Test du Tronsmart Onyx Ace Pro : bourgeons économiques

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bonne qualité sonore

Excellente autonomie de la batterie

Mode jeu Les inconvénients Pas d’ANC

Difficile de sortir de l’affaire

Peut glisser des oreilles Notre avis Si vous recherchez une simple paire d’écouteurs sans fil et que vous ne vous souciez pas de la suppression du bruit, les Onyx Ace Pro sont un excellent choix. Le son est excellent, la durée de vie de la batterie est longue et le prix est celui que nous pouvons tous nous permettre. Pas mal du tout en ces temps difficiles.

Prix ​​lors de l’examen

39,99

Meilleurs prix aujourd’hui: Tronsmart Oynx Ace Pro

Au cours de la dernière année environ, de nombreux écouteurs sans fil économiques ont été lancés, dotés d’une suppression active du bruit et d’autres modes sophistiqués. Le fait est que ces capacités ont commencé à étendre ce que signifie vraiment un budget abordable.

Tronsmart semble avoir repéré cela et a lancé les bourgeons Onyx Ace Pro qui gardent les choses simples et le coût abordable. Mais cette approche minimaliste est-elle une bénédiction ou une malédiction ?

Conception et construction

La moitié dans la conception

Bluetooth 5.2

Pilotes 13 mm

Presque tous les écouteurs sans fil que j’ai examinés au cours des dernières années sont livrés avec des étuis de chargement en forme de pilule qui n’ont presque aucune décoration extérieure. Tronsmart s’est évidemment ennuyé de cette approche ascétique, donc avec l’Onyx Ace Pro, il y a une garniture argentée autour de l’ouverture à rabat, plus un panneau argenté à l’avant qui abrite les quatre lumières qui vous indiquent la charge qu’il contient.

Ouvrir la boîte et retirer les bourgeons est un peu fastidieux, mais une fois extraits, ils portent une esthétique très Apple AirPods. Il n’y a pas d’oreillettes en caoutchouc pour les maintenir dans votre conduit auditif, à la place des ovales en plastique lisses sont attachés à de courtes tiges, les premières reposant contre les ouvertures de vos oreilles. Fondamentalement, si vous avez utilisé une paire d’AirPods Apple réguliers au cours des dix dernières années, vous saurez comment ils fonctionnent.

Comme c’est normal avec ce design, il s’agit d’une taille unique sans embouts en silicone. Ainsi, ceux qui ont eu des problèmes dans le passé avec des écouteurs semi-intra-auriculaires qui glissent d’eux-mêmes peuvent préférer opter pour une paire d’écouteurs intra-auriculaires comme les Redmi AirDots abordables.

À l’intérieur des bourgeons, Tronsmart a installé des pilotes en polymère composite de 13 mm pour fournir l’audio, tous contrôlés par un processeur Qualcomm QCC3040 qui offre un décodage audio adaptatif aptX et fournit la technologie de réduction des appels cVc 8.0 pour aider à rendre les appels téléphoniques clairs et exempts d’artefacts indésirables.

La construction en plastique signifie que l’Onyx Ace Pro est léger comme une plume, avec des haut-parleurs à une extrémité des ovales, deux microphones pour chaque bourgeon et une zone de contrôle tactile à l’extérieur de chaque tige.

Martyn Casserley / Fonderie

Il existe une gamme assez standard de commandes tactiles disponibles, avec un double appui sur l’un ou l’autre déclenchant la lecture/pause, appuyer et maintenir pendant 2 secondes sur le bourgeon droit passera à la piste suivante, tout en faisant la même chose sur celui de gauche prendra à la piste précédente. Heureusement, il existe également une option de contrôle du volume, en appuyant une fois sur le bourgeon droit pour augmenter et une fois sur la gauche pour baisser.

L’Onyx Ace Pro prend en charge divers assistants numériques, selon le smartphone que vous utilisez, et vous pouvez le lancer en appuyant trois fois sur le bouton droit. Vous pouvez également utiliser la commande lecture/pause pour répondre ou mettre fin aux appels téléphoniques.

L’appariement des bourgeons est simple, la première fois nécessitant l’ouverture du boîtier à rabat (avec les bourgeons toujours à l’intérieur), puis en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton d’appariement situé au bas du boîtier à côté du port de charge USB-C. Lorsque les lumières commencent à clignoter, cela signifie que le mode d’appairage est actif, il suffit alors de les sélectionner dans le menu des appareils disponibles sur votre smartphone ou autre appareil.

Une fois que cela est configuré, ils se connectent automatiquement chaque fois que vous les sortez du boîtier. J’ai trouvé les connexions fiables et solides tout au long de mon passage avec les oreillettes, et la technologie Bluetooth 5.2 permet même de s’aventurer à une dizaine de mètres de son appareil avant que le signal ne soit perdu.

Un indice IPX5 vous assure que les bourgeons peuvent être utilisés sous la pluie sans craindre qu’ils aillent kaputt, et ils devraient également survivre aux éclaboussures ou aux deux.

