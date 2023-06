Test du Tozo Golden X1 – Actualités GSMArena.com

Introduction

Tozo Golden X1 sont les derniers écouteurs sans fil sur lesquels nous avons effectué un test approfondi. Avec un palmarès impeccable sur Amazon et un 150 $/150 €/150 £ prix, ces écouteurs promettent un son haute résolution avec prise en charge LDAC, une suppression active du bruit et jusqu’à 30 heures d’autonomie totale avec leur étui de chargement.

Ces bourgeons sont-ils à la hauteur de leurs nobles revendications et sont-ils assez bons pour rivaliser avec le reste des écouteurs sans fil dans la gamme de 150 $ ? Ce sont nos découvertes.

Conception

Tozo Golden X1 apporte une conception intra-auriculaire standard avec des embouts en silicone et une tige courte. Ils sont fabriqués à partir de plastique et présentent une texture mate avec des éléments dorés pour le logo Tozo, les broches de chargement et la grille du haut-parleur. Chaque bourgeon pèse un peu plus de 5 grammes tandis que l’étui de chargement pèse 43 grammes. La couleur noire et la finition mate du boîtier et des bourgeons sont facilement maculées et nécessitent un nettoyage occasionnel pour un aspect impeccable.

Le boîtier de charge en forme de pilule s’ouvre pour révéler une barre d’état LED avec des indicateurs de batterie pour le boîtier et chaque oreillette ainsi qu’un bouton d’appariement. Il y a un deuxième indicateur LED de couleur pour la batterie du boîtier à l’ouverture du couvercle et un port USB-C à l’arrière pour le chargement. Le mécanisme du couvercle du boîtier est assez ferme bien qu’il se soit un peu relâché après une semaine d’utilisation. Il n’y a pas de soucis, il s’ouvrira tout seul car il est maintenu en place avec des aimants puissants.

L’emballage de vente au détail est un pas en avant par rapport à la plupart des concurrents avec une boîte bien conçue qui s’ouvre sur le côté avec un rabat magnétique. L’intérieur abrite les bourgeons, leur étui, un câble USB-C ainsi qu’un total de six embouts en silicone dans des tailles allant de XS à XXL, ce qui devrait être suffisant pour à peu près toutes les formes et tailles d’oreille.

Nous avons trouvé le design léger et ergonomique du Tozo Golden X1 assez confortable même avec une utilisation prolongée. Le large éventail d’embouts auriculaires nous a aidés à trouver le bon ajustement et nous sommes heureux d’annoncer que les bourgeons sont restés en place même pendant les séances de gym actives et le jogging occasionnel.

Caractéristiques

Tozo parie gros sur les fonctionnalités avec le Golden X1 et vous trouverez ici toutes les caractéristiques essentielles d’une paire d’écouteurs sans fil haut de gamme. Golden X1 propose une configuration de haut-parleurs hybrides avec des haut-parleurs dynamiques à diaphragme en nanotubes de carbone de 12 mm et des haut-parleurs à armature équilibrée de Knowles. Ce type de configuration n’est pas quelque chose que vous attendez d’une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix d’une marque montante et c’est certainement un argument de vente clé ici.

Les écouteurs couvrent une large gamme de fréquences de 12 Hz à 44,1 KHz, ce qui est un exploit impressionnant que même la plupart des écouteurs phares des marques audio établies ne parviennent pas à offrir. L’appairage se fait via Bluetooth 5.3 et vous bénéficiez d’une prise en charge des codecs AAC, SBC et LDAC. L’égaliseur audio peut être modifié dans l’application compagnon Tozo disponible pour les appareils Android et iOS.

Nous avons vraiment apprécié la mise en page soignée de l’application compagnon Tozo. Les menus étaient bien organisés et vous pouvez accéder aux paramètres de contrôle ANC, EQ et tactile en quelques clics. Tozo fournit également un test auditif appelé « Earprint » qui envoie une série de sons de basse, moyenne et haute fréquence à vos oreilles pour déterminer votre courbe d’audition individuelle. À la fin du test auditif, vous obtenez une courbe d’audition détaillée qui montre où l’application Tozo a appliqué une compensation d’algorithme AI pour les plages sonores où votre audition n’est pas aussi nette.













Fonctionnalités de l’application Tozo

Les laboratoires acoustiques de Tozo ont ajouté un total de 16 préréglages d’égalisation, y compris différents modes de graves et d’aigus, ainsi que des modes spécifiques au genre musical en fonction de vos préférences d’écoute. En plus des modes d’égalisation, vous êtes également libre de régler l’égaliseur à votre guise et d’enregistrer votre propre préréglage.

Golden X1 est également livré avec une suppression active du bruit (ANC) qui est annoncée pour noyer jusqu’à 42 dB de bruit autour de vous. En plus de la personnalisation de l’égaliseur, vous bénéficiez également de 6 modes de réduction du bruit avec une force d’annulation du bruit variable allant du mode transparence à la réduction du bruit du vent et même un mode de motif personnalisé qui vous permet d’augmenter la quantité de bruit que vous souhaitez réduire. Les bourgeons disposent également d’une fonction d’annulation du bruit des appels environnementaux.

Tozo est allé avec de bonnes vieilles commandes tactiles situées sur le Golden X1 que vous pouvez remapper dans l’application compagnon. Il y a même un contrôle du volume qui utilise de longues pressions sur les côtés gauche et droit des bourgeons. Il est important de noter que la fonction de réglage du volume ne fonctionne que sur les smartphones et non sur les ordinateurs portables et autres appareils comme les téléviseurs.

