Test du Sony Xperia 5 IV

Introduction

Sony a dévoilé le Xperia 5 IV, qui s’annonce comme l’un des fleurons Android les plus compacts du marché. Nous avons eu le téléphone avant sa première, et nous avons terminé son examen complet. Et même s’il s’agit peut-être d’un spoiler majeur, nous pouvons déjà partager que ce Xperia 5 IV est un appareil exceptionnel qui livre dans des seaux !

Cela fait plus d’un an que le Xperia 5 III nous a impressionnés, et nous sommes ravis de rencontrer son successeur – le Xperia 5 IV. Il améliore l’écran, les performances, la technologie et la qualité de l’appareil photo, ainsi que la capacité de la batterie, mais sa taille a (un peu) diminué.

Le nouveau Sony Xperia 5 IV ressemble beaucoup à tous les téléphones Xperia récents – un design classique sans fioritures avec des panneaux plats mats en feuilles de verre Gorilla Glass Victus et un cadre métallique plat avec une finition mate également. Le Xperia est tout aussi résistant à la poussière et à l’eau que le reste de la série.

Le Xperia 5 IV a le même écran OLED de 6,1 pouces sans encoche avec 1B couleurs et prise en charge HDR que le Xperia 5 III, mais il est maintenant 50 % plus lumineux. Le chipset a été mis à niveau avec le Snapdragon 8 Gen 1 plus puissant, à partir de SD888 sur le Xperia 5 III.

Ce nouveau Xperia emprunte trois de ses quatre caméras au cameraphone Xperia 1 IV – la caméra selfie 12MP (Sony IMX663) et deux des trois tireurs arrière. L’appareil photo principal à l’arrière repose sur un imageur Sony IMX 557 de 12 MP (Xperia 5 III, Xperia 1 IV) avec de grands pixels de 1,8 µm, un objectif OIS de 24 mm et un PDAF. Il existe un autre imageur Sony IMX 563 (Xperia 1 IV) avec un objectif ultra grand angle de 16 mm et une mise au point automatique pour les gros plans.

Curieusement, la caméra zoom a subi quelques révisions. C’est toujours 12MP, mais l’objectif est maintenant de 60 mm, ce qui donne un zoom optique 2,5x sur l’appareil photo principal. Il n’y a ni zoom continu comme sur le Xperia 1 IV, ni niveaux de zoom fixes comme sur le Xperia 5 III. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes désolés de ce changement, car ces caméras à zoom avancé sont venues avec un compromis sur la qualité d’image.

Une autre mise à jour par rapport au Xperia 5 III est la plus grande batterie de 5 000 mAh, contre 4 500 mAh. Et ce qui est encore plus impressionnant, c’est que Sony a intégré toutes les nouvelles mises à jour dans une coque légèrement plus petite !

Ce qui est également cool avec le Sony Xperia 5 IV, c’est qu’il offre des fonctionnalités préférées des fans comme une prise audio 3,5 mm et une extension microSD. Il y a aussi une lumière LED de notification, des haut-parleurs stéréo puissants, NFC.

Manque-t-il vraiment quelque chose sur le Xperia 5 IV ?

Caractéristiques du Sony Xperia 5 IV en un coup d’œil :

Corps: 156,0 x 67,0 x 8,2 mm, 172 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass VIctus), cadre en aluminium ; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

156,0 x 67,0 x 8,2 mm, 172 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass VIctus), cadre en aluminium ; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Affichage: OLED 6,10″, couleurs 1B, 120Hz, HDR BT.2020, résolution 1080x2520px, format 21:9, 449ppi.

OLED 6,10″, couleurs 1B, 120Hz, HDR BT.2020, résolution 1080x2520px, format 21:9, 449ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm): Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510); Adréno 730.

Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm): Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510); Adréno 730. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, UFS 3.1 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go 8 Go de RAM, UFS 3.1 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 12.

Android 12. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.7″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS ; Téléobjectif : 12 MP, f/2.3, 70 mm, f/2.8, 105 mm, 1/2.9″, Dual Pixel PDAF, zoom optique 3x/4.4x, OIS ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 124˚, 16 mm, 1/2.6″, PDAF double pixel.

: 12 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.7″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS ; : 12 MP, f/2.3, 70 mm, f/2.8, 105 mm, 1/2.9″, Dual Pixel PDAF, zoom optique 3x/4.4x, OIS ; : 12 MP, f/2.2, 124˚, 16 mm, 1/2.6″, PDAF double pixel. Caméra frontale: 12 MP, f/2.0, 24 mm (large), 1/2.9″.

12 MP, f/2.0, 24 mm (large), 1/2.9″. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps ; Gyro-EIS 5 axes, OIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyro-EIS 5 axes.

: 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps ; Gyro-EIS 5 axes, OIS ; : 1080p@30fps, gyro-EIS 5 axes. La batterie: 5000 mAh ; Charge rapide 30W, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery.

5000 mAh ; Charge rapide 30W, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; prise jack 3,5 mm ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge native de la caméra Sony Alpha.

Il semble que le Xperia 5 IV soit comme le smartphone parfait avec une technologie à jour et aucune fonctionnalité manquante. Alors, commençons déjà à le sortir de la boîte !

Déballage du Sony Xperia 5 IV

Le Sony Xperia 5 IV arrive dans une fine boîte blanche qui contient le Xperia lui-même et… rien d’autre !

Cette année, Sony est devenu encore plus éco-responsable, et en plus du chargeur, il a également retiré le câble USB-C de ses boîtiers.

Si vous souhaitez utiliser la charge rapide de 30 W, vous devez acheter le chargeur rapide XQZ-UC1 de 30 W, qui est fourni avec un câble USB-C. Et tant mieux, ça coûte 50 €. Bien sûr, il existe de nombreuses alternatives tierces moins chères.