Test du TerraMaster F2-212 : NAS d’entrée de gamme avec options

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Nouveau style

Processeur quadricœur

Peut être mis à niveau vers un réseau local 2,5 GbE

Prend en charge la mise en cache SSD Les inconvénients Aucune mise à niveau de mémoire

Un seul port USB 3.2 Gen 1

Les plateaux de disque ne se verrouillent pas Notre verdict Bien que le fait de ne pas avoir de port USB en façade soit déconcertant, le reste du F2-212 est soigné et bien pensé. La possibilité d’utiliser la mise en cache SSD et d’améliorer le réseau local 2,5 GbE fait de cette conception une option plus flexible et plus abordable que le Synology DS213j.

Prix ​​une fois examiné

169,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : TerraMaster F2-212

169,99 $ 169,99 $

TerraMaster est resté fidèle à l’esthétique d’un tube en aluminium avec des embouts en plastique peints en argent qui avait besoin d’une refonte depuis quelques années.

Avec le F2-212, examiné ici, et son grand frère F4-212, un nouveau style minimaliste a été révélé qui rend ces produits beaucoup plus proches de ceux de Synology en apparence.

Cependant, TerraMaster aime toujours emprunter le chemin le moins usé, et le F2-212 s’écarte du précédent TerraMaster F2-210 sur certains points importants, ce qui pourrait en faire le NAS d’entrée de gamme à posséder.

Selon le modèle choisi, F2-212 ou F4-212, il s’agit du même système NAS, mais le F2-212 dispose de deux baies de disque, tandis que le F2-214 offre des emplacements pour quatre disques durs ou SSD de 2,5 ou 3,5 pouces. En outre, Terrmaster fabrique également une troisième machine connexe, la U4-212, qui est un châssis monté en rack avec quatre baies de lecteur.

Ces machines d’entrée de gamme ne disposent pas de processeurs Intel Celeron, d’emplacements NVMe et de mémoire évolutive, qui sont des fonctionnalités offertes par les produits NAS haut de gamme de TerraMaster.

Mais même sans certains de ces éléments, le F2-212 possède quelques fonctionnalités qui en surprendront plus d’un et devraient concerner Synology et QNAP.

Concevoir et construire

Nouveau style

Aucune mise à niveau de mémoire

Les plateaux de disque ne se verrouillent pas

Comme mentionné, le F2-212 a adopté un nouveau look minimaliste noir qui est décidément plus professionnel que le précédent motif TerraMaster argenté.

Bien que la simplicité soit une bonne chose, dans ce cas, les concepteurs ont peut-être poussé la réduction des fonctionnalités un peu trop loin. En conséquence, la façade du NAS ne comporte que deux baies de lecteur, une étiquette et trois minuscules indicateurs LED. Il n’y a pas de ports USB à l’avant et même le bouton d’alimentation est déplacé vers l’arrière.

À l’arrière se trouvent l’interrupteur d’alimentation, deux ports USB et un port LAN Gigabit, ainsi qu’un emplacement de sécurité et la prise d’alimentation. La construction externe est entièrement en plastique, mais la texture et les logos intégrés lui confèrent une apparence élégante, même lorsque TerraMaster a collé un autocollant de support jaune géant sur un côté.

À l’intérieur se trouve une cage en acier embouti sur laquelle reposent les plateaux de disques en plastique et la carte mère est montée verticalement. Un coup d’œil sournois à l’intérieur révèle que la mémoire n’est pas montée dans un emplacement, mais qu’elle fait partie de la carte mère et ne peut donc pas être mise à niveau.

Au lieu du bloc d’alimentation typique pour ordinateur portable, le F2-212 dispose d’une brique de prise de courant spécifique à la région, et le bloc d’alimentation à disposition des broches britanniques est conçu pour produire 12 V à 4 A (48 W).

L’une des caractéristiques légèrement étranges et potentiellement problématiques concerne les plateaux de disques qui ne ressemblent à aucun des modèles TerraMaster précédents que j’ai vus.

Il est doté d’un mécanisme de déclenchement à ressort qui ne se verrouille pas, de sorte que des doigts curieux pourraient facilement déloger un disque pendant son fonctionnement, entraînant une catastrophe.

L’ingénierie utilisée par TerraMaster révèle que le F2-212 a été conçu dans l’optique d’être peu coûteux à construire mais intrinsèquement fiable. Mais ces priorités n’ont pas compromis de manière significative ses fonctionnalités NAS pour ceux qui souhaitent un appareil simple à déployer pour le service multimédia ou les services cloud personnels.

