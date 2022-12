Test du Tecno Phantom X2 Pro

Introduction

Tecno est l’une des marques que le géant chinois de la technologie Transsion utilise pour ses marchés étrangers – et surtout en Afrique. La marque est probablement mieux connue pour sa série Camon – une sorte de gamme phare avec un accent clair sur l’expérience de la caméra. Cependant, il y a aussi la ligne Phantom, qui a plus ou moins été transformée en sa propre entité distincte. Celui qui vise à offrir des appareils et des expériences véritablement phares.

L’année dernière a vu la sortie du Phantom X original, et maintenant la série Phantom X2 est là. Il a deux modèles dans ses rangs – le Phantom X2 vanille et le Phantom X2 Pro. Nous avons actuellement ce dernier au cabinet pour le traitement de révision complet.

Le Phantom X2 Pro est un appareil vraiment haut de gamme, de sa conception unibody accrocheuse et ergonomique à ses composants internes phares avec un chipset MediaTek Dimensity 9000, sa grande batterie et jusqu’à la caméra portrait rétractable.

Spécifications du Tecno Phantom X2 Pro en un coup d’œil :

Corps: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm, 201 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en métal, dos en plastique.

164,6 x 72,7 x 8,9 mm, 201 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en métal, dos en plastique. Affichage: 6,80″ AMOLED, résolution 1080x2340px, format d’image 19,5:9, 379ppi.

6,80″ AMOLED, résolution 1080x2340px, format d’image 19,5:9, 379ppi. Jeu de puces : MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) : Octa-core (1×3,05 GHz Cortex-X2 & 3×2,85 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Mali-G710 MC10.

MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) : Octa-core (1×3,05 GHz Cortex-X2 & 3×2,85 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Mali-G710 MC10. Mémoire: 256 Go de RAM LPDDR5X de 12 Go.

256 Go de RAM LPDDR5X de 12 Go. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, HiOS.

Android 12, HiOS. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, F/1.9, PDAF ; Téléobjectif (zoom 2,5x rétractable) : 50 MP, 64 mm, F/1.5, PDAF ; Ultra grand angle : 13 MP, F/2.2, AF.

: 50 MP, F/1.9, PDAF ; : 50 MP, 64 mm, F/1.5, PDAF ; : 13 MP, F/2.2, AF. Caméra frontale: 32 MP, (large).

32 MP, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30fps ; Caméra frontale : Oui.

: 4K@30/60fps, 1080p@30fps ; : Oui. La batterie: 5160 mAh ; 45W filaire.

5160 mAh ; 45W filaire. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique).

Le Phantom X2 Pro met l’accent sur la photographie, que nous allons certainement explorer. Il se positionne également comme un téléphone respectueux de l’environnement avec une édition écologique particulière de l’appareil utilisant des plastiques océaniques recyclés pour sa coque arrière.

Dans l’ensemble, le Phantom X2 Pro est un appareil phare bien équilibré qui ne lésine sur aucune partie particulière de sa fiche technique. Certains de ses autres points forts incluent un écran AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz, une prise en charge double SIM, une batterie de 5160 mAh et une charge rapide de 45 W, le tout logé dans un boîtier relativement compact.

Déballage du Tecno Phantom X2 Pro

Avant d’explorer le téléphone lui-même, regardons d’abord la boîte de vente au détail. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que le dossier de presse que nous avons reçu sera identique à la boîte de vente au détail que les utilisateurs recevront. Cela vaut la peine d’être gardé à l’esprit. Ce que nous avons obtenu est une assez grande boîte en carton en deux parties. Un très solide, ce qui est agréable à voir.

À l’intérieur, outre le téléphone, niché dans son propre berceau, nous avons également trouvé un chargeur de 45 W, un câble de type C pour l’accompagner, un étui rigide avec un support et une paire d’écouteurs jolis avec un microphone en ligne .

Le boîtier en particulier se distingue par son design, et il est un cran au-dessus de presque tous les autres boîtiers que nous avons vus fournis gratuitement avec un téléphone.