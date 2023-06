Test du Tapo C325WB : vision nocturne en couleur

En un coup d’œil Note d’expert Avantages La vision nocturne en couleur fonctionne sans projecteurs ni projecteurs

Fonctionne sur Wi-Fi et Ethernet câblé

Enregistre la vidéo localement et dans le cloud Les inconvénients L’installation peut nécessiter un perçage pour faire passer les câbles à travers les murs

L’abonnement cloud ajoute des coûts supplémentaires Notre avis Le Tapo C325WB nécessite peu d’éclairage ambiant pour capturer des images en couleur, ce qui en fait une excellente option pour les utilisateurs qui n’ont pas ou qui souhaitent installer des projecteurs extérieurs pour surveiller dans des conditions de faible luminosité.

119,99 $

La caméra de sécurité domestique Tapo C325WB de TP-Link est dotée d’une vision nocturne couleur, l’une des fonctionnalités les plus récentes et les plus souhaitables des caméras modernes pour la protection de la maison. Contrairement à la vision nocturne en noir et blanc plus courante, la vision nocturne en couleur peut capturer des détails médico-légaux importants, tels que la couleur des vêtements d’un intrus ou la couleur de sa voiture. Mais quelques type d’éclairage direct requis depuis longtemps pour que la technologie fonctionne, généralement sous la forme de projecteurs installés à l’extérieur de votre maison ou d’un projecteur intégré à la caméra.

L’un ou l’autre type de lumière peut surexposer la vidéo, ou la vidéo peut être déformée par la lumière réfléchie par des éléments tels que les vitres des voitures et les plaques d’immatriculation. Les lumières extérieures qui s’allument et s’éteignent la nuit peuvent également déranger vos voisins, surtout si la lumière éclaire l’une des fenêtres de leur propre maison. Le tout nouveau Tapo C325WB de TP-Link peut capturer des images couleur claires dans pratiquement toutes les conditions d’éclairage sans avoir besoin d’un éclairage supplémentaire.

Le Tapo C325WB a capturé des vidéos lumineuses et nettes la nuit sans même un lampadaire pour éclairer la zone devant lui.

La caméra carrée de style balle est conçue pour être montée sur un mur extérieur ou un avant-toit. Son indice de résistance aux intempéries IP66 indique une protection complète contre la pénétration de poussière et une protection solide contre les jets d’eau puissants provenant de toutes les directions, comme un tuyau ou une pluie soufflée par le vent. Un câble d’alimentation en queue de cochon bifurqué s’étendant du support de la caméra se divise en un port pour son câble d’alimentation CC de 3 mètres et un port Ethernet RJ45 qui vous permet de connecter la caméra directement à votre routeur (il n’y a pas de prise en charge de l’alimentation par Ethernet) . Une paire d’antennes réglables de chaque côté de la caméra aide à la connectivité Wi-Fi.

La caméra a des spécifications assez typiques pour une caméra de sécurité moderne, y compris une résolution 2K et un champ de vision de 127 degrés. Il comprend également une IA embarquée qui peut distinguer l’activité des personnes, des animaux domestiques et des véhicules, et il enverra des notifications à votre téléphone ou à votre tablette chaque fois que ces événements seront détectés. La caméra est compatible avec Alexa et Google Assistant, et elle offre un son bidirectionnel, ainsi qu’une sirène intégrée pour dissuader les intrus.

Le Tapo C325WB peut capturer des images en couleur avec seulement 0,05 lux de luminosité. Il dispose également d’une paire de petits spots à utiliser dans l’obscurité absolue. Michael Ansaldo/Fonderie

Sa caractéristique distinctive, cependant, est sa technologie ColorPro Night Vision, qui est activée par un grand capteur d’image de 1/1,79 pouce et un objectif F1.0 qui lui permettent de capturer des images en couleur avec seulement 0,05 lux de luminosité, l’équivalent de un minuit sans lune, selon TP-Link, sans aucune illumination artificielle. Le C325WB fait ont quelques projecteurs – de minuscules de chaque côté de l’objectif – bien que la fiche technique de l’appareil photo ne fournisse aucun détail à leur sujet. Ils peuvent être configurés dans l’application pour s’allumer automatiquement la nuit lors de la surveillance des conditions inférieures au seuil de 0,05 lux.