Spécifications et fonctionnalités

SoC Realtek 1619B

Seulement deux ports USB

L’un est USB 3.0

Là où les machines NAS les plus puissantes utilisent désormais les plateformes Intel Celeron ou AMD Ryzen, les conceptions d’entrée de gamme comme le F2-212 utilisent toujours les systèmes ARM SoC sur lesquels toute cette classe de machines a été conçue.

Cela dit, le SoC de ce NAS est de conception récente, le Realtek 1619B, une puce conçue à l’origine pour être utilisée dans les boîtiers TV. Il utilise la microarchitecture Cortex-A55 et comprend des cœurs de taille pouvant chacun fonctionner jusqu’à 1,3 GHz.

La capacité de mémoire maximale de ce SoC est de 4 Go, mais dans cette implémentation, il est fourni avec seulement 1 Go de RAM sans aucun moyen d’augmenter cette quantité. Outre le processeur hexacœur, ce SoC dispose également d’un GPU MP3 Mali-G51 doté de capacités de transcodage capables de convertir la vidéo en temps réel.

Comme chaque baie de disque peut accueillir des disques d’une capacité allant jusqu’à 22 To, vous pouvez mettre jusqu’à 44 To dans ce petit boîtier.

Une caractéristique de ce silicium qui n’est pas utilisée ici par TerraMaster est qu’il intègre le support Wi-Fi et Bluetooth, mais il utilise les fonctionnalités USB 3.0 et Gigabit Ethernet.

L’USB est concentré sur deux ports, l’un étant USB 3.0 (alias USB 3.2 Gen 1) et l’autre USB 2.0.

Si cette conception présente une faiblesse, c’est qu’un seul port possède la spécification USB 3.0 la plus rapide et qu’il n’y a que deux ports USB au total. Les ports USB 2.0 conviennent parfaitement pour connecter des imprimantes, mais pour ceux qui souhaitent utiliser des disques externes ou un adaptateur de port LAN 2,5 GbE, ne disposer que d’un seul port pour cette utilisation pourrait être limitant.

Il pourrait être possible d’utiliser un hub USB pour atténuer ce scénario, mais je ne l’achèterais pas sur la base de cette hypothèse. TerraMaster fabrique un adaptateur LAN 2,5 GbE qui fonctionnera avec cette machine, ce qui pourrait donc être la voie à suivre.

Comme chaque baie de disque peut accueillir des disques d’une capacité allant jusqu’à 22 To, vous pouvez placer jusqu’à 44 To dans ce petit boîtier. Vous pouvez également choisir d’améliorer les performances en mélangeant un disque dur conventionnel avec un SSD SATA.

Performance

Réseau local Gigabit unique

1 Go de mémoire

Option d’adaptateur LAN USB 2,5 GbE

Avec le F2-212 prêt à l’emploi, les meilleures performances auxquelles vous pouvez raisonnablement vous attendre se situent autour de 115 Mo/s sur Gigabit Ethernet, ce qui est la limite théorique pour cette interface.

Comme un seul disque dur conventionnel devrait être capable d’atteindre cette vitesse presque quelles que soient ses spécifications, l’utilisation d’un SSD pour mettre ce disque en cache n’apporterait aucun avantage.

le nombre d’applications que vous pouvez exécuter n’est pas énorme, mais cela serait suffisant pour exécuter Plex et les services cloud personnels

Cependant, avec un port LAN 2,5 GbE qui peut être ajouté en tant que mise à niveau, la vitesse de cette interface est plus rapide qu’un seul disque conventionnel. Dans ce scénario, une approche consiste à mettre en cache un seul disque dur à l’aide d’un SSD SATA, ou une autre à utiliser deux disques durs dans une bande pour améliorer les performances dans une configuration RAID 0.

Le F2-212 peut utiliser l’une de ces deux options ou une troisième méthode de stockage SSD SATA pour offrir des performances plus que suffisantes pour saturer le réseau local, même à 2,5 GbE.

Avec seulement 1 Go de RAM et aucun moyen de le mettre à niveau, le nombre d’applications que vous pouvez exécuter n’est pas énorme, mais cela serait suffisant pour exécuter Plex et les services cloud personnels.

Ceux qui souhaitent exécuter de nombreuses applications devront se tourner vers un NAS qui n’est pas alimenté par ARM, utilisant un processeur Intel ou AMD pour gérer plus de traitement et une excellente RAM.

Comparé aux modèles plus anciens, le Realtek 1619B est bien meilleur et, en tant que processeur quadricœur, il n’a pas tendance à être dépassé comme certains des processeurs NAS double cœur précédents. Cette puce prend en charge la sortie d’affichage, mais il n’y a pas de ports HDMI sur le F2-212.

