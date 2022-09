En un coup d’œil Note d’expert Avantages Construction légère et haut de gamme

Résout la plupart des plaintes concernant le Pure One S12

Aspiration puissante

Grande brosse anti-emmêlement motorisée Les inconvénients Autonomie moyenne de la batterie

Commutation de mode aléatoire

Le bac de 465 ml est plutôt petit Notre avis Le Tineco Pure One S15 Pro est un aspirateur balai haut de gamme capable de rivaliser avec Dyson. Il corrige la plupart des plaintes concernant son prédécesseur lors de la mise à niveau de la fonctionnalité globale, bien que le petit bac de 465 ml aurait pu être un peu plus grand.

Prix ​​lors de l’examen

599 $

Meilleurs prix aujourd’hui: Tineco Pure One S15 Pro

Le Tineco Pure One S15 Pro est le dernier aspirateur-balai sans fil de la société, et il vise fermement Dyson avec une construction haut de gamme, des performances impressionnantes et une grande facilité d’utilisation. Il corrige de nombreuses plaintes concernant son prédécesseur, le Pure One S12, mais il s’accompagne d’une augmentation notable des prix.

Tineco peut-il éloigner les consommateurs de marques plus établies comme Dyson dans le haut de gamme ? Bien…

Concevoir et construire

Construction élégante et haut de gamme

Résout les problèmes de conception de son prédécesseur

Écran LCD amélioré

Le Tineco Pure One S15 Pro est un aspirateur-balai sans fil haut de gamme, et cela se voit immédiatement dans sa conception. La combinaison élégante de noir, blanc et argent semble haut de gamme sans offrir les couleurs vives et visibles des aspirateurs concurrents comme le Dyson V12 Detect Slim.

C’est une évolution du Pure One S12, que nous avons revu il y a quelques années, arborant le même design modulaire que son prédécesseur avec quelques améliorations notables.

Lewis Peintre / Fondeur

La mise à niveau la plus notable concerne le département d’affichage. Il arbore toujours l’affichage circulaire caractéristique de Tineco, intégré à l’avant et au centre de l’aspirateur, ce qui le rend facile à voir à tout moment. Alors que les écrans précédents étaient plutôt basiques, le S15 Pro est livré avec un écran LCD entièrement fonctionnel qui non seulement est beau, mais peut être vraiment utile.

La première fois que vous allumez l’aspirateur, par exemple, l’écran vous guidera à travers un didacticiel complet sur la façon de connecter les pièces et de faire fonctionner l’aspirateur. C’est une touche vraiment agréable qui signifie que vous n’avez pas besoin de passer du temps avec votre tête enfouie dans un manuel.

En utilisation générale, l’affichage amélioré a fière allure. Il lit des animations à l’écran en fonction de votre niveau d’aspiration, ainsi que des icônes lumineuses et vives pour le mode d’aspiration, la durée de vie de la batterie et tout problème de blocage. Il y a aussi une invite vocale qui vous donnera un aperçu des modes et de l’état de l’alimentation.

Lewis Peintre / Fondeur

L’anneau LED de la société entourant l’écran est de retour, passant du bleu au rouge dans un dégradé pour vous donner une représentation visuelle de la quantité de poussière et de saleté que l’aspirateur détecte en temps réel. C’est une fonctionnalité vraiment utile, en particulier pour aspirer les tapis où la poussière et autres débris peuvent être plus difficiles à repérer, et aide à fournir un nettoyage plus approfondi dans l’ensemble – mais plus à ce sujet dans un instant.

L’aspirateur est actionné par une gâchette et n’a besoin que d’une seule pression pour démarrer et d’une autre pour s’arrêter, contrairement à certains qui vous obligent à maintenir constamment votre doigt sur la gâchette pour fournir de l’énergie. Cela peut devenir assez douloureux après une longue séance d’aspiration, croyez-moi !

Le bac de 470 ml du S15 Pro est un peu petit, même par rapport à d’autres aspirateurs-balais haut de gamme avec un bac de 650 ml, et j’ai constaté que je devais le vider plus d’une fois lorsque j’aspirais plusieurs pièces à la maison.

