Test du Tecno Camon 19 Pro

Introduction

Tecno a une gamme de smartphones en croissance constante. Le nouveau Camon 19 Pro vient de passer au bureau pour un examen complet et approfondi. La famille Camon est la ligne phare de Tecno. Il se compose de téléphones avec des écrans plus grands et une concentration accrue sur les fonctionnalités et les performances de l’appareil photo. Le Camon 19 Pro ne fait pas exception, avec un vivaneau principal 64MP compatible OIS avec autofocus laser et un téléobjectif 2x 50MP à l’arrière.

Tecno cible principalement les pays en développement, c’est pourquoi il a une approche de ses smartphones différente de celle des fabricants traditionnels. La série Camon apporte de grands écrans et des batteries, avec une bonne expérience de caméra et des performances satisfaisantes à bas prix. Le prix est encore plus bas grâce aux applications partenaires préinstallées et aux publicités intégrées dans l’interface. Cela pourrait être une rupture pour certains, mais pour d’autres – un compromis bienvenu qu’ils feraient volontiers.

Spécifications du Tecno Camon 19 Pro en un coup d’œil :

Corps: 166,8 x 74,6 x 8,6 mm, 204 g ; corps en plastique.

166,8 x 74,6 x 8,6 mm, 204 g ; corps en plastique. Affichage: Écran LCD IPS de 6,80 pouces, 120 Hz, résolution de 1 080 x 2 460 px, format d’image de 20,5:9, 395 ppi.

Écran LCD IPS de 6,80 pouces, 120 Hz, résolution de 1 080 x 2 460 px, format d’image de 20,5:9, 395 ppi. Jeu de puces : Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) : Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2.

Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) : Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; Non spécifié.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; Non spécifié. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, HIOS 8.6.

Android 12, HIOS 8.6. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.6, 26mm, 1/1.7″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS; Téléobjectif : 50 MP, f/2.0, 50mm, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, zoom 2x ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 64 MP, f/1.6, 26mm, 1/1.7″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS; : 50 MP, f/2.0, 50mm, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, zoom 2x ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 32 MP, f/2,4, 26 mm (large), 1/3,4″, 0,8 µm.

32 MP, f/2,4, 26 mm (large), 1/3,4″, 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], HDR ; Caméra frontale : [email protected]

: [email protected], HDR ; : [email protected] La batterie: 5000 mAh ; Charge rapide 33W, 100% en 65 min (annoncé).

5000 mAh ; Charge rapide 33W, 100% en 65 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Le Camon 19 Pro a beaucoup à offrir au-delà de ce que nous avons déjà mentionné. Son grand écran de 6,8 pouces a une résolution de 120 Hz. Cependant, contrairement au Camon 18 Premier, il ne s’agit que d’un écran LCD plutôt que d’un OLED. Vous obtenez également une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W et un chipset MediaTek Helio G96 assez puissant. A noter qu’un Camon 19 Pro 5G existe également. Il s’agit techniquement d’un appareil différent, mais il partage pratiquement toutes ses spécifications avec le Camon 19 Pro standard avec un échange de chipset vers le Dimensity 810 5G. Ainsi, la plupart des observations que nous faisons dans cette revue s’appliqueront également au Camon 19 Pro 5G.

Un autre point de clarification important ici est que l’ancien Camon 18 Premier n’est pas nécessairement un excellent point de comparaison pour le Camon 19 Pro. Le Premier est un téléphone plus cher, ce qui lui permet d’avoir quelques subtilités comme le panneau AMOLED ou l’appareil photo ultra large 12MP stabilisé par cardan. Nous ferons de notre mieux pour ne pas faire de nombreuses comparaisons entre les deux appareils dans l’examen.

Déballage

Avant de nous plonger dans le Camon 19 Pro lui-même, nous devrions examiner le package de vente au détail, qui coche toutes les cases. La boîte elle-même est une affaire de carton épais en deux parties avec un extérieur robuste et accrocheur avec son design bicolore. Le contenu est très bien protégé avec un véritable support en plastique pour le téléphone lui-même.

Tecno a toujours eu un ensemble d’accessoires très riche. Le chargeur fourni est une affaire familière pour la marque. Il est évalué jusqu’à 33W de sortie ([email protected] ou [email protected]). Vous obtenez également un câble USB Type-A vers Type-C dans la boîte, évalué à 3,3 A. Il mesure environ un mètre de long et est également câblé pour les données.

Il y a aussi une belle paire d’écouteurs avec un micro se terminant par une prise jack 3,5 mm. Vous trouverez également une coque transparente souple qui enveloppe le téléphone et son îlot photo.

Enfin, le Camon 19 Pro arrive avec un fin film protecteur sur l’écran. Bien sûr, il n’est peut-être pas aussi durable qu’un écran en verre trempé, mais il n’est pas aussi bon marché et taché que ceux que nous avons vus préinstallés sur certains téléphones plus populaires.