Comme déjà révélé, il est possible de mettre un adaptateur LAN USB 2,5GbE sur cette machine, même si, au moment de la rédaction de notre critique, je n’ai pas vu cet élément pour tester les performances de cet add-on.

Le problème avec l’utilisation de cette option est que pour atteindre les niveaux de 230 Mo/s de cette interface, il faudrait soit deux disques durs montés en mode RAID 0 (stripé), soit un disque avec une lecture et une écriture en cache SSD.

Avec une machine avec seulement deux baies et un seul port USB 3.0, il faut faire des choix qui peuvent être évités sur un NAS avec plus de baies ou de ports USB.

Cela dit, comparé à de nombreux fabricants de NAS qui n’autorisent pas les adaptateurs 2,5 GbE ou l’utilisation de SSD comme stockage ou cache sur leur matériel d’entrée de gamme, il offre au F2-212 plus d’options que la plupart des alternatives.

Prix ​​et disponibilité

Le prix du TerraMaster F2-212 n’est que de 169 £ au Royaume-Uni sur Amazon, et l’adaptateur LAN USB 2,5 GbE coûte 30 £ supplémentaires pour ceux qui souhaitent des performances supplémentaires.

Les clients américains peuvent le trouver pour 169,99 $ sur Amazon et Newegg.com, ce qui semble raisonnable pour un NAS d’entrée de gamme avec cette spécification.

Un problème pour TerraMaster est que le Synology DS223j, spécifié presque à l’identique, ne coûte qu’environ 25 $ de plus dans la plupart des régions et qu’il prend en charge le système d’exploitation Synology DSM 7.2 et sa plate-forme logicielle associée.

Cependant, le Synology NAS ne prend pas en charge les adaptateurs LAN USB 2,5 GbE et certains titres d’applications DSM triple-A sont absents de ceux mis à disposition pour le DS223j.

Par conséquent, si vous achetez le DS223j à cause des applications Synology, vous devez vérifier que le logiciel que vous souhaitez utiliser est pris en charge sur cette machine, et vous devez également considérer que là où le F2-212 dispose de plusieurs voies d’extension qui manquent. du DS223j.

Le DS223j dispose de deux ports USB 3.2 Gen 1, permettant une extension supplémentaire du stockage USB si vous avez l’intention de l’utiliser pour le partage de fichiers.

Consultez notre tableau des meilleurs disques NAS pour plus d’options.

Devriez-vous acheter le TerraMaster F2-212 ?

Difficile de parler du F2-212 sans évoquer le Synology DS223j puisque, sur le papier, ceux-ci ont des spécifications très similaires.

Avec la supériorité des logiciels Synology et une configuration USB préférable, le coût supplémentaire du DS223j est tentant.

Cependant, même si le matériel est similaire, les concepteurs de TerraMaster sont beaucoup moins paranoïaques quant à l’idée de nuire aux ventes des NAS aux spécifications plus élevées de cette marque. Par conséquent, le F2-212 inclut la possibilité de passer à 2,5 GbE et d’utiliser des SSD SATA pour le stockage et la mise en cache, fonctionnalités manquantes sur le Synology NAS.

Là où Gigabit Ethernet limite le DS223j, le F2-212 peut transférer des fichiers à une vitesse deux fois supérieure, ce qui fait gagner beaucoup de temps à ceux qui transfèrent des fichiers vidéo volumineux vers et depuis leur NAS.

De plus, sur le F2-212, utiliser un SSD en interne vaut la peine de mettre en cache un seul gros disque dur, alors que, sur le Synology DS223j, cela ne sert à rien puisque le disque dur peut saturer le port LAN.

Vous pouvez utiliser des disques de 22 To dans ce NAS, ce qui permet jusqu’à 44 To en interne si vous n’utilisez pas le mode miroir RAID 1. Une dépense de 550 $ (350 $ pour un seul Seagate Iron Wolf 22 To) permet d’acheter un système avec suffisamment d’espace pour une énorme quantité de films, de musique et d’images.

C’est une raison majeure d’acheter ce NAS par rapport à d’autres machines d’entrée de gamme, car il offre des fonctionnalités que Synology n’inclut pas dans ses produits destinés à la maison, uniquement dans les modèles commerciaux.

Dans l’ensemble, avec un prix total d’environ 200 $ pour le F2-212, y compris l’adaptateur 2,5 GbE et la possibilité d’utiliser des disques SATA de n’importe quelle capacité, il s’agit du premier NAS parfait pour de nombreux clients.

Cependant, pour ceux qui disposent de plus de deux disques à portée de main, son frère F4-212 pourrait être le meilleur choix.

Spécifications