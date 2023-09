Test du Tecno Phantom V Flip

Introduction

Tecno a déjà lancé un smartphone pliable très intrigant – le Phantom V Fold – ce fut donc presque une surprise de voir le fabricant dévoiler le Phantom V Flip. Il s’agit d’un ajout à la série V avec une version unique de l’affichage de la couverture.

Le Tecno Phantom V Flip ressemble à votre téléphone à clapet moderne typique : un OLED pliable bord à bord à l’intérieur, un design cool à l’extérieur avec une charnière métallique élégante et un petit écran de couverture pour les notifications et les widgets.

L’extérieur du V Flip est recouvert de cuir végétalien, mais ce qui le rend unique est le couvercle rond OLED, qui est entouré d’une lunette ronde noire qui abrite les appareils photo et le flash. Il s’agit d’un arrangement rare qui rendra sûrement le V Flip reconnaissable parmi ses pairs.

Le Phantom V Flip possède un écran OLED LTPO pliable de 6,9 ​​pouces à l’intérieur, un panneau haut de gamme avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz, un échantillonnage tactile de 360 ​​Hz et une prise en charge HDR10. L’écran de couverture est un AMOLED de 1,32 pouces avec une densité de 352ppi.

Le V Flip fonctionne sur le chipset Dimensity 8050 5G, qui est un chipset de milieu de gamme supérieur qui a déjà montré un potentiel de jeu prometteur. Le V Flip sera vendu dans une configuration de mémoire – 8 Go de RAM LPDDR4X avec 256 Go de stockage UFS3.1.

Tecno est connu pour son expérience d’appareil photo haut de gamme et offre quelques subtilités telles qu’un appareil photo principal de 64 MP avec un capteur RGBW et un appareil photo secondaire de 13 MP pour les photos ultra-larges qui prend en charge la mise au point automatique et peut prendre des photos macro. La caméra selfie utilise un capteur Tetracell 32MP et prend en charge la mise au point automatique !

D’autres spécifications notables incluent des haut-parleurs stéréo, une batterie de 4 000 mAh avec une charge filaire de 45 W et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

Voici la fiche technique complète :

Spécifications du Tecno Phantom V Flip en un coup d’œil :

Corps: 171,7 x 74,1 x 6,9 mm, 194 g ; Façade en plastique (ouverte), dos en cuir, charnière en acier, cadre en aluminium ;.

171,7 x 74,1 x 6,9 mm, 194 g ; Façade en plastique (ouverte), dos en cuir, charnière en acier, cadre en aluminium ;. Afficher: 6,90″ LTPO AMOLED pliable, 120 Hz, 1 000 nits (crête), résolution 1 080 x 2 640 px, format 22:9, 413 ppi ; Écran de couverture : AMOLED, 1,31 pouces, 360 x 360 px, 352 ppi, 800 nits.

6,90″ LTPO AMOLED pliable, 120 Hz, 1 000 nits (crête), résolution 1 080 x 2 640 px, format 22:9, 413 ppi ; Écran de couverture : AMOLED, 1,31 pouces, 360 x 360 px, 352 ppi, 800 nits. Jeu de puces : MediaTek Dimensity 8050 (6 nm) : Octa-core (1 x Cortex-A78 de 3,0 GHz et 3 x Cortex-A78 de 2,6 GHz et 4 x Cortex-A55 de 2,0 GHz) ; Mali-G77 MC9.

MediaTek Dimensity 8050 (6 nm) : Octa-core (1 x Cortex-A78 de 3,0 GHz et 3 x Cortex-A78 de 2,6 GHz et 4 x Cortex-A55 de 2,0 GHz) ; Mali-G77 MC9. Mémoire: 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.1.

256 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, HiOS 13.5.

Android 13, HiOS 13.5. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.7, 25mm, 1/1.73″, 1.6µm, PDAF ; Ultra grand angle : 13 MP, 1,12µm, f/2,2, PDAF.

: 64 MP, f/1.7, 25mm, 1/1.73″, 1.6µm, PDAF ; : 13 MP, 1,12µm, f/2,2, PDAF. Caméra frontale: 32 MP, f/2,45, 24 mm (largeur), 0,8 µm, PDAF.

32 MP, f/2,45, 24 mm (largeur), 0,8 µm, PDAF. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, HDR ; Caméra frontale : 1440p à 30 ips, 1080p à 30/60 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, HDR ; : 1440p à 30 ips, 1080p à 30/60 ips. Batterie: 4000 mAh ; 45W filaire, 50% en 15min (annoncé).

4000 mAh ; 45W filaire, 50% en 15min (annoncé). Connectivité : 5G ; Wi-Fi 6 ; BT 5.2 ; NFC.

5G ; Wi-Fi 6 ; BT 5.2 ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; haut-parleurs stéréo;

Il manque peu de choses sur ce nouveau téléphone à clapet et l’omission la plus notable est probablement toute sorte de protection contre la pénétration. On suppose que cela est réservé aux pliables phares, notamment ceux venant de Corée.

Déballage du Tecno Phantom V Flip

Le Tecno Phantom V Flip est livré dans une boîte assez grande qui en contient beaucoup. Tout d’abord, vous recevez le téléphone, bien sûr. Ensuite, vous trouverez un adaptateur secteur 45 W et un câble USB-C-vers-A.

Le lot de vente au détail contient également un étui super cool avec un anneau en métal. Bien que cet étui ressemble beaucoup à ceux que Samsung vend pour le Z Flip5, celui-ci comporte deux coques séparées reliées par un morceau de cuir végétalien. Et ce même ruban contient le grand anneau métallique que vous pouvez utiliser pour tenir le téléphone à votre doigt ou peut-être l’accrocher à quelque chose pour des raisons.