Test du Suunto Wing : technologie de casque à conduction osseuse avec une robustesse accrue

Suunto Wing : examen en une minute

Wing est la première incursion de la marque finlandaise Suunto sur le marché des meilleurs écouteurs à conduction osseuse, et bien qu’elle soit dominée par Shokz (anciennement AfterShokz), il y a clairement de la place pour plus d’acteurs ici.

Suunto est surtout connue pour fabriquer certaines des meilleures montres de course, notamment la Suunto 9 Peak Pro, et apporte avec elle une richesse d’expériences en plein air qui se voit vraiment dans Wing. Il est bien conçu dans la mesure où il est robuste et construit pour résister à tout ce que vous pouvez lui lancer.

L’ajout d’un étui de transport qui sert également de chargeur est génial, car il prolonge la durée de vie de la batterie à plus de 20 heures, ce qui est parfait pour les athlètes d’ultra-endurance ou les amateurs de hors réseau. Il est inhabituel de trouver des casques connectés à conduction osseuse, et il est agréable de voir la technologie commune dans les meilleurs écouteurs d’entraînement faire son chemin ici.

De plus, la décision de placer des lumières de sécurité LED personnalisables sur les flancs est la preuve que Suunto comprend vraiment son public. Ce sont des gens qui courent en pleine nature ou qui tracent de nouveaux chemins le week-end.

Le plus gros problème auquel est confrontée la technologie de conduction osseuse est la qualité du son et quiconque franchira le pas des écouteurs intra-auriculaires ou supra-auriculaires respectés sera probablement déçu. Mais la conscience spatiale supplémentaire offerte par les écouteurs ouverts conçus pour les sports de plein air s’accompagne malheureusement d’un petit compromis sur la qualité audio et c’est la même histoire ici.

Suunto Wing : Spécifications

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Composant Aile Suunto Prix 199 $ / 169 £ / 319 $ australiens Poids 33g / 16oz Boîtier Alliage de silicone et de titane Vie de la batterie 4 heures, 30 heures avec étui Résistance à l’eau IP67 Portée Bluetooth >10m Formats audio pris en charge A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Suunto Wing : Prix et disponibilité

(Crédit image : Futur)

199 $ aux États-Unis

169 £ au Royaume-Uni

319 AUS $ en Australie

Suunto Wing est, comme on pouvait s’y attendre, disponible à l’achat sur le site Web de la marque, où il coûte 199 $ / 169 £ / 319 $ AUS.

Suunto vend également via des détaillants en ligne, tels que Amazone, même si le stock était un peu inégal au moment de la rédaction. À défaut, il est également disponible auprès de certains détaillants de plein air et de sport, tels que BikeInn, mais les prix sont standardisés dans tous les domaines, il est donc actuellement difficile de trouver une bonne affaire.

La seule variable disponible pour le client est la couleur, la Suunto Wing étant proposée soit dans une offre furtive entièrement noire, soit dans un noir et un rouge légèrement plus visibles. Les deux ont le même prix : plus que le Shokz OpenRun Pro, son concurrent le plus proche.

Suunto WING : conception

Structure en alliage de titane légère et résistante

Commandes à trois boutons

Design audacieux, coloris rouge attrayant

La plupart des écouteurs à conduction osseuse se ressemblent en grande partie : le thème général voit deux écouteurs placés juste devant l’oreille, reliés par une sorte de bande métallique recouverte d’un matériau plus doux afin de ne pas frotter sur la nuque. .

Dans cette mesure, le design du Suunto Wing n’a rien de révolutionnaire, mais il semble tout à fait plus haut de gamme dès que vous le sortez de sa boîte à bougies. La marque Suunto est audacieuse et le choix des couleurs est bon, notamment avec les reflets rouges du modèle que j’ai testé.

Suunto opte pour une structure en alliage de titane, recouverte de silicone souple, pour son bracelet, qui s’avère à la fois légère et résistante. Les écouteurs qui conduisent le son vers l’oreille interne via une série de vibrations sont également recouverts de silicone souple et sont confortables contre la peau.

Le contrôle est assuré par un trio de boutons qui, bien que petits, sont faciles à localiser une fois familiarisés avec le système. Le bouton multifonction principal sur l’écouteur droit prend en charge la plupart des fonctionnalités, car il est possible de répondre aux appels, d’écouter de la musique et de sauter des pistes en une combinaison de clics.

Les trois LED rouges situées de chaque côté du Wing sont sans doute les plus cool de toutes. Elles peuvent être allumées ou éteintes (ou faire défiler les différents modes de clignotement) en maintenant enfoncé le bouton de réduction du volume ou via l’application pour smartphone Suunto lorsque le les écouteurs sont couplés. Pour une raison quelconque, cela m’a rappelé la vision de ciblage laser du Predator.

Enfin, et peut-être ce qui distingue Suunto de ses concurrents, c’est la station de chargement unique qui non seulement stocke soigneusement les écouteurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés, mais ajoute également de la puissance supplémentaire à chaque fois que le Wing est monté. Il s’agit d’un design élégant doté de ses propres voyants LED rouges qui révèlent le niveau de charge de la station d’accueil et des écouteurs.