Les enregistrements vidéo déclenchés par des événements peuvent être stockés localement sur une carte microSD (jusqu’à 512 Go, non inclus) ou dans le cloud avec un Abonnement Tapo Care, qui commence à 3,49 $ / 2,49 £ par mois ou 34,99 $ / 24,99 £ par an. De nombreuses marques de caméras de sécurité à domicile associent des fonctionnalités essentielles telles que la détection de l’IA et les zones d’activité à leurs plans de stockage dans le cloud, ce qui rend essentiellement nécessaire un abonnement payant pour débloquer toute la puissance de la caméra. Heureusement, TP-Link n’a pas suivi ce modèle et offre les fonctionnalités avancées de l’appareil photo gratuitement sans Tapo Care.

Mais un abonnement vous permettra d’enregistrer la vidéo dans le cloud pendant 30 jours, la rendant accessible de n’importe où, et d’ajouter des instantanés des personnes et des objets détectés à vos alertes intelligentes. Il permettra également un tri intelligent, qui vous permet de classer vos vidéos enregistrées avec différentes balises. Un essai gratuit de 30 jours est disponible pour prendre le service pour un essai routier.

La configuration de la caméra implique de sélectionner le modèle de caméra dans une liste de produits Tapo dans l’application Tapo et de suivre les invites pour connecter et configurer la caméra. Le processus est clé en main et ne prend que quelques minutes. L’installation de la caméra est beaucoup plus compliquée, en particulier si vous devez percer des trous pour accéder à une prise électrique intérieure et/ou à votre routeur, mais l’emballage comprend des vis de montage, des ancrages, un gabarit et des fixations de câbles étanches pour rationaliser le travail. .

En utilisation quotidienne, j’ai trouvé la qualité vidéo très bonne avec des détails nets et des couleurs précises. Il en était de même pour la vision nocturne couleur, qui était capable de capturer des images claires – beaucoup plus lumineuses et plus nettes que celles de la vision nocturne couleur conventionnelle – de ma cour et de mon allée sans même un lampadaire pour les éclairer. Si vous devez utiliser les projecteurs de la caméra, vous pouvez les basculer pour qu’ils s’allument automatiquement la nuit, comme mentionné, ou vous pouvez les activer manuellement pour des durées de 5, 10, 15 ou 30 minutes. Vous pouvez également régler la luminosité du projecteur à l’aide d’un curseur dans les paramètres de l’application.

L’application Tap facilite l’utilisation de la caméra, de ses projecteurs et de sa détection par IA. Michael Ansaldo/Fonderie

L’application Tapo a une conception fonctionnelle qui est facile à naviguer. Les commandes de la caméra sont placées bien en évidence et clairement étiquetées sous le volet de flux en direct, et divers paramètres de la caméra sont répertoriés dans un menu séparé. Parmi ceux-ci, les paramètres de détection de l’IA et de zone de confidentialité méritent le plus d’attention car ils vous permettent de calibrer la sensibilité de détection de mouvement et les types de détection utilisés, de programmer des notifications et de bloquer les zones que vous ne voulez pas que la caméra surveille l’activité. Tous ces éléments auront un impact considérable sur la précision de la caméra à reconnaître et à vous alerter des types d’événements de sécurité dont vous souhaitez être informé.

La lecture de clips vidéo stockés dans le cloud est simple. Les trois clips vidéo les plus récents sont affichés en bas de l’écran d’accueil de la caméra. Appuyez sur l’option « plus » pour ouvrir une bibliothèque de clips par défaut pour le jour en cours. Il vous suffit de faire défiler les vignettes horodatées pour trouver le clip que vous souhaitez. Les clips peuvent être filtrés davantage par type de détection et n’importe quel clip peut être téléchargé sur votre appareil pendant la lecture.

La caméra est disponible sur Amazon pour 119,99 $, et le même prix de TP-Link direct. Il est répertorié comme « Bientôt disponible » sur le site Web britannique de TP-Link, sans prix indiqué. CX410 de Reolink, la seule autre caméra de sécurité domestique que nous ayons vue jusqu’à présent qui peut capturer des vidéos en couleur dans des conditions sombres sans avoir besoin d’allumer la moindre lumière, est vendue au prix de 94,99 $ / 94,99 £, de sorte que le prix du C325WB semble être dans le stade approximatif pour un appareil photo avec cette capacité. D’après mon expérience, je dirais que la C325WB vaut bien son prix si vous voulez une caméra capable de surveiller jour et nuit sans perte de qualité d’image.