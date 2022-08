Test du vivo V25 Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

La série V de Vivo est la série “milieu de gamme”, jeune et créative de l’entreprise. Au début de cette année, nous avons examiné à la fois le V23 et le V23 Pro et nous nous sommes retrouvés assez satisfaits des deux. Quelques mois plus tard, vivo saute un numéro et passe déjà à la famille V25. Aujourd’hui, nous avons le V25 Pro pour examen. C’est un téléphone similaire, du moins dans l’esprit général, au V23 Pro. À savoir, il s’adresse à une foule créative avec une configuration de caméra impressionnante qui a tendance à dépasser sa catégorie de prix et un accent particulier sur une excellente expérience de selfie.

Par rapport à l’ancienne génération, le V25 Pro dispose désormais d’un capteur SAMSUNG GW1 de 64MP à résolution inférieure qui contient EIS et nouveau pour cette année – OIS. La caméra ultra-large a également été renforcée à une unité 12MP.

Du côté des selfies, vivo a décidé de laisser tomber le deuxième appareil photo ultra-large et de simplifier un peu les choses avec ce qui est maintenant un seul appareil photo Samsung GD2 32MP. Nous devrons voir si cela constitue réellement une mise à niveau par rapport à la configuration de la double caméra selfie sur le vivo V23 Pro, mais la fonction de mise au point automatique est toujours là, à tout le moins. Cela fait du V25 Pro une offre attrayante pour un public plus jeune de passionnés et de créateurs de réseaux sociaux.

Spécifications vivo V25 Pro en un coup d’œil :

Corps: 158,9 x 73,5 x 8,6 mm, 190 g ; Façade en verre, dos en verre ; Résistant aux chutes, aux rayures et à la sueur.

158,9 x 73,5 x 8,6 mm, 190 g ; Façade en verre, dos en verre ; Résistant aux chutes, aux rayures et à la sueur. Affichage: 6,56″ AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (crête), résolution 1080x2376px, format 19,8:9, 398ppi.

6,56″ AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (crête), résolution 1080x2376px, format 19,8:9, 398ppi. Jeu de puces : MediaTek Dimensity 1300 (6 nm): Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G77 MC9.

MediaTek Dimensity 1300 (6 nm): Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G77 MC9. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, Funtouch 12.

Android 12, Funtouch 12. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 120 degrés, 1/4″, 1,12 µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 64 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 16 mm, 120 degrés, 1/4″, 1,12 µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 32 MP, f/2.5, (large), 1/2.8″, 0.8µm, AF.

32 MP, f/2.5, (large), 1/2.8″, 0.8µm, AF. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 4830 mAh ; Charge rapide 66W, 40% en 15 min, 71% en 30 min (annoncé).

4830 mAh ; Charge rapide 66W, 40% en 15 min, 71% en 30 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); Couleur changeante du panneau arrière.

Tout comme son prédécesseur, le vivo V25 Pro conserve encore une fois un design et un extérieur frais et jeunes. Vivo propose une nouvelle tournure sur sa finition à changement de couleur pour la coque arrière du téléphone. Vous devez obtenir le téléphone en Surfing Blue pour ce flair visuel supplémentaire. Et si cela ne vous convient pas, il y a l’option dompteuse Starlight Black.



Gauche : vivo V25 • Droite : vivo V25 Pro

Le V25 Pro obtient également quelques légères bosses supplémentaires par rapport à son prédécesseur, comme le nouveau chipset MediaTek Dimensity 1300 – un léger rafraîchissement du Dimensity 1200, que nous sommes impatients de tester par nous-mêmes. Le V25 Pro bénéficie également d’un affichage plus rapide à 120 Hz, d’une batterie plus grande et d’une charge plus rapide qui font désormais également partie du mélange.

Déballage

Avant de continuer à exporter le V25 Pro, nous devrions jeter un coup d’œil à sa boîte de vente au détail. Le vivo V25 est livré dans une boîte en carton solide en deux parties. Il est assez dur à l’extérieur et à l’intérieur, il y a un support en plastique pour tenir le téléphone. Tout est très sécurisé.

Le V25 Pro est livré avec l’un des chargeurs FlashCharge 80W de vivo. Le téléphone ne pourra pas utiliser pleinement la capacité dudit chargeur, mais utilisera plutôt ses spécifications de sortie 11V@6A – 66W au plus fort de sa charge. Ce n’est pas trop minable du tout. Il y a un câble USB Tyle-A vers Type-C robuste dans la boîte. Vous devez en garder une trace, tout comme le chargeur, car les deux ne sont pas standard et sont nécessaires pour charger le V25 Pro à pleine vitesse.

Vivo a été assez généreux avec le pack d’accessoires du V25 Pro. Vous obtenez un joli étui en TPU transparent doux mais épais dans la boîte. Aussi, une paire d’écouteurs avec un microphone en ligne. Au départ, ces derniers nous ont un peu surpris puisqu’ils disposent d’une prise jack 3,5 mm – chose absente du vivo V25. Cependant, creuser un peu plus profondément dans la boîte a révélé un dongle de type C à 3,5 mm. Dans l’ensemble – un ensemble d’accessoires très riche selon les normes modernes.