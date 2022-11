Test du SSD SanDisk Professional PRO-G40 : robuste, rapide, coûteux

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Performances phares sur Thunderbolt

USB connectable

Conception ultra-résistante Les inconvénients Super cher

Capacités limitées

Aucun adaptateur USB Type-A inclus Notre avis Un excellent disque externe durable qui offre des vitesses fulgurantes sur Thunderbolt et des performances décentes sur USB. Indépendamment de cela, étant donné le prix, à moins que vous n’ayez de l’argent à dépenser, il est difficile de recommander lorsqu’il existe des disques moins chers avec des capacités supérieures pouvant correspondre à ces performances.

299,99 $ (1 To) | 449,99 $ (2 To)

Western Digitial a divisé la marque de ses produits en sous-marques, et SanDisk Professional est celle qui vise spécifiquement à soutenir les clients ayant des besoins spécialisés.

Dans ce groupe se trouvent les boîtiers RAID externes, les produits G-Drive de bureau et divers lecteurs de lecteur flash, ainsi que les produits qui nous intéressent ici, les SSD externes.

Les clients existants de SanDisk connaîtront ses lecteurs portables Extreme Pro et la façon dont ils offrent un excellent rapport qualité-prix pour les utilisateurs ordinaires. Mais le SanDisk Professional PRO-G40 est une bête entièrement différente à un prix alternatif.

Voyons ce que SanDisk a fait au PRO-G40 pour justifier son prix de départ de 299,99 $ / 414,99 £ par rapport à des alternatives moins chères.

Conception et construction

Construction élégante en métal et caoutchouc

Identifiants ultra-durables

Câble court

Pour ceux qui ont manipulé un disque SanDisk Extreme, le PRO-G40 est en quelque sorte un choc culturel, car la qualité de construction n’est pas comparable. Le PRO-G40 est tellement plus agréable.

La face supérieure du disque est une plaque métallique finement détaillée, et le dos et les côtés sont un composé caoutchouté ferme qui forme un bouclier protecteur autour du disque.

Quatre petites vis hexagonales Torx maintiennent le boîtier ensemble, même si j’ai résisté à la tentation de les retirer pour regarder à l’intérieur. Le PRO-G40 IP68 est classé pour le duat et l’étanchéité, donc l’ouvrir compromettrait probablement ces caractéristiques.

Il a également une résistance à l’écrasement de 4000 lb (environ 1800 kg) et une résistance aux chutes allant jusqu’à 3 m, bien que je ne les ai pas testées.

Compte tenu du coût élevé de cet article, il est légèrement décevant qu’il ne soit livré qu’avec un câble Thunderbolt USB-C de 20 cm de long et sans adaptateur USB Type-A. Une pochette de transport n’aurait pas fait de mal et aurait pu stocker et protéger le câble.

Par conséquent, ce que représente le PRO-G40 est un appareil de haute qualité conçu pour ceux qui utilisent exclusivement Thunderbolt 3 ou USB 3.2 Gen 2 avec des ports USB-C. Parallèlement à cette flexibilité, SanDisk l’a conçu pour survivre au fait d’être jeté dans un sac de photographie avec toutes sortes d’autres équipements au quotidien sans souci.

Il est également agréable de voir une longue garantie limitée de cinq ans incluse.

Spécifications et fonctionnalités

1 ou 2 To

Pré-formaté pour Mac

Thunderbolt 3/4 et USB 3.2

Le SanDisk Professional PRO-G40 n’est disponible qu’en 1 To ou 2 To de capacité, et non les options plus petites de 500 Go ou plus grandes de 4 To offertes par les disques de la série Extreme. Lorsque vous considérez que l’échelle du PRO-G40 lui permet de contenir un disque complet de 2280 M.2, c’est un peu décevant, alors peut-être que d’autres capacités arriveront plus tard.

Très souvent, les fabricants de disques ne discuteront pas de ce que sont les périphériques internes sur les SSD externes, car ils pourraient choisir de les modifier pour rationaliser la production ou faire des économies sur toute la ligne.

