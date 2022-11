Test du système Alert Ready à venir pour la Colombie-Britannique cet après-midi

À 13 h 55 aujourd’hui, la Colombie-Britannique enverra un test du système de diffusion d’urgence Alert Ready.

L’alerte sera transmise aux téléphones mobiles de toute la province. Cela déclenchera une tonalité d’urgence et enverra une notification sur les écrans de verrouillage des téléphones portables indiquant qu’aucune action n’est requise – les gens ne doivent pas appeler les lignes de service d’urgence pour poser des questions ou se plaindre de l’alerte car ces lignes doivent être libres pour aider les gens en cas d’urgence réelle. .

Les téléphones portables doivent être allumés, connectés aux réseaux mobiles et disposer d’un logiciel à jour pour recevoir les alertes.

Le 3 mai, le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a annoncé que le système Alert Ready serait élargi pour inclure les évacuations en cas d’inondation et de feu de forêt. Auparavant, le système était réservé aux alertes Amber, aux tremblements de terre et aux tsunamis.

“Bien qu’il soit important de se rappeler que l’alerte publique d’urgence est destinée à compléter, mais non à remplacer, l’alerte d’urgence déjà effectuée par Emergency Management BC et les gouvernements locaux, la diffusion d’alertes intrusives présente des avantages uniques avec leur portée et leur impact”, a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth. .

Alert Ready a été utilisé l’année dernière pour diffuser 173 avertissements à travers le Canada pour les incendies de forêt, les tornades, les crues soudaines, les alertes Amber, les urgences civiles, les urgences policières et les avertissements concernant l’eau potable.

–Avec des fichiers de la Presse canadienne

Système d’alerte d’urgence