisant. La charge est désormais évaluée à 80 W au lieu des spécifications de 66 W du V27 Pro, mais ces puissances nominales ne signifient pas grand-chose, nous verrons donc comment la vitesse de charge se compare.

Spécifications du vivo V29 Pro en un coup d’œil :

Corps: 164,2 x 74,4 x 7,5 mm, 188 g ; Façade en verre, dos en verre.

164,2 x 74,4 x 7,5 mm, 188 g ; Façade en verre, dos en verre. Afficher: 6,78″ AMOLED, 120 Hz, résolution 1260 x 2800 px, format d’image 20:9, 453 ppi.

6,78″ AMOLED, 120 Hz, résolution 1260 x 2800 px, format d’image 20:9, 453 ppi. Jeu de puces : Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) : Octa-core (Cortex-A78 1×3,1 GHz et Cortex-A78 3×3,0 GHz et Cortex-A55 4×2,0 GHz) ; Mali-G610 MC6.

Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) : Octa-core (Cortex-A78 1×3,1 GHz et Cortex-A78 3×3,0 GHz et Cortex-A55 4×2,0 GHz) ; Mali-G610 MC6. Mémoire: 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM.

256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, Funtouch 13.

Android 13, Funtouch 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 12 MP, f/2.0, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2.

: 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 12 MP, f/2.0, PDAF, zoom optique 2x ; : 8 MP, f/2.2. Caméra frontale: 50 MP, f/2.0, 22 mm (large), AF.

50 MP, f/2.0, 22 mm (large), AF. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips ; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips ; : 1080p à 30 ips. Batterie: 4600 mAh ; 80W filaire, 1-50% en 18 min (annoncé).

4600 mAh ; 80W filaire, 1-50% en 18 min (annoncé). Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; BT 5.3.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; BT 5.3. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique).

Vivo a décidé de ne pas mettre à niveau le chipset et le V29 Pro utilise la même puce MediaTek Dimensity 8200 que le V27 Pro. Il devrait toujours fonctionner mieux que le Snapdragon 778G à l’intérieur du vanilla vivo V29. En parlant du V29 classique, l’un de ses ajouts majeurs est l’indice de protection IP68. Chose intéressante, bien que le V29 Pro soit également construit selon des exigences strictes en matière de durabilité, il ne dispose pas d’un indice de protection officiel pour une raison quelconque.

Déballage

Le vivo V29 Pro arrive dans une boîte grise pleine grandeur mettant en valeur la fonction Aura avec un grand cercle brillant autour du nom du téléphone. Il s’agit d’une boîte en deux parties très robuste qui comprend un joli support pour le téléphone à l’intérieur.

Vivo ne lésine pas sur le package de vente au détail de ses appareils. Tout d’abord, vous recevez un chargeur Vivo FlashCharge de 80 W dans la boîte et un câble USB Type-A vers Type-C qui l’accompagne. Le câble semble parfaitement standard, sans broches supplémentaires, vous n’avez donc pas besoin de le suivre de près. Le pack de vente au détail du V29 Pro ne saute pas non plus la protection. Un film protecteur d’écran appliqué en usine est rejoint par un boîtier transparent pour minimiser les inquiétudes concernant le bien-être physique du combiné.