Test du SSD Lexar NM790 : excellent et abordable

Le monde du stockage NAND se trouve à la lisière de territoires inexplorés, avec des capacités et des performances susceptibles de croître de manière significative dans un avenir proche.

Avec les disques Gen 5 qui atteignent des performances élevées mais au-delà du budget de nombreux utilisateurs, le marché des disques Gen 4 est sur le point de se réchauffer. Et si l’on se fie au nouveau Lexar NM790, pour ceux du secteur du stockage NAND, les prix baissent et les performances des disques même à petit budget augmentent.

C’est une bonne nouvelle pour le consommateur, mais est-ce le bon moment pour investir dans un lecteur PCIe Gen4 NVMe ?

Concevoir et construire

Conception simplifiée

Pas d’option dissipateur thermique

Nous avons parlé de la conception des disques NVMe et de la manière dont le facteur de forme 2280 M.2 a pratiquement éliminé les petites variations qui existaient auparavant.

Par conséquent, cela ne devrait surprendre personne que le NM790 soit une conception de base avec les modules NAND et le contrôleur sur la surface supérieure, recouverts uniquement d’un mince autocollant.

Le dessous n’a aucun composant visible, ce qui laisse entendre que le NM790 a été conçu pour être aussi simple que possible à fabriquer et très fiable.

Sans dissipateur thermique, cette conception s’intégrera facilement dans un ordinateur portable, un PC ou une PlayStation 5 – mais si vous souhaitez l’utiliser dans la console, vous devrez ignorer les conseils de Sony pour vous en tenir aux SSD avec un dissipateur thermique.

C’est un lecteur sur lequel vous pourriez être prêt à tenter votre chance : comme nous en parlerons plus tard, la consommation d’énergie de ce lecteur est considérablement inférieure à celle de certains autres lecteurs Gen 4 NVMe, et donc il ne génère pas le même quantité de chaleur.

Spécifications et fonctionnalités

Plafonds à 2 To de stockage

Pas de cryptage matériel

Lexar ne produit que trois tailles pour le NM790, le proposant en modèles 512 Go, 1 To et 2 To. L’absence d’un lecteur de 4 To est une déception, et nous espérons que Lexar l’ajoutera et peut-être un lecteur de 8 To à l’avenir.

Pour obtenir les performances maximales de ce disque, vous devez disposer d’un emplacement NVMe 2.0 M.2(2280) prenant en charge les opérations PCIe Gen 4 x4. Cela fonctionnera dans un emplacement Gen 3, mais vous ne rencontrerez pas les niveaux de performances observés lors de nos tests.

Avant ce point, nous recommandons à ceux qui possèdent des emplacements PCIe Gen 3 d’acheter des disques conçus pour cette interface, mais avec des produits comme le NM790, ces conseils doivent peut-être être mis à jour. Parce qu’un disque Gen 4 fonctionnera toujours bien, il a un meilleur potentiel si vous mettez à niveau votre système, et les prix des disques Gen 3 ne sont pas sensiblement inférieurs.

Ce que ce lecteur a de mieux que les anciennes conceptions, c’est qu’il prend en charge HMB 3.0 et la mise en cache dynamique SLC, ce qui lui permet d’atteindre et de maintenir des niveaux de performances élevés en utilisant la RAM du système hôte et la possibilité de convertir dynamiquement la NAND en mémoire cache.

Pour ceux qui disposent de beaucoup de RAM et de beaucoup d’espace libre sur le disque, il est possible de maintenir les vitesses d’écriture pour les fichiers volumineux sans exposer à l’utilisateur la vitesse sous-jacente du MLC NAND sur les disques. Un avantage supplémentaire pour le fabricant de disques est que cela évite d’utiliser une DRAM coûteuse pour effectuer la mise en cache, ce qui consomme également de l’énergie supplémentaire.

Le NM790 montre à quel point la conception des modules a évolué au cours des deux dernières années

Ce dont Lexar ne parle pas, c’est du contrôleur sur ce lecteur, mais quelques autres indicateurs, comme la consommation d’énergie, suggèrent qu’il ne s’agit peut-être pas d’un Phison E18 ou d’un dérivé de cette conception, mais de quelque chose créé en interne.

Lorsque nous avons rencontré les disques Gen 4 pour la première fois, les performances qu’ils offraient étaient impressionnantes, mais la consommation d’énergie et, par extension, la génération de chaleur étaient souvent un problème.

Le NM790 montre à quel point la conception du module a évolué au cours des deux dernières années, car il utilise près de la moitié de la puissance de la conception précédente du NM800PRO de Lexar avec une surcharge de 6 W, ne nécessitant que 3,5 W.

Pour comparer cette consommation d’énergie à d’autres conceptions populaires, le Samsung 990 Pro 2 To peut exiger jusqu’à 5,8 W, le Kioxia Exceria Pro jusqu’à 8,9 W et le Kingston KC3000 2 To nécessite un inquiétant 9,9 W.

Bien que la quantité de tension dans tous ces disques ne préoccupe pas les utilisateurs d’un système de bureau connecté au secteur, pour ceux qui ont un ordinateur portable, le NM790 pourrait être un choix parfait. Ou, ce serait s’il avait une fonctionnalité que Lexar a choisi de laisser de côté.

D’après ce que nous comprenons, ce lecteur ne prend pas en charge le chiffrement matériel. Bien qu’il soit possible d’utiliser un logiciel pour chiffrer le contenu du NM790 à l’aide d’outils tels que BitLocker, le chiffrement matériel est la méthode préférée pour ceux qui souhaitent le plus haut niveau de sécurité.

La sécurité est l’un des seuls domaines où le NM790 peut ne pas convenir à un écosystème spécifique, mais pour la majorité des utilisateurs qui choisissent de ne pas tout chiffrer, c’est en quelque sorte un non-problème.

