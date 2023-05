Test du Sony Xperia 1V

Introduction

Il existe de nombreux téléphones phares parmi lesquels choisir de nos jours, mais il