Enfin, ces écouteurs offrent un indice de protection contre les éclaboussures IPX6 et une charge sans fil pour le boîtier.

Performances et qualité sonore

Grâce à leur configuration de haut-parleurs hybrides, Golden X1 offre une réponse des basses équilibrée provenant de l’unité de haut-parleur dynamique et une clarté précise dans les aigus provenant des haut-parleurs à armature.

La scène sonore par défaut sur le Tozo Golden X1 est supérieure à la moyenne pour tous les genres de musique et la consommation générale des médias. Il y a suffisamment de basses dans la gamme basse sans dominer le reste de la scène sonore. Les médiums présentent des voix clairement définies et des instruments fidèlement reproduits, tandis que les aigus présentent une texture profonde ainsi qu’une réponse en fréquence constante. Cela se traduit par une expérience d’écoute agréable prête à l’emploi et qui est nettement plus agréable que les bourgeons concurrents dans la gamme de prix.

La prise en charge LDAC ajoutée offre un son encore plus riche sur les appareils pris en charge avec un effet stéréo amélioré. Une fois activé, vous entendez des nuances et des détails plus fins que vous n’entendriez peut-être pas autrement et cela apporte certainement une expérience d’écoute élevée. Le principal inconvénient est que le codec à haut débit sollicite la batterie. Nous avons également remarqué que le volume en mode LDAC est bien inférieur à celui de l’écoute sur les codecs SBC et AAC, vous devrez donc vous ajuster en conséquence.

Les paramètres d’égalisation réglables à l’intérieur de l’application Tozo ajoutent une autre dimension de réglage du son qui peut résoudre tous les petits problèmes tels que les fréquences de basses moyennes légèrement sous-exposées. Vous pouvez enregistrer votre préréglage pour une écoute future, ce qui est toujours utile et devrait être standard sur tous les écouteurs sans fil.

Tozo Golden X1 offre un bon ANC à condition d’avoir les bons embouts auriculaires sur les bourgeons. Une fois que vous avez activé l’ANC, vous remarquez immédiatement que les sons à basse fréquence disparaissent et ces bourgeons font même un excellent travail pour étouffer les bruits indésirables dans les environnements plus fréquentés.

Les commandes tactiles ont bien fonctionné lors de nos tests avec des ratés occasionnels sur les gestes de double tapotement comme seule plainte. Nous avons été surpris de constater que le Golden X1 manquait de capteurs de détection d’usure pour lire et mettre en pause automatiquement les médias, ce qui est désormais une caractéristique commune même sur les écouteurs d’entrée de gamme.

La force de la connexion s’est avérée fiable, mais nous devons mentionner que le Golden X1 ne prend en charge qu’une portée Bluetooth efficace de 10 m, ce qui est inférieur aux offres les plus récentes des concurrents. Lors de nos tests, les écouteurs ont perdu la connexion lors du passage entre deux pièces, ce qui n’était pas le cas avec d’autres écouteurs que nous avons testés récemment. La fonction d’appairage multipoint a bien fonctionné, mais vous pouvez vous attendre à une certaine latence initiale lors du basculement entre un ordinateur portable et un téléphone, par exemple.

Golden X1 a assez bien fonctionné pendant les appels, réussissant à bien capter ma voix dans des environnements plus calmes, mais a eu plus de mal à l’extérieur avec des vents et une circulation automobile dense. Ces deux derniers aspects sont des points faibles bien connus pour la plupart des écouteurs.

Vie de la batterie

Tozo Golden X1 est censé durer jusqu’à 8 heures sur une seule charge avec les codecs SBS et AAC avec ANC désactivé sur la base des affirmations de Tozo et le boîtier de charge devrait prolonger la durée totale de lecture à 32 heures.

Lors de nos tests, nous avons réussi 7 heures d’utilisation sur une seule charge avec ANC désactivé et jusqu’à quatre recharges complètes avec le boîtier de charge. L’utilisation de l’ANC et du streaming sur LDAC a ramené l’endurance des bourgeons à 4 heures. Une charge complète des oreillettes et de leur boîtier via USB-C prend 2 heures.

Verdict

Tozo Golden X1 offre une expérience de qualité sonore supérieure à un prix inférieur à la plupart des marques établies sur le marché des écouteurs sans fil. L’approche du pilote hybride donne un son riche et détaillé avec une scène sonore qui semble bien plus grande que ce à quoi vous vous attendriez avec des bourgeons de cette taille.

La prise en charge LDAC ajoutée améliore l’expérience d’écoute sur les appareils compatibles et les plates-formes de diffusion de musique, tandis que les préréglages d’égalisation et les options de personnalisation sont une touche agréable pour obtenir le son optimal selon vos goûts spécifiques.

L’autonomie de la batterie est plus que suffisante et l’application compagnon Tozo est bien conçue et simple à utiliser. Les seuls inconvénients que nous avons sont la portée Bluetooth terne, la qualité moyenne des appels et l’absence de capteurs de détection d’usure. Cela étant dit, nous pouvons facilement recommander le Tozo Golden X1 à tous ceux qui recherchent une nouvelle paire d’écouteurs sans fil dans la fourchette de prix de 150 $/150 €.

