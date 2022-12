Test du Tecno Phantom X2 – Tests GSMArena.com

Introduction

Depuis que nous avons récemment examiné le Phantom X2 Pro, nous allons supposer qu’une plus grande partie de nos lecteurs connaît désormais Tecno en tant que marque. Pourtant, nous vous donnerons les notes de la falaise. Tecno est l’une des marques sous le chapeau du géant technologique chinois Transsion. Il est utilisé principalement sur les marchés étrangers et, surtout, en Afrique. Si vous avez entendu parler de Tecno, il y a de fortes chances que ce soit pour leur populaire gamme Camon – une gamme d’appareils de valeur avec un accent clair sur l’expérience de la caméra. Cependant, il y a aussi la ligne Phantom, qui a plus ou moins été transformée en sa propre entité distincte. Celui qui vise à offrir des appareils et des expériences vraiment phares.

L’année dernière, le Phantom X original est sorti, et maintenant la série Phantom X2 est là. Il se compose de deux appareils – le Pro que nous avons déjà examiné et le modèle vanille Phantom X2 que nous avons au bureau aujourd’hui.

Gauche : Phantom X2 Pro • Droite : Phantom X2

La famille Phantom X2 suit toujours son prédécesseur à certains égards, mais est dans l’ensemble une aventure dans l’espace phare véritablement haut de gamme de Tecno. Tout comme son frère Pro, le Phantom X2 a un design haut de gamme accrocheur et des composants internes phares avec le chipset MediaTek Dimensity 9000, un écran AMOLED incurvé et une grande batterie.

Spécifications du Tecno Phantom X2 en un coup d’œil :

Corps: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm, 203 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium, dos en plastique.

164,6 x 72,7 x 8,9 mm, 203 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium, dos en plastique. Affichage: 6,80″ AMOLED, 120Hz, résolution 1080x2400px, format 20:9, 387ppi.

6,80″ AMOLED, 120Hz, résolution 1080x2400px, format 20:9, 387ppi. Jeu de puces : MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) : Octa-core (1×3,05 GHz Cortex-X2 & 3×2,85 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Mali-G710 MC10.

MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) : Octa-core (1×3,05 GHz Cortex-X2 & 3×2,85 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Mali-G710 MC10. Mémoire: 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1.

64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, HIOS 12.

Android 12, HIOS 12. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 1/1.3″, 1.12µm, AF ; Profondeur : 2 MP.

: 64 MP, PDAF, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 1/1.3″, 1.12µm, AF ; : 2 MP. Caméra frontale: 32 MP, (large).

32 MP, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 5160 mAh ; 45W filaire, 54% en 20 min, 100% en 60 min (annoncé).

5160 mAh ; 45W filaire, 54% en 20 min, 100% en 60 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Radio FM, enregistrement.

Ces points forts sont partagés entre les modèles vanille et Pro. En fait, la plupart des choses le sont. Lors de la fabrication du Phantom X2 de niveau inférieur, Tecno a décidé de conserver autant que possible son frère Pro intact. Les deux téléphones sont presque identiques visuellement et en termes de spécifications. Il manque notamment à la vanille le téléobjectif portrait rétractable du Phantom X2 Pro.

Même ainsi, l’accent mis sur la photographie est toujours clairement présent sur le Phantom X2 standard. Il dispose d’un grand appareil photo principal de 64 MP, équipé d’OIS, ainsi que d’un ultra large 13 MP avec autofocus et d’une grande caméra selfie de 32 MP.

Déballage

Avant d’aborder les différences de caméra ou tout autre aspect du Phantom X2, nous devrions vérifier sa boîte de vente au détail. Comme son frère, le modèle vanille est livré dans une grande et solide boîte coulissante en carton.

La boîte est pleine d’accessoires, ce qui est toujours super. Dans aucun ordre particulier, outre le téléphone, à l’intérieur de la boîte, nous trouvons également un chargeur 45W et un câble USB Type-A vers Type-C pour l’accompagner. Le câble semble être standard sans broches supplémentaires ou quoi que ce soit de ce genre, il pourrait donc être facilement remplacé en cas de besoin. La boîte contient également une paire de jolis écouteurs avec un microphone en ligne.

Enfin, Tecno vous offre également un étui rigide gratuit. Il a l’air et se sent très bien et est généralement un cran au-dessus de presque tous les autres cas groupés que nous avons l’habitude de voir. Il a même une béquille intégrée en bonus.

Dans l’ensemble, Tecno a vraiment misé sur le package de vente au détail du Phantom X2. Il est difficile de se plaindre de tous les cadeaux supplémentaires que vous obtenez dans la boîte.