Qualité sonore et fonctionnalités

Bonne qualité audio

Fort

Mode jeu pour une meilleure synchronisation audio/vidéo

Les écouteurs Onyx Ace Pro sont capables d’un son très agréable. Le contenu des mots parlés semble riche et complet, avec suffisamment de bas pour que tout soit solide et chaleureux. Mettez de la musique et encore une fois, vous obtenez des résultats agréables, avec une large plage de fréquences qui peut gérer le folk au métal sans sauter un battement. Il y a aussi beaucoup de volume offert, mais soyez prudent avec cela car une utilisation prolongée (de tout écouteur fort) peut endommager votre audition.

J’ai été impressionné par la qualité des tonalités sortant des bourgeons lorsqu’ils étaient bien calés dans mes oreilles, mais les choses tombent un peu si les bourgeons sont légèrement délogés. Lorsque les bourgeons sont entièrement dans votre oreille, ils créent suffisamment de chambre étanche pour effacer la plupart des bruits de fond dans une pièce ou un environnement occupé.

Martyn Casserley / Fonderie

Mais leur forme et l’absence de couvertures de tailles différentes que vous trouvez sur les alternatives de style d’écouteurs intra-auriculaires, signifie qu’il peut être un peu trop facile de les éliminer de ces ajustements fermes lors de l’utilisation des commandes tactiles, permettant le bruit Ce n’est pas un problème particulier à ces écouteurs, c’est juste un compromis de conception qui a toujours été attaché à ce style d’écouteurs.

À l’inverse, si vous n’aimez pas avoir des oreillettes coincées dans votre conduit auditif, alors c’est une bonne alternative. Le Nothing Ear (Stick) est une autre option si vous avez plus à dépenser.

Il n’y a pas de suppression active du bruit, et donc pas de mode ambiant qui peut vous tenir au courant de ce qui se passe autour de vous pendant que vous appréciez le contenu sur les bourgeons. C’est bien si vous voulez vous débarrasser du vacarme qui se passe habituellement dans le monde, mais qui vous rend inconscient (auditivement de toute façon) de votre environnement.

Ce qui est proposé est un mode de jeu, qui renforce les capacités de synchronisation audio/vidéo des bourgeons, avec une légère baisse de la durée de vie de la batterie dans le processus. L’idée est que vous pouvez utiliser l’Onyx Ace Pro plus confortablement avec les jeux, car les sons que vous entendez colleront étroitement à la vidéo que vous voyez sur votre combiné.

Cela a bien fonctionné pour moi et a également doublé pour améliorer la synchronisation des bourgeons avec mon téléviseur afin que je puisse regarder Netflix la nuit sans réveiller la famille ou être étourdi par le retard des lèvres des gens avant de les entendre parler. Vous accédez au mode de jeu en appuyant trois fois sur l’écouteur gauche et éteignez-le en répétant le processus.

Les appels téléphoniques étaient tout aussi bons, nos destinataires signalant un son clair avec peu de distorsion ou de bruit.

Autonomie et charge de la batterie

Plus de 6 heures à partir d’une seule charge

Le boîtier peut contenir suffisamment d’énergie pour 5 recharges

Environ 1h20 de temps de recharge pour les têtes

Ceux-ci doivent être parmi les bourgeons les plus impressionnants que j’ai essayés en termes d’autonomie de la batterie. À partir d’une seule charge dans le boîtier, les bourgeons sont capables de passer la barre des six heures avant de devoir les remettre en place pour un rafraîchissement.

Certes, il faut plus d’une heure pour les remettre à 100%, mais c’est un prix que je serais heureux de payer pour les sessions d’écoute prolongées qu’ils fournissent.

Tronsmart n’indique pas les tailles de batterie pour les bourgeons ou le boîtier de charge, mais ce dernier n’est pas en reste non plus, ayant suffisamment de réserves (après une charge complète de deux heures) pour reconstituer les bourgeons environ cinq fois. Un total de 36 heures est louable.

Martyn Casserley / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Vous pouvez vous procurer les bourgeons Onyx Ace Pro d’Aliexpress pour 29,99 £ / 39,99 $.

La société m’a également dit que ceux-ci devraient arriver sur Amazon, mais ils sont introuvables au moment de la rédaction.

En regardant la concurrence, l’alternative la plus évidente est les Redmi AirDots que vous pouvez obtenir sur Amazon pour 25 £/25 $ et qui ont des rendez-vous largement similaires à l’Onyx Ace Pro.

Si vous souhaitez supprimer le bruit, vous devrez dépenser un peu plus, mais les Redmi Buds Pro 3 sont une excellente option à 65 £ sur Amazon Royaume-Uni et 59,99 $ sur Amazon US.

Verdict

Tronsmart est à la hauteur de la seconde moitié de son nom, offrant une solide paire d’écouteurs sans fil qui offrent un bon son, sont confortables à porter et ont une excellente autonomie de batterie, le tout pour un prix que la plupart des gens peuvent se permettre.

Si vous craignez de passer aux écouteurs sans fil, ce serait le point de départ idéal, car vous pouvez toujours passer à une paire avec suppression active du bruit plus tard sans avoir l’impression d’avoir gaspillé votre argent.

Le seul vrai défaut est la facilité avec laquelle il est possible de les déloger lors de l’utilisation des commandes, mais si vos oreilles s’adaptent à ce style d’écouteurs, je pense que vous serez très satisfait de l’Onyx Ace Pro.