Test du Tecno Camon 17 Pro

Pas tout à fait Premier, mais toujours un Pro, le Camon 17 Pro est le dernier et le meilleur de Tecno, apportant un matériel de caméra décent, un chipset de milieu de gamme puissant et une grosse batterie, le tout pour environ 250 € à 300 € selon à qui vous demandez.

L’Afrique étant le principal marché de Tecno, nous trouvons le Camon 17 Pro chez les détaillants nigérians pour aussi peu que NGN130K (260 €). Cela vous donnera un grand écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, bien qu’il s’agisse d’un écran LCD et non d’un OLED. L’Helio G95 devrait être assez bon pour la plupart des choses, et la batterie de 5 000 mAh promet une excellente endurance.

Camon est la série centrée sur l’appareil photo de la gamme de la marque, et ce 17 Pro est livré avec une unité principale de 64 MP, rejointe par un ultra-large de 8 MP avec autofocus. Ensuite, il y a quelques appareils photo 2MP, l’un étiqueté « bokeh », l’autre – « noir/blanc ». Plus important que ces 2×2 est la caméra selfie – un capteur 48MP y est en charge.

Voici un bref récapitulatif des spécifications avant d’ouvrir cette boîte.

Caractéristiques du Tecno Camon 17 Pro en un coup d’œil :

Corps: 168,9 x 77,0 x9,0 mm, 201 g ; châssis en plastique.

Affichage: Écran LCD IPS 6,80″, 90 Hz, résolution 1080x2460px, format d'image 20,5:9, 395ppi.

Jeu de puces : Mediatek Helio G95 (12 nm) : Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G76 MC4.

Mémoire: 256 Go/128 Go de stockage, 8 Go de RAM ; microSDXC (emplacement dédié).

256 Go/128 Go de stockage, 8 Go de RAM ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 11, HIOS 7.6.

Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1,8, 26 mm, 1/2,0″, 0,7 µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.3, 119˚, 1/4,0″, 1,12 µm; Bokeh : 2 mégapixels, f/2,4 ; Monochrome : 2 mégapixels, f/2.4.

: 64 MP, f/1,8, 26 mm, 1/2,0″, 0,7 µm, PDAF ; : 8 MP, f/2.3, 119˚, 1/4,0″, 1,12 µm; : 2 mégapixels, f/2,4 ; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 48 députés.

Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30fps; Caméra frontale : 1080p@30fps.

La batterie: 5000mAh; Charge rapide 25W.

5000mAh; Charge rapide 25W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Déballage du Tecno Camon 17 Pro

Le Camon 17 Pro est livré dans une boîte en deux pièces blanche à l’extérieur et bleue à l’intérieur, le même bleu que celui utilisé pour le lettrage « Camon » audacieux sur le couvercle.

À l’intérieur, il y a un ensemble complet d’accessoires, y compris un chargeur raisonnablement costaud évalué à 5V/3A et 10V/3,3A et un câble USB-A-to-C pour aller avec. Il y a aussi un étui en silicone transparent pour la protection, ainsi qu’un ensemble d’écouteurs.