Suunto Wing : caractéristiques

(Crédit image : Futur)

Technologie conductrice osseuse 20 Hz

Indice de résistance à l’eau IP67

Trois heures d’audio avec une charge de 10 minutes

La technologie qui alimente la Suunto Wing est logée dans les deux boutons situés à l’extrémité du bracelet. Ceux-ci reposent ensuite sur la mâchoire du porteur et envoient des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz à travers la structure osseuse et dans l’oreille interne.

Cela laisse le conduit auditif ouvert aux sons naturels de l’environnement, ce qui rend la technologie de conduction osseuse beaucoup plus sûre à utiliser lorsque vous avez besoin de votre intelligence, par exemple pour courir sur un sentier ou même faire du vélo sur une route très fréquentée.

De construction robuste, le Wing a été classé IP67 pour sa résistance à l’eau, à la poussière et à la boue, ce qui signifie qu’il peut être immergé dans l’eau jusqu’à une profondeur maximale de 10 m pendant environ 30 minutes. Certes, ils ne sont pas entièrement étanches et, en tant que tels, ne sont pas vendus comme un appareil permettant de faire le tour de la piscine locale, mais peuvent gérer la plupart des autres situations. Suunto a également intégré un microphone dans la conception, qui permet à l’utilisateur de passer et de recevoir des appels mains libres.

Il existe également un contrôle des mouvements de la tête qui donne la possibilité de répondre ou de rejeter les appels entrants et de sauter des pistes avec divers mouvements de tête, comme hocher la tête ou secouer la caboche. Ceci est entièrement contrôlable via l’application pour smartphone de Suunto et vous pouvez facilement désactiver la fonctionnalité si vous ne l’aimez pas.

Encore une fois, la banque d’alimentation fournie avec le Suunto Wing est assez nouvelle, car elle ajoute 20 heures supplémentaires de lecture de musique à une autonomie déjà impressionnante et offre trois heures d’audio via une charge rapide de 10 minutes. Il est suffisamment petit, discret et conçu pour repousser les pires éléments, il peut donc être glissé dans un sac à dos ou rangé dans une valise de vélo et emporté pour l’aventure.

Suunto Wing : performances

(Crédit image : Futur)

Meilleur son que Shokz

Des vibrations tangibles

Protège de la pluie

Si vous testez Suunto Wing dos à dos avec son rival le plus proche, qui dans ce cas est sans doute le Shokz OpenRun Pro en termes de prix et de fonctionnalités, l’offre de Suunto arrive en tête de la bataille de la qualité audio.

Les basses sont mieux gérées et l’expérience globale n’est pas aussi grêle. Mais soyons réalistes, la qualité sonore reste assez mauvaise. J’ai découvert que je devais monter la musique à des volumes élevés pour l’entendre malgré le bruit général de la circulation ou le bruit des arbres qui défilaient lors d’un trajet en gravier.

Le cerveau est intelligent et il se connecte à la technologie de conduction osseuse après quelques minutes, faisant de son mieux pour bloquer le bruit ambiant jusqu’à ce que cela soit nécessaire, mais je ne parvenais toujours pas à accéder à mes morceaux musicaux et listes de lecture préférés.

Au lieu de cela, j’ai choisi de me gaver de podcasts et de livres audio comme distraction préférée lors d’une course ennuyeuse ou d’une longue randonnée. Le spectre sonore d’un podcast est plus limité que, disons, une piste de Slipknot, j’ai donc trouvé qu’il était beaucoup plus facile de s’y connecter. Avec la musique, j’ai trouvé mon cerveau déconnecté après un certain temps et j’ai souvent arrêté complètement d’écouter, la musique devenant une sorte de faible piste d’accompagnement.

Un autre problème qui affecte la technologie de conduction osseuse est l’augmentation des vibrations tangibles à un volume plus élevé. En d’autres termes, vous pouvez physiquement sentir les écouteurs trembler si vous augmentez le volume trop fort, ce qui peut être rebutant.

En termes d’ajustement, je les ai trouvés confortables et sécurisés. La conception est telle qu’ils ne rebondissent pas et ne frottent pas autour de la nuque lors du jogging, du trail ou de la participation à d’autres tâches énergétiques. Ils sont également robustes et résisteront à de nombreux roulages au fond d’un sac de sport sans se soucier de fournir un étui de transport supplémentaire.

Concernant l’étanchéité, je n’ai pas souhaité les tester en piscine, car ils ne sont pas vraiment commercialisés comme des écouteurs étanches, mais l’indice IP67 indique qu’ils peuvent volontiers subir de « courtes périodes d’immersion ». Je peux dire qu’ils repousseront volontiers un déluge lorsque vous courez. En fait, je ne me souviens pas d’une course à laquelle j’ai participé le mois dernier qui n’ait pas été humide et lamentable.

Suunto Wing : tableau de bord

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Catégorie Commentaire Score Valeur Ce n’est certainement pas la paire d’écouteurs à conduction osseuse la moins chère du marché, mais la qualité de fabrication est excellente. 3/5 Conception Un look élégant et cette station de chargement supplémentaire est un bonus. Mais rien de révolutionnaire. 4/5 Caractéristiques Les appels mains libres et la possibilité d’interagir avec les mouvements de la tête en font un gagnant. 4/5 Performance Bon son pour un casque ouvert, excellente autonomie et construction solide. 5/5 Total Un digne rival du Shokz et une excellente paire d’écouteurs à conduction osseuse dans l’ensemble. 4/5

Suunto Wing : dois-je l’acheter ?

Achetez-le si…

Ne l’achetez pas si…

Considérez également