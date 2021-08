Test du Sony Xperia 5 III

introduction

Annoncé en avril, le Xperia 5 III est enfin là avec nous, mais vous devrez attendre plusieurs semaines avant de pouvoir en marquer un vous-même. Telle est la réalité de l’approvisionnement en puces en période de pandémie. Tout en anticipant que le petit Sony arrivera sur les étagères, il serait sage de parcourir les pages suivantes pour avoir une idée des choses qu’il fait bien et de celles qui devront attendre que Mark 4 s’adresse.

Pour la troisième année consécutive, le plus petit modèle Xperia 5 essaie de suivre le véritable produit phare, le Xperia 1, en termes de matériel – ce que vous n’obtenez pas nécessairement des autres fabricants. Plus particulièrement, le 5 Mark 3 obtient le système d’appareil photo du 1 Mark 3, y compris le téléobjectif à double focale – sur un Galaxy ou un iPhone, seuls les Ultra ou Max obtiennent les appareils photo ultimes, les autres se contentent de bits moindres. Bien sûr, le module ToF n’a pas réussi sur le 5 III, mais ce n’est pas une perte qu’on se plaindrait.

La plupart des champs de la comparaison des spécifications côte à côte se ressemblent également, alors examinons les quelques différences au-delà de la taille et du poids évidents. D’une part, le Xperia 5 III utilise Gorilla Glass 6 pour la protection de l’écran, par opposition au Victus sur le 1 III. Ce n’est pas non plus un écran de résolution 4K – cela reste une exclusivité Xperia 1, mais la résolution 1080p est suffisante pour la diagonale de 6,1 pouces, et vous obtenez le taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge HDR.

Xperia 5 III (à gauche) à côté du Xperia 1 III

Si tu doit ont 12 Go de RAM, vous devrez regarder le Xperia 1 III car le 5 III n’est livré qu’avec 8 Go, et les options de stockage sont de 128 Go et 256 Go (256 Go et 512 Go sur le plus grand modèle). Et puis vient la seule différence principale qui pourrait en déranger certains – il n’y a pas de charge sans fil sur le Xperia 5 III, alors que le 1 III a cela couvert.

Le reste des spécifications est le même entre les deux tailles de Xperias haut de gamme. Cela inclut des composants de base tels que le chipset Snapdragon 888 de premier plan et des éléments secondaires tels que les haut-parleurs stéréo, la prise casque et le slot microSD, ainsi que la fonctionnalité de moniteur externe. Assez inhabituel, le plus petit téléphone a même la même capacité de batterie.

Caractéristiques du Sony Xperia 5 III en un coup d’œil :

Corps: 157,0 x 68,0 x 8,2 mm, 168 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 6), dos en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium ; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

157,0 x 68,0 x 8,2 mm, 168 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 6), dos en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium ; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Afficher: OLED 6.10″, 1B couleurs, 120Hz, HDR BT.2020, résolution 1080x2520px, format 21:9, 449ppi.

OLED 6.10″, 1B couleurs, 120Hz, HDR BT.2020, résolution 1080x2520px, format 21:9, 449ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680); Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680); Adreno 660. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.X ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé).

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.X ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 11.

Android 11. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f/1,7, 24 mm, 1/1,7″, 1,8 µm, PDAF Dual Pixel, OIS ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2,2, 124˚, 16 mm, 1/2,6″, PDAF double pixel ; Téléobjectif : 12 MP, f/2,3, 70 mm, f/2,8, 105 mm, 1/2,9″, PDAF Dual Pixel, zoom optique 3x/4,4x, OIS.

: 12 MP, f/1,7, 24 mm, 1/1,7″, 1,8 µm, PDAF Dual Pixel, OIS ; : 12 MP, f/2,2, 124˚, 16 mm, 1/2,6″, PDAF double pixel ; : 12 MP, f/2,3, 70 mm, f/2,8, 105 mm, 1/2,9″, PDAF Dual Pixel, zoom optique 3x/4,4x, OIS. Caméra frontale: 8 MP, f/2,0, 24 mm (large), 1/4″, 1,12 µm.

8 MP, f/2,0, 24 mm (large), 1/4″, 1,12 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS à 5 axes, OIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyro-EIS 5 axes.

: 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS à 5 axes, OIS ; : 1080p@30fps, gyro-EIS 5 axes. Batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 30W, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery.

4500 mAh ; Charge rapide 30W, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; NFC ; prise 3,5 mm ; Prise en charge native de la caméra Sony Alpha.

Déballage du Sony Xperia 5 III

Il n’y a pas de surprises avec la présentation – le Xperia 5 III arrive dans la boîte blanche sobre typique que Sony expédie depuis quelques années. Le contenu n’est pas extraordinaire non plus – à part le téléphone, nous avons reçu l’adaptateur USB PowerDelivery de 30 watts (XQZ-UC1 Sony l’appelle) et un câble USB-C pour l’accompagner. Notez simplement que les unités de vente au détail peuvent différer en termes d’accessoires groupés, et qu’il pourrait y avoir une variation régionale en plus de cela.