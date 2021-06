Test du vivo V21 (5G) – Tests GSMArena.com

introduction

Si vous aimez faire des vidéos TikTok ou si vous connaissez quelqu’un qui le fait, vous connaissez déjà l’importance du format vidéo selfie. En d’autres termes, un nombre croissant de personnes – en particulier les jeunes – veulent des téléphones mieux adaptés à la capture de selfies et de contenu vidéo selfie. De préférence plus abordables.

De manière assez déconcertante, cependant, peu d’appareils, même du groupe phare populaire, ont vraiment beaucoup offert en termes d’améliorations de la caméra selfie.

Entrez dans le duo vivo V21. Leur appel à la gloire est sans aucun doute la caméra selfie 44MP, f/2.0 avec autofocus et OIS. Ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Pas de loin.







vivo V21 5G • vivo V21

Il est intéressant de noter que bien que nous ayons le V21 5G à examiner aujourd’hui, il est littéralement identique au V21 vivo vivo jusqu’au chipset Dimensity 800U 5G. Nous supposons qu’ils ont simplement supprimé l’antenne 5G pour le modèle 4G uniquement. Une approche un peu peu orthodoxe, mais nous ne nous plaindrons pas puisque le V21 ordinaire bénéficie de tous les avantages de son frère 5G.

Caractéristiques du vivo V21 / V21 5G en un coup d’œil :

Corps: 159,7 x 73,9 x 7,3 mm, 176 g ; dos en plastique, cadre en plastique, façade en verre.

159,7 x 73,9 x 7,3 mm, 176 g ; dos en plastique, cadre en plastique, façade en verre. Affichage: AMOLED 6,44″, 90 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi.

AMOLED 6,44″, 90 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), résolution 1080x2400px, format 20:9, 409ppi. Jeu de puces : MediaTek MT6853 Dimensité 800U 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC3.

MediaTek MT6853 Dimensité 800U 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC3. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé).

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 11, Funtouch 11.1.

Android 11, Funtouch 11.1. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1,8, 26 mm, 1/1,72″, 0,8 µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2,2, 120 degrés, 16 mm, 1/4,0″, 1,12 µm; Macro : 2 mégapixels, f/2.4.

: 64 MP, f/1,8, 26 mm, 1/1,72″, 0,8 µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2,2, 120 degrés, 16 mm, 1/4,0″, 1,12 µm; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 44 MP, f/2.0, (large), AF, OIS.

44 MP, f/2.0, (large), AF, OIS. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps (pas d’OIS), 1080p@30/60fps; Caméra frontale : 4K@30fps (pas d’OIS), 1080p@30fps.

: 4K@30fps (pas d’OIS), 1080p@30/60fps; : 4K@30fps (pas d’OIS), 1080p@30fps. La batterie: 4000 mAh; Charge rapide 33W, 63% en 30 min (annoncé).

4000 mAh; Charge rapide 33W, 63% en 30 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique); LED selfies.

Mis à part la puissante caméra selfie, le duo V21 ne lésine pas non plus sur le reste de sa fiche technique. Il s’agit d’un téléphone étonnamment mince, mesurant 159,7 x 73,9 x 7,3 mm et pesant 176 grammes, tout en abritant une batterie respectable de 4 000 mAh.

Le milieu de gamme MediaTek Dimensity 800U, que l’on trouve dans leurs cœurs, est associé à 8 Go de RAM. Et à l’avant et au centre, il y a le panneau AMOLED 90 Hz percutant et fluide, avec prise en charge HDR10+.

La configuration de l’appareil photo à l’arrière n’est pas trop mal non plus, avec un vivaneau principal de 64 MP, un ultralarge de 8 MP et une macro de 2 MP.

Tout bien considéré, ce que nous avons avec le V21 sur le papier est un solide milieu de gamme. Cependant, son PDSF d’un peu plus de 300 euros rend le modèle 5G que nous examinons ici vulnérable à une forte concurrence. Et cette concurrence peut souvent offrir certaines des choses que vivo a laissées de côté, comme la protection contre l’entrée, une configuration de haut-parleur stéréo, une prise 3,5 mm et NFC, pour n’en nommer que quelques-uns. Ce que le V21 a, cependant, est une fonction de projecteur clair dans sa configuration de caméra selfie. Ainsi, la vraie question est de savoir dans quelle mesure elle est exécutée dans la pratique et si elle est assez bonne pour attirer une foule branchée de clients avertis des réseaux sociaux.

Déballage

Le V21 a un package de vente au détail étonnamment riche. Bien sûr, ce n’est peut-être pas nécessairement le cas sur tous les marchés, mais notre unité contenait tous les éléments essentiels dans la boîte, et plus encore.

A commencer par le chargeur, vivo a son propre FlashCharge 2.0 technologie. Sur les V21 et V21 5G, il peut charger jusqu’à 33W maximum. Il est conçu pour 5V@2A, 9V@2A ou 11V@3A de sortie. Il y a aussi Super FlashCharge 2.0, comme on le voit sur le vivo X60 Pro+, qui peut aller jusqu’à 55W.

Pour autant que nous ayons réussi à le comprendre, les deux utilisent une approche de charge propriétaire similaire, qui utilise des tensions plus élevées, similaires à la charge rapide de Qualcomm, au lieu d’un ampérage simultané plus élevé, comme VOOC et ses dérivés. Les informations sur le sujet sont un peu rares, mais cela devrait signifier que FlashCharge 2.0 peut fonctionner à pleine puissance de 33 W ou presque avec un câble USB Type-A vers Type-C standard, comme celui inclus dans la boîte. Vous devez juste vous assurer qu’il est de bonne qualité. Nous ne faisons qu’expliquer cela, car c’est en quelque sorte un avantage in vivo que vous n’avez pas nécessairement à vous soucier d’avoir toujours le câble propriétaire à portée de main.

De plus, dans la boîte du V21, une paire d’écouteurs blancs de marque vivo, avec un microphone et des commandes en ligne. Chose intéressante, ce ne sont pas des types C, mais plutôt des 3,5 mm standard. Vous obtenez également un petit dongle de type C à 3,5 mm pour les attacher au téléphone. Sans doute, une configuration plus polyvalente, à la fois pour utiliser les écouteurs au son assez décent sur un autre appareil, ainsi que pour brancher d’autres écouteurs sur le V21.

Enfin, vous obtenez également un joli boîtier en TPU transparent dans la boîte. Il comporte un rabat pour sceller le port de type C du téléphone – un effort courageux, mais ne remplace pas les joints réels et un indice de protection approprié.