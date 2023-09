Test du Sony Xperia 5V

Introduction

Compact. Créatif. Puissant. C’est ainsi que Sony fait la publicité du Xperia 5 V. Et il semble très certainement qu’il sera à la hauteur de ces attentes. Le nouveau Xperia 5 V est plus compact que le Xperia 1 V mais emprunte presque tout à ce produit phare, à l’exception de la résolution d’affichage 4K et de la caméra zoom.

En effet, le Xperia 5 représente généralement une version atténuée du Xperia 1 avec un écran et des appareils photo plus traditionnels, et cette année ce n’est pas différent. La seule chose qui distingue le Xperia 5 des autres téléphones Xperia et non Sony est son facteur de forme plus compact. En fait, le Xperia 5 est traditionnellement l’un des produits phares Android les plus compacts du marché au moment de sa sortie.

Le Xperia 5 V, grand mais compact et léger, regorge de spécifications de pointe. Il possède deux panneaux Gorilla Glass Victus 2 et un cadre plat en métal ; il y a un écran OLED 21:9 120 Hz lumineux sans découpe et le dernier Snapdragon 8 Gen 2, bien sûr.

Le Sony Xperia 5 V est livré avec des haut-parleurs stéréo frontaux améliorés, une sorte de marque déposée pour Sony. On note également la présence d’une prise jack 3,5 mm, ce qui n’a pas nui à son indice de protection IP65/IP68. Et il existe également un emplacement pour carte microSD, une rareté parmi les smartphones, sans parler des modèles haut de gamme.

Sony se soucie vraiment de ces fonctionnalités presque disparues, et nous devons leur attribuer un grand mérite de les conserver. De plus, l’affichage sans distraction est quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs de nos jours.

Sony est connu pour ses appareils photo de haute qualité et le Xperia 5 V intègre sûrement les dernières technologies. Il emprunte ses trois caméras au Xperia 1 V – le principal 48MP, l’AF ultra-large 12MP et le selfie 12MP. Il n’y a pas de caméra avec zoom cette année, mais Sony a mis en place un zoom sans perte 2x sur la caméra principale, ce qui devrait compenser le téléobjectif mis de côté.

Le Sony Xperia 5 V propose un mode Portrait amélioré par rapport au Xperia 1 V, une application PhotoPro améliorée avec les modes 4K à 60 ips et 120 ips, ainsi que des capacités de ralenti. Il existe également une nouvelle application Video Creator orientée histoire pour les créateurs de contenu et un Game Center repensé.

Et voici la fiche technique complète du Sony Xperia 5 V.

Spécifications du Sony Xperia 5 V en un coup d’œil :

154,0 x 68,0 x 8,6 mm, 183 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP65/IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min). Afficher: OLED 6,1″, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10, résolution 1080 x 2520 px, format d’image 21:9, 449 ppi.

Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 et 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 et 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 et 3 x 2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.1 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.1 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

: 48 MP, f/1.9, 24 mm, 1/1,35″, 1,12 µm, PDAF Dual Pixel, OIS, zoom sans perte 2x ; : 12 MP, f/2.2, 16 mm, 1/2,5″, PDAF double pixel. Caméra frontale: 12 MP, f/2.0, 24 mm (largeur), 1/2,9″, 1,25 µm.

: 4K à 24/25/30/60/120 ips HDR, 1080p à 30/60/120 ips ; Gyroscope-EIS à 5 axes, OIS ; : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyroscope-EIS 5 axes. Batterie: 5000 mAh ; 30 W filaire, PD3.0, PPS, 50 % en 30 min (annoncé), sans fil, sans fil inversé.

5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6e ; BT 5.3, aptX HD, aptX adaptatif ; NFC ; Prise 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; haut-parleurs stéréo.

Le Sony Xperia 5 V a tout compris, du moins sur le papier. Oui, il n’y a pas de téléobjectif, mais d’une manière ou d’une autre, nous avons confiance dans le fait que Sony se débrouille très bien avec le zoom 2x sans perte. Bien sûr, nous ne pouvons pas blâmer les utilisateurs qui ont besoin du vrai produit, et nous pouvons comprendre qu’ils soient frustrés.

D’accord, il est peut-être temps pour Sony de proposer un taux de rafraîchissement plus dynamique, mais peut-être que cela viendra avec la génération Mark VI.

Enfin, le Xperia 5 V représente une mise à jour plutôt modeste par rapport au Xperia 5 IV – il utilise le dernier Gorilla Glass pour ses panneaux, le chipset Snapdragon de nouvelle génération, et il abandonne la caméra téléobjectif 2,5x pour un primaire amélioré qui est censé faire l’affaire. zoom 2x de haute qualité. Cette dernière décision est controversée, et nous n’avons pas encore vu comment cela se déroulera.

Déballage du Sony Xperia 5 V

Le Sony Xperia 5 V est livré dans une boîte en papier fabriqué à partir de papier recyclé. Le pack de vente au détail est tellement « écologique » que vous ne trouverez rien d’autre à l’intérieur que le téléphone lui-même.

Il n’y a même pas de câble USB. Sony vend son propre chargeur XQZ-UC1 de 30 W accompagné d’un câble, mais ce n’est souvent pas le cas des chargeurs d’autres marques.