Test du Tecno Pova 5 Pro

Introduction et spécifications

Tecno se fait lentement un nom dans le monde des smartphones et se développe sur différents marchés à travers le monde. La série Pova est la sélection budgétaire de Tecnos limitée à quelques marchés, dont l’Inde.

La série Pova 5 de cette année est davantage axée sur les jeux, et le Pova 5 Pro l’est davantage. Le combiné exécute un chipset Dimensity 6080 associé à 8 Go de RAM, une configuration assez puissante pour sa catégorie. Le style du corps fait allusion à l’héritage de jeu du Pova 5 Pro avec son design Mecha éclairé par LED. Il se démarque définitivement de la concurrence dans le segment des prix inférieurs à 15 000 INR.

L’appareil dispose également d’une chambre à vapeur assez grande qui, selon Tecno, est suffisante pour garder le Dimensity 6080 environ 2°C plus frais.

Spécifications du Tecno Pova 5 Pro en un coup d’œil :

Corps: 168,5×76,5×9,0 mm, 220 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; Plusieurs lumières LED à l’arrière (notifications, batterie faible, actions de jeu).

168,5×76,5×9,0 mm, 220 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ; Plusieurs lumières LED à l’arrière (notifications, batterie faible, actions de jeu). Afficher: Écran LCD IPS de 6,78″, 120 Hz, 580 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 460 px, format d’image 20,5 : 9, 396 ppi.

Écran LCD IPS de 6,78″, 120 Hz, 580 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 460 px, format d’image 20,5 : 9, 396 ppi. Jeu de puces : MediaТek Dimensity 6080 (6 nm) : Octa-core (Cortex-A76 2×2,4 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) ; Mali-G57 MC2.

MediaТek Dimensity 6080 (6 nm) : Octa-core (Cortex-A76 2×2,4 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) ; Mali-G57 MC2. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM ; microSDXC (emplacement dédié).

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 13, HIOS 13.

Android 13, HIOS 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, PDAF; Profondeur : 0,08 MP.

: 50 MP, PDAF; : 0,08 MP. Caméra frontale: 16 députés.

16 députés. Capture vidéo: Caméra arrière : 1440p à 30 ips, 1080p à 30 ips ; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 1440p à 30 ips, 1080p à 30 ips ; : 1080p à 30 ips. Batterie: 5000 mAh ; 68W filaire, 50% en 15 min (annoncé).

5000 mAh ; 68W filaire, 50% en 15 min (annoncé). Connectivité : LTE ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; BT ; NFC ; Radio FM; Prise 3,5 mm.

LTE ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; BT ; NFC ; Radio FM; Prise 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; haut-parleurs stéréo.

Contrairement à certains de ses concurrents, le Pova 5 Pro propose un écran 120 Hz. Vous vous demandez peut-être si le Dimensity peut maintenir le jeu HRR, et heureusement, Tecno a travaillé en étroite collaboration avec certains développeurs pour optimiser l’expérience de jeu, de sorte que le Pova 5 Pro devrait être capable d’atteindre 120 ips dans Mobile Legend : Bang Bang, par exemple, et même maintenir des images stables au-dessus de 80 ips. Free Fire, en revanche, peut fonctionner à 90 ips, tandis que PUBG Mobile utilise le moteur linéaire et fournit un retour tactile contextuel.

L’ensemble du matériel fonctionne sur une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 68 W, une autre trouvaille rare dans cette tranche de prix. De plus, le logiciel permet de contourner la charge pour préserver la santé de la batterie au fil du temps si vous jouez à des jeux pendant la charge.

L’un des aspects intéressants du Pova 5 Pro est la configuration de la caméra. Il s’agit d’une configuration simple composée d’un jeu de tir principal de 50 MP et d’un capteur de profondeur. Étant donné que toute autre caméra auxiliaire n’ajouterait pas beaucoup de valeur au téléphone, il est bon que Tecno ait gardé les choses simples et opté pour une configuration de caméra simple.

Déballage du Tecno Pova 5 Pro

Le combiné est livré dans une boîte triangulaire inhabituelle contenant tous les manuels d’utilisation habituels, le chargeur rapide 68 W approprié et un câble USB-C vers USB-A.

La boîte contient également un étui en silicone transparent et une paire d’écouteurs filaires. On voit rarement ça de nos jours.