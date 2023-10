Depuis l’invention de la télévision à la fin des années 1920, elle a servi à de nombreuses fins au-delà du simple visionnage occasionnel. À l’ère des OTT, la télévision est également un équipement intelligent qui contribue à la joie des familles, agissant comme un moyen instantané de réduire le stress, surtout si vous regardez votre film ou votre émission préférée après une longue journée de labeur.

Vous ne pouvez nier à quel point un téléviseur intelligent est devenu la source ultime de divertissement pour des millions de personnes. Aujourd’hui plus que jamais, avec l’inclusion d’un éventail de fonctionnalités, c’est plus amusant que la magie de la vieille école.

Laissez-moi vous dire que je suis très capricieux en matière de cinéma. Cinéphile autoproclamé, je recherche des visions de grandeur, des paysages fantastiques et des horizons magiques même dans les films les plus ternes. Maintenant que vous savez à quel point je suis sceptique lorsque je consomme du contenu, je souhaite développer mon expérience avec le téléviseur Samsung QLED 4K de 55 pouces. C’est jusqu’à présent le plus grand téléviseur que j’ai jamais essayé d’aussi près et voici mes impressions.

Le téléviseur est livré avec Quantum HDR et le mappage dynamique des tons HDR10+ (Crédit image : Bijin Jose/The Indian Express)

L’expérience visuelle

Le Samsung QLED 4K (modeQE1C) a retenu toute mon attention dès que je l’ai installé. Après avoir passé quelques minutes à installer un groupe de streamers OTT, j’ai immédiatement parcouru le film et montré le catalogue. Le téléviseur est doté de la technologie 100 % Color Volume et Quantum Dot qui permet de faire ressortir les couleurs les plus vives et les plus réalistes. Si vous aimez les drames d’époque qui offrent un aperçu d’une époque révolue avec leurs décors somptueux et leur cinématographie impeccable, alors ce téléviseur est votre fenêtre sur un autre monde.

J’ai encore une fois fait une rediffusion de la « Trilogie du Seigneur des Anneaux » et j’ai été captivé par les détails produits par la télévision. La séquence de bataille de « Le Retour du Roi » sorti en 2003 ressemblait en fait à un film récent. Les tons de gris, de noir et de bleu sont bien équilibrés pour produire des images claires. Le Quantum Dot, selon Samsung, utilise la conversion de la lumière pour offrir une qualité de couleur exceptionnelle quels que soient les différents niveaux de luminosité. Un milliard de nuances de couleurs précises offrant des visuels authentiques et époustouflants distinguent ce téléviseur.

Le téléviseur est livré avec Quantum HDR et le mappage dynamique des tons HDR10+ qui ajuste la luminosité et produit des noirs profonds pour offrir des images vives. Ces caractéristiques garantissent que chaque scène est représentée comme si elle était vue directement à travers l’œil humain.

Une mince merveille

Connu sous le nom d’AirSlim, le Samsung QLED 4K est élégant et sophistiqué en matière de design. Le minimalisme de la construction m’a vraiment fasciné car il se marie bien avec presque tous les types de décor. La conception facilite également l’expérience visuelle grâce à sa construction sans lunette. L’esthétique mise à part, le design et la structure du téléviseur sont très pratiques.

En matière de connectivité, le Samsung QLED 4K est livré avec la fonction SmartHub qui sert de parapluie pour toutes vos applications de streaming et votre télévision en direct. Cette fonctionnalité rassemble tous les accès au divertissement dans un seul centre facile à naviguer. J’ai trouvé ce niveau de commodité remarquable car il montre la compréhension de l’entreprise envers les téléspectateurs modernes qui souhaitent un accès instantané à leur contenu préféré.

Le nouveau téléviseur Samsung est doté de nombreuses fonctionnalités pour rendre votre maison véritablement futuriste. On peut personnaliser Alexa et l’utiliser pour rechercher des vidéos, des chansons et tout ce qu’on fait habituellement sur son téléviseur. J’ai même mis en miroir mon iPhone 15, et je dois dire que le processus était simple et le résultat agréable.

Bien que l’appareil soit livré avec un haut-parleur intégré de 20 W, son utilisation avec un système audio 5.1 canaux ou une barre de son fait vraiment ressortir l’expérience cinématographique. Le système audio de ce téléviseur est conçu pour garantir que le son correspond étroitement à la sortie visuelle de haute qualité.

Une autre caractéristique unique est la validation Pantone qui certifie que les couleurs affichent l’authenticité (Crédit image : Bijin Jose/The Indian Express)

Sur les performances

Le Samsung QLED 4K est alimenté par le processeur Quantum Lite 4K qui a été conçu pour optimiser les conditions de visualisation et améliorer le contenu en qualité 4K. Cela garantit que tout ce que vous regardez est affiché dans la meilleure résolution possible. La technologie double LED améliore encore l’expérience visuelle en ajustant la tonalité de couleur du rétroéclairage en fonction du contenu.

Une autre caractéristique unique est la validation Pantone qui certifie que les couleurs sont authentiques. Il s’agit d’ailleurs de l’un des premiers téléviseurs intelligents à disposer de cette accréditation. L’accélérateur de mouvement en fait également un téléviseur idéal pour les jeux. Il convient de noter que le Samsung QLED 4K est livré avec une télécommande à cellule solaire, ce qui constitue un excellent moyen d’abandonner les piles et de vivre une expérience respectueuse de l’environnement.

Verdict:

Le téléviseur intelligent Samsung QLED 4K est davantage axé sur la visualisation intelligente. Un design élégant et mince et une expérience immersive en font un investissement rentable. Si vous êtes un cinéphile, un passionné de jeux vidéo ou une personne qui aime vivre une expérience télévisuelle en famille, ce téléviseur promet d’améliorer l’expérience visuelle quotidienne.