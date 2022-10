Test du vivo V25 – Tests GSMArena.com

Introduction

vivo a lancé les V25 et V25 Pro en août. Et après avoir passé en revue le V25 Pro, il est maintenant temps de se pencher sur le V25 vanille.

Gauche : vivo V25 • Droite : vivo V25 Pro

Comme son grand frère, le V25 est destiné aux foules créatives les plus jeunes. Ceci est clairement démontré par son appareil photo principal 64MP compatible OIS et, plus encore, un appareil photo selfie 50MP, f/2.0 avec autofocus. Le reste des spécifications du V25 brossent un bon tableau de milieu de gamme sur papier.

Spécifications du vivo V25 en un coup d’œil :

Corps: 159,2 x 74,2 x 7,8 mm, 186 g ; Façade en verre, dos en verre.

159,2 x 74,2 x 7,8 mm, 186 g ; Façade en verre, dos en verre. Affichage: 6,44″ AMOLED, 90Hz, HDR10+, 1300 nits (crête), résolution 1080x2404px, format 20.03:9, 409ppi.

6,44″ AMOLED, 90Hz, HDR10+, 1300 nits (crête), résolution 1080x2404px, format 20.03:9, 409ppi. Jeu de puces : MediaTek MT6877 Dimension 900 (6 nm) : Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A78 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G68 MC4.

MediaTek MT6877 Dimension 900 (6 nm) : Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A78 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G68 MC4. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 12, Funtouch 12.

Android 12, Funtouch 12. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.8, 0.7µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 120 degrés, 1/4″, 1,12 µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 64 MP, f/1.8, 0.7µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 120 degrés, 1/4″, 1,12 µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 50 MP, f/2.0, (large), AF.

50 MP, f/2.0, (large), AF. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30fps ; Caméra frontale : 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR.

: 4K@30fps, 1080p@30fps ; : 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR. La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 44W, 61% en 30 min (annoncé).

4500 mAh ; Charge rapide 44W, 61% en 30 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); Couleur changeante du panneau arrière.

Le vivo V25 a également un joli extérieur accrocheur. Principalement grâce à l’inclusion de la surface arrière en verre réactif aux UV Fluorite AG de vivo qui change de couleur lorsqu’elle est touchée par la lumière. Cela permet aux utilisateurs de créer des motifs et des empreintes temporaires sur le V25.

Cette astuce de changement de couleur a été reprise de la génération V23 précédente, et a donc mis l’accent sur la photographie ainsi que sur le design carré. Le V25 arbore un look familier inspiré d’Apple avec des côtés plats et des coins joliment arrondis. Le téléphone est assez mince et léger, comme c’est la norme pour la gamme « V » d’appareils vivo.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, jetons un coup d’œil au package de vente au détail du vivo V25.

Déballage

Le vivo V25 est livré dans votre boîte en carton standard en deux parties. Il est épais et robuste, ce qui est toujours apprécié mais pas particulièrement flashy. Pourtant, il se démarque sur une étagère grâce au choix de couleurs de vivo. Il y a beaucoup de plastique à l’intérieur de la boîte, ce qui est excellent pour tout maintenir en place en toute sécurité, mais pas exactement idéal pour l’environnement.

Le vivo V25 a ce que nous considérerions comme un ensemble de vente au détail extrêmement riche en termes d’accessoires. À l’intérieur de la boîte, vous obtenez un étui en TPU transparent agréable et robuste. En outre, une paire d’écouteurs blancs avec un microphone en ligne et une prise audio de 3,5 mm. vivo comprend également un adaptateur jack Type-C vers 3,5 mm pour aller avec les bourgeons.

Le chargeur inclus est l’une des unités FlashCharge 44W de vivo. Il est conçu pour des sorties de 5V@2A, 9V@2A et 11V@4A. Il utilise une prise USB Type-A et vivo a inclus un câble Type-A vers Type-C dans la boîte. Étant donné que FlashCharge de vivo n’utilise pas de câble propriétaire, il devrait être facile de le remplacer s’il est perdu. Mais vous devriez être plus prudent avec le chargeur lui-même.