Performance

Jusqu’à 7400 Mo/s en lecture séquentielle

Jusqu’à 6 500 Mo/s d’écriture séquentielle

Grande longévité

Comme pour de nombreuses conceptions NVMe, les fabricants citent des vitesses légèrement différentes dans la gamme de capacités. Le modèle 512 Go n’est conçu que pour des lectures séquentielles de 7200 Mo/s et des écritures séquentielles jusqu’à 4400 Mo/s. Là où les disques de 1 To et 2 To offrent tous deux la même lecture séquentielle à 7400 Mo/s et les mêmes écritures séquentielles à 6500 Mo/s.

Pour cette raison et le prix relativement bas du disque de 1 To, nous éviterions l’option de 512 Go.

Tous nos tests ont été effectués sur le lecteur de 2 To, et il a été à la hauteur de sa facturation en tant que conception NVMe très moderne et efficace.

Le TBW de ces disques évolue avec la capacité, offrant 500 To sur le disque de 512 Go, 1000 To sur le 1 To et 1500 To sur le 2 To. Je ne sais pas pourquoi le lecteur de 2 To n’est pas évalué pour 2000 To TBW, mais 1500 To est une durée de vie décente. Pour mettre cela en perspective, l’écriture quotidienne du contenu de 50 Go du lecteur Blu-ray sur le lecteur de 1 To devrait être possible pendant 20 000 jours, soit près de 55 ans. Et, même si vous écrivez 1 To chaque jour, le disque de 2 To devrait durer cinq ans ou plus avant que la NAND ne soit épuisée.

En utilisant le lecteur de 2 To comme exemple, le NM790 a un meilleur TBW que le Samsung 990 Pro, près du double de celui du Kioxia Exceria Pro et seulement 100 To de moins que le Kingston KC3000.

En termes de performances, il est préférable de considérer ce disque dans le contexte de disques à petit budget comme le Crucial P5 Plus et le WD Black SN770, car il coûte à peu près le même prix. Cependant, dans certains benchmarks, ce disque fonctionne beaucoup plus proche des produits de marque haut de gamme, en particulier dans les tests « du monde réel ».

En utilisant CrystalDiskMark 8.04, le NM790 est très compétitif pour les lectures et écritures séquentielles, bon pour les lectures aléatoires mais est en bas de la liste pour les écritures aléatoires. En utilisant le profil Real World, le NM790 offre l’une des meilleures performances de lecture séquentielle que nous ayons vues, et les performances d’écriture sont acceptables.

En utilisant ATTO Disk Benchmark, les vitesses de lecture sont à l’extrémité supérieure de l’échelle et la vitesse d’écriture n’est que légèrement inférieure à celle des produits haut de gamme. Pour de nombreuses raisons, la référence PCMark10 Quick Storage aime le Samsung 990 Pro, mais le NM790 obtient des scores plus élevés que le Seagate FireCuda 530.

Considérant qu’il existe de nombreux disques Gen 4 sur lesquels le NM790 est plus rapide, ce disque est incroyablement bon marché

Notre dernier graphique montre la consommation d’énergie maximale, ce qui serait essentiel pour les utilisateurs d’ordinateurs portables qui dépendent de la batterie. Il remporte ce test par un mile de pays, en utilisant seulement 3,5 W en pointe.

Dans l’ensemble, les résultats sont généralement impressionnants, compte tenu du coût de ce module, et à moins que vous n’ayez besoin de quelque chose avec des IOP ridicules ou PCIe Gen 5, c’est un bon choix et un excellent rapport qualité-prix.

Prix ​​& disponibilité

Étant donné qu’il existe de nombreux disques Gen 4 pour lesquels le NM790 est plus rapide, il serait raisonnable de s’attendre à des prix élevés, mais ce disque est incroyablement bon marché.

Au moment de la rédaction, les prix britanniques sur Amazone pour la version 512 Go est de 44,00 £, le modèle 1 To est de 64,99 £ et le 2 To est seulement de 119,99 £, avec des options similaires sur eAcheteur.

Les prix aux États-Unis devraient être « à peu près les mêmes » lorsque le NM790 y sera lancé en juin.

Ces prix placent le Lexar NVMe en concurrence directe avec le Crucial P5 Plus, le WD Black SN770, le Seagate FireCuda 530 et le Samsung 990 Pro.

C’est beaucoup moins cher que le Samsung 990 Pro ou le Seagate FireCuda 530, même s’il fonctionne à peu près de la même manière dans un système de bureau. Le WD Black SN770 est moins cher, mais il n’a qu’une vitesse de lecture de 5150 Mo/s.

Le Crucial P5 Pro a un prix presque identique à celui du NM790, mais a des vitesses de lecture et d’écriture inférieures et un TBW inférieur.

Consultez notre classement complet des meilleurs SSD pour plus d’options.

Verdict

La conception et le prix du NM790 placent fermement Lexar aux côtés de Samsung, Crucial, Seagate et Kingston pour offrir des modules NVMe hautes performances avec d’excellentes spécifications.

Là où ce lecteur est particulièrement souhaitable, c’est la consommation d’énergie réduite, ce qui en fait une évidence pour les améliorations des ordinateurs portables.

Il n’y a que deux déceptions : la première est l’absence de cryptage matériel ; et le second est l’absence d’un modèle de 4 To au lancement. Au-delà de ces deux points, c’est un excellent choix pour le stockage à grande vitesse et devrait fonctionner aussi bien à l’intérieur d’un PC ou d’une PS5.

À moins que vous ne souhaitiez essayer une marque moins connue, en termes de rapport qualité-prix, le Lexar NM790 est une offre fantastique, et ses spécifications en font le choix évident pour les mises à niveau d’ordinateurs portables.