Mais le PRO-G40 est un livre ouvert à cet égard car le SSD sous-jacent à l’intérieur ne peut s’empêcher de s’annoncer sur les ID matériels comme un SN750E. Il semble raisonnable d’interpréter cela comme un Western Digital Black SN750 SE ou une variante de ce lecteur NVMe.

Il convient de noter que ni le SN750 ni le SN750 SE d’origine ne prenaient en charge le cryptage matériel, et il n’est pas mentionné dans le dépliant SanDisk Profession PRO-G40, donc je suppose que ce n’est pas ici non plus.

Lorsque j’ai utilisé le modèle de révision pour la première fois, j’ai découvert que SanDisk suppose que la plupart des clients l’utiliseront sur un Mac Apple, car il est pré-formaté pour Mac OS. Pour les utilisateurs de PC Windows, comme votre réviseur, cela signifie que le disque doit être réinitialisé à l’aide de la console de gestion avant de pouvoir être utilisé, sinon il n’apparaîtra pas comme un disque.

Lorsqu’il est connecté, une petite LED blanche peut être vue à l’extrémité du câble du lecteur, et elle clignote pour indiquer que le lecteur est en cours d’accès.

Le port de connexion est compatible avec Thunderbolt 3 ou 4 et USB 3.2, Thunderbolt offrant les meilleures performances. C’est utile car même certains équipements Apple n’incluent pas Thunderbolt, et la plupart des utilisateurs de bureau Windows n’auront pas non plus ce port.

Pour ceux qui consultent cette page de lecteurs sur le site Web de WesternDigital, il semble qu’elle n’offre aucun logiciel ou utilitaire spécial pour le PRO-G40, pas même un utilitaire pour maintenir le micrologiciel. J’ai même installé la dernière version du tableau de bord SanDisk et il ne parvient pas à reconnaître le lecteur.

Il y a un argument selon lequel les clients n’achèteront pas le PRO-G40 pour son support logiciel ou son cryptage, mais plutôt pour la vitesse brute de cet appareil. C’est une affirmation que je suis heureux de tester.

Performance

Jusqu’à 2700 Mo/s en lecture

Jusqu’à 1900 Mo/s en écriture

Idéal pour une utilisation Thunderbolt

Nous avons examiné plusieurs SSD externes prenant en charge Thunderbolt ou USB 3.2 Gen 2 × 2, et l’augmentation de la bande passante offerte par ces interfaces a un impact considérable sur les vitesses de lecture et d’écriture.

Ce qu’il est important de comprendre, c’est que l’USB 3.2 Gen 2 ordinaire ne prend en charge qu’une vitesse de transfert totale de 10 Gbit/s, et la Gen 1 seulement la moitié.

Le PRO-G40 ne prend pas en charge l’USB 3.2 Gen 2 × 2, donc le plus rapide qu’il puisse atteindre lorsqu’il est connecté à un port USB 3.2 Gen 2 est d’environ 1 000 Mo/s pour la lecture et l’écriture. Comme la technologie SSD sous-jacente est le SN750 SE ou un SSD similaire, cet appareil utilise une interface M.2 NVMe PCIe 3.0, et dans un emplacement de bureau M.2 serait capable d’aller beaucoup plus vite.

La bande passante connectée de Thunderbolt 3 peut atteindre 20 Gbit/s sur le canal de données et l’utilisation de cette interface sur mon système de test a entraîné des lectures de 2 788 Mo/s et des écritures de 2 577 Mo/s, en utilisant le modèle 2 To et le mode par défaut très optimiste de CrystalDiskMark. 8.04.

Ces chiffres ont été pris en charge par les tests ATTO, et il appartenait à AS SSD de fournir des résultats plus décevants avec des lectures de 2 092 Mo/s et des écritures de 1 830 Mo/s.

