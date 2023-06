Test du Tecno Camon 20 Premier

Introduction

Tecno est devenu une entreprise de plus en plus prospère ces derniers temps. Ce qui a commencé comme une entreprise principalement localisée ciblant les pays en développement d’Afrique s’est depuis développé assez rapidement et continue de pénétrer de nouveaux marchés. La ligne Camon reste l’un des incontournables de l’entreprise. Étant donné que les appareils Phantom sont pour la plupart ramifiés dans leur propre chose de nos jours, on peut affirmer que les téléphones Camon représentent les offres phares dans ce qui est un portefeuille Tecno global à budget ciblé.

La série Camon apporte de grands écrans et des batteries, avec une bonne expérience de caméra et des performances satisfaisantes à bas prix. Le Camon 20 Premier 5G ne fait pas exception. Le modèle « Premier », comme son nom l’indique, représente les meilleures offres Camon.

Caractéristiques techniques du Tecno Camon 20 Premier en un coup d’œil :

Corps: 161,9 x 74,3 x 7,8 mm, 203 g ; Façade en verre, dos en cuir.

161,9 x 74,3 x 7,8 mm, 203 g ; Façade en verre, dos en cuir. Afficher: 6,67″ AMOLED, 120Hz, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 395ppi ; Affichage permanent.

6,67″ AMOLED, 120Hz, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 395ppi ; Affichage permanent. Jeu de puces : Mediatek Dimensity 8050 (6 nm): Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G77 MC9.

Mediatek Dimensity 8050 (6 nm): Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G77 MC9. Mémoire: 512 Go 8 Go de RAM.

512 Go 8 Go de RAM. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, HIOS 13.

Android 13, HIOS 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, capteur-décalage OIS ; Ultra grand angle : 108 MP, f/2.2, 13 mm, 115 degrés, PDAF ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, capteur-décalage OIS ; : 108 MP, f/2.2, 13 mm, 115 degrés, PDAF ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 32 MP, f/2,5, 24 mm (large), 1/2,8″, 0,8 µm.

32 MP, f/2,5, 24 mm (large), 1/2,8″, 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected], HDR ; Caméra frontale : [email protected].

: [email protected], [email protected], HDR ; : [email protected]. Batterie: 5000 mAh ; 45W filaire.

5000 mAh ; 45W filaire. Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; BT 5.2 ; NFC ; Radio FM.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; BT 5.2 ; NFC ; Radio FM. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

Le Camon 20 Premier apporte beaucoup à la table, en particulier dans le domaine de la caméra. Son appareil photo principal dispose d’un grand capteur 50MP, d’une mise au point automatique laser et même d’un OIS à décalage de capteur tri-axe – des fonctionnalités que vous ne voyez pas tous les jours, en particulier sur un téléphone à petit budget. Mais la caméra ultra-large est peut-être encore une plus grande attraction. Il utilise un énorme capteur de 108 MP et dispose d’une mise au point automatique pour faire office de tireur macro. C’est une caméra vraiment intrigante, de bout en bout. Le Camon 20 Premier ne lésine pas non plus sur le selfie avec un grand module 32MP à l’avant, avec double flash LED.

Et les éléments matériels impressionnants ne se limitent pas non plus aux caméras. Le Camon 20 Premier dispose d’un grand écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz. Il bascule également une configuration de haut-parleurs stéréo. De plus, une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 45 W. Le téléphone utilise également un chipset MediaTek Dimensity 8050 très moderne, que nous sommes ravis de voir et de tester.

Dans l’ensemble, le Camon 20 Premier semble vraiment prometteur sur le papier.

Déballage

Tecno a un excellent bilan en matière d’ensembles d’accessoires. Nous sommes heureux d’annoncer que le Camon 20 Premier ne fait pas exception. Il est livré dans une boîte standard en deux parties, suffisamment solide pour protéger le téléphone et dotée d’un plateau en plastique supplémentaire pour l’appareil à l’intérieur.

En termes d’accessoires, il n’y a pas vraiment mieux que cela. Le Camon 20 Premier est livré avec un chargeur Tecno de 45 W et un câble USB Type-A vers Type-C. Également dans la boîte – une belle paire d’écouteurs USB avec un microphone en ligne. Ce sont de type C car le téléphone n’a pas de prise jack 3,5 mm.

Tecno a également ajouté un étui de très bonne qualité pour le téléphone. Il est semi-transparent/givré à l’arrière et autrement fabriqué en caoutchouc souple mais robuste. Nous ne pouvions vraiment pas demander plus de stuffers de boîte que cela.