Le côté positif est que Tineco a finalement construit dans un mécanisme coulissant pratique qui délogera la plupart de son contenu sans avoir à retirer le pré-filtre, comme avec ses prédécesseurs. Vous devrez toujours utiliser vos mains pour enlever les dernières mèches de cheveux, mais c’est beaucoup plus agréable que de saisir des poignées de poussière pour vider la poubelle.

Lewis Peintre / Fondeur

Dans sa forme standard, le Pure One S15 Pro se connecte à une grande brosse électrique à entraînement direct avec des LED orientées vers l’avant pour aider à repérer les morceaux de poussière pendant que vous nettoyez, particulièrement utile dans les zones les plus sombres de la pièce. Il peut se connecter directement à l’unité principale ou via un tube de 670 mm pour un nettoyage debout, bien que le tube ne soit pas réglable en hauteur comme on pourrait s’y attendre.

La brosse de 265 mm de large est dotée de la technologie ZeroTangle de Tineco avec des poils en forme de V et une conception à double peigne qui empêchera les cheveux de s’emmêler avec le rouleau. Il peut y en avoir quelques-uns enroulés, mais ils ne sont pas étroitement emmêlés comme avec des rouleaux moins chers, et l’outil de nettoyage des cheveux fourni signifie qu’ils sont faciles à enlever.

Accessoires

Livré avec une poignée d’accessoires dans la boîte

La nouvelle station de charge est plus facile à utiliser

Pas de batterie de rechange

Le Tineco Pure One S15 Pro est livré avec une poignée d’accessoires qui rendent l’expérience de nettoyage plus agréable.

Lewis Peintre / Fondeur

À côté de l’aspirateur balai, vous trouverez une mini brosse électrique conçue pour les petits espaces comme les lits, les sièges de voiture et les canapés, ainsi qu’un suceur plat pour atteindre les coins et recoins comme entre les coussins du canapé, un standard 2 po. 1 brosse à poussière, un outil de nettoyage des cheveux et un pré-filtre supplémentaire.

Il y a aussi un support de charge amélioré. Alors que les unités de charge Tineco précédentes devaient être fixées au mur, le nouveau système au sol est beaucoup plus facile à utiliser avec 0 installation nécessaire. Malgré un encombrement relativement faible, la station d’accueil abrite la plupart des accessoires fournis avec le kit, et l’aspirateur s’insère facilement dans le support placé au centre.

Bien que cela améliore l’expérience globale, c’est un peu une dégradation par rapport à la gamme d’accessoires livrés avec son prédécesseur, le Pure One S12 EX.

L’ancien modèle comprenait des accessoires supplémentaires, notamment un long suceur plat flexible, un outil de nettoyage de pré-filtre et même une batterie supplémentaire pour doubler la durée d’utilisation de l’aspirateur avant d’avoir besoin d’une recharge. Ceux-ci sont toujours disponibles pour le S15 Pro, vous n’aurez qu’à les acheter séparément.

Lewis Peintre / Fondeur

Performance

Performances d’aspiration impressionnantes

Le mode automatique offre un bon équilibre entre puissance et efficacité

Autonomie moyenne de la batterie d’environ 20 minutes

Comme on peut s’y attendre d’un tel aspirateur-balai haut de gamme, le Tineco Pure One S15 Pro est impressionnant à la fois sur les surfaces en bois dur et en moquette. Lorsqu’il est utilisé avec la tête de brosse motorisée pleine grandeur, le S15 Pro n’a aucun problème à faire glisser les poils d’animaux incrustés du tapis et à aspirer la poussière, même avec des passages assez rapides.

En fait, j’ai été surpris de la quantité de poils que l’aspirateur peut ramasser sur un tapis qui, à première vue, a l’air propre. Sa nature légère le rend facile à manœuvrer et son utilisation est relativement silencieuse par rapport à certains à une moyenne de 75 dB lors des tests. C’est le seul aspirateur que j’ai testé qui ne fait pas aboyer furieusement mon chien, et ça veut dire quelque chose.

Lewis Peintre / Fondeur

Il existe un mode manuel qui vous permet de contrôler la puissance d’aspiration de 500 W via un curseur tactile sous l’écran, mais le S15 Pro brille vraiment lorsqu’il est utilisé en mode automatique.

L’aspirateur utilise la technologie propriétaire iLoop Smart Sensor de Tineco qui peut ajuster automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de la quantité de poussière et de saleté détectée par l’aspirateur en temps réel. L’avantage est qu’il augmentera la puissance d’aspiration sur les zones particulièrement sales du tapis pour un nettoyage plus approfondi, en particulier lorsqu’il est associé à la tête de brosse motorisée qui déterre vraiment les poils incrustés.

L’autre avantage est la durée de vie de la batterie, la société affirmant que la technologie iLoop peut permettre à l’aspirateur de fonctionner jusqu’à 40 minutes sur une seule charge, contre seulement 10 minutes s’il était à aspiration maximale.

C’est un peu vrai d’après mon expérience, avec la montée et la descente de l’aspiration qui me permettent de dépasser confortablement la barre des 10 minutes, mais je n’ai pas atteint 40 minutes complètes avant de manquer de batterie. Cela dépend bien sûr de la quantité de poussière dans la pièce, mais je trouve que cela dure généralement environ 15 à 20 minutes avant de nécessiter une charge.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est bien si vous ne passez l’aspirateur que dans une pièce ou deux, mais cela ne suffira probablement pas pour une maison à plusieurs étages. La batterie est amovible, vous pouvez donc en théorie l’échanger contre un deuxième modèle entièrement chargé pour prolonger l’autonomie, mais vous devrez la récupérer séparément.

Le seul inconvénient du mode automatique est qu’il passe parfois en mode manuel sans invite. Il est facile de revenir en arrière en appuyant sur le bouton de mode tactile situé sur le dessus de l’aspirateur, mais c’est un peu ennuyeux pour un aspirateur qui coûte 599 $/599 £.

Connectivité smartphone

Fonctionne avec l’application Tineco pour iOS et Android

Peut suivre la progression du nettoyage, recevoir des rappels pour nettoyer votre bac

Comme avec les autres aspirateurs Tineco récents – y compris le Floor One S3 Wet & Dry – le Pure One S15 Pro est compatible avec l’application compagnon de l’entreprise pour iOS et Android.

Le processus de configuration est aussi simple et ne prend pas plus d’une minute pour se connecter à l’aspirateur, bien que la plus grande question devrait être, est-ce vraiment nécessaire ?

Tineco dit que vous pouvez utiliser l’application pour suivre vos progrès de nettoyage, mais je ne peux pas imaginer que quelqu’un passe l’aspirateur d’une main tout en regardant une application pour smartphone de l’autre. Il fournit des rappels pour nettoyer le bac une fois qu’il est plein, mais encore une fois, vous pouvez simplement regarder le bac pour voir qu’il doit être vidé.

Il vous rappelle également de nettoyer selon un horaire défini, ce qui est bien, mais certainement pas nécessaire.

Alors oui, bien que le Tineco Pure One S15 Pro dispose d’une connectivité smartphone, ce n’est pas quelque chose que j’imagine que beaucoup de gens utiliseront réellement.

Prix ​​& disponibilité

Le Tineco Pure One S15 Pro est un aspirateur-balai confortablement haut de gamme qui semble rivaliser avec Dyson non seulement en termes de technologie mais aussi de prix, avec un prix de 599 $ / 599 £ qui correspond au V15 Protect haut de gamme de Dyson. C’est cher, mais les performances de nettoyage sont impressionnantes et des mises à jour significatives de sa conception en font un meilleur aspirateur que son prédécesseur, le Pure One S12.

Si vous êtes tenté, vous pouvez acheter le Tineco Pure One S15 Pro de Tineco directement aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Pour voir comment il se compare à la concurrence, jetez un œil à notre sélection des meilleurs aspirateurs.

Verdict

Le Tineco Pure One S15 Pro est un excellent aspirateur-balai sans fil polyvalent qui corrige certaines des plus grandes plaintes avec son prédécesseur. Il est léger et puissant avec beaucoup d’aspiration, et l’écran amélioré est également une belle touche.

La conception sans sac signifie qu’il n’y a pas de coûts permanents, et avec la technologie anti-enchevêtrement dans la brosse et un outil d’épilation fourni dans la boîte, il est facile à entretenir.

C’est sans aucun doute une option premium, mais si vous pouvez vous le permettre, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas déçu.

Spécifications