Quel que soit le nombre auquel vous voulez croire, il s’agit toujours de l’un des disques externes les plus rapides que nous ayons jamais testés et presque identique au fantastique SSD portable OWC Envoy Pro FX.

Si vous avez Thunderbolt, c’est un meilleur investissement, car cela réduit de moitié le temps de transfert des fichiers, mais pour ceux qui n’ont que des ports USB 3.2 Gen 2, cela n’en vaut certainement pas la peine.

Sur USB, les meilleures vitesses que j’ai atteintes étaient d’environ 1 000 Mo/s pour la lecture et l’écriture.

Prix ​​et disponibilité

Cette tasse de café, s’il vous plaît posez-la avant de continuer à lire.

L’option 1 To coûte 299,99 $ et 449,99 $ pour le double de stockage aux États-Unis. Cependant, au Royaume-Uni, il est au prix de 414,99 £ et un énorme 654,99 £ respectivement, ce qui rend ce lecteur environ 30 % plus cher en dehors de l’Amérique.

Pour ceux au Royaume-Uni qui pourraient se demander s’ils ont été distingués pour un traitement injuste, les prix français sont de 471,99 € et 741,99 €, ce qui le rend légèrement moins cher dans l’UE, mais pas beaucoup.

Vous pouvez l’acheter auprès de Western Digital, Amazone et amazon Royaume-Unis.

Vous pourriez également être intéressé par la comparaison avec le SN750 SE, qui semble effectivement être à l’intérieur du PRO-G40.

Le SN750 SE de 1 To ne coûte que 95,99 $/156,99 £/178,99 €, selon l’endroit où vous vous trouvez, soit environ 33 % du coût de la même capacité PRO-G40. Par conséquent, l’enceinte représente 66% du coût, incroyable. Et, ces ratios supposent les prix de détail du SN750 SE, car c’est la même société que SanDisk ne paiera pas pour eux.

Un autre détail qui gratte la tête est que le SSD portable OWC Envoy Pro FX a des prix américains identiques pour les modèles 1 et 2 To, mais OWC propose également des capacités de 240 Go, 480 Go et 4 To. Au Royaume-Uni, la version 1 To de l’Envoy Pro FX peut être achetée pour environ 320 £ et la 2 To pour 535 £, ce qui la rend nettement moins chère.

Ceux qui recherchent un lecteur externe Thunderbolt devraient également consulter la gamme de périphériques Plugable pour des options plus abordables. Avec le prix de la mémoire NAND qui chute comme une brique actuellement, la façon dont Western Digital justifie ce prix, en particulier en dehors des États-Unis, est insondable.

Verdict

Dans un même produit, on voit rarement le bon, le mauvais et carrément le moche simultanément.

À l’extrémité positive de cette équation, SanDisk a créé un lecteur externe magnifiquement conçu qui peut prendre des coups et même être exposé à la saleté et à l’eau sans sourciller.

La bonne impression initiale est encore renforcée par les excellentes performances proposées sur Thunderbolt et des vitesses acceptables sur USB 3.2 Gen 2.

Il n’y a pas de pochette ou d’adaptateur USB Type-A, il est formaté de manière inutile pour un Mac, et il n’y a pas d’utilitaires logiciels pour cela, mais je pourrais pardonner ces errata si le prix était correct.

Malheureusement, le prix du PRO-G40 est complètement fou, et à mesure que la valeur de la NAND continue de baisser, il semblera de plus en plus ridicule. Pour ceux qui pensent que les États-Unis obtiennent une meilleure offre, ils le font, mais pas au point où même ces prix sont justifiables compte tenu de la technologie sous-jacente et de son coût.

Attendez-vous à ce que ceux-ci ne se vendent pas en volume et subissent ensuite une chute de prix massive lorsque SanDisk se rend compte que prendre un lecteur NVMe bon marché et le mettre dans un bel étui ne triple pas sa proposition de valeur. Lorsque cela se produira, cela fera un excellent achat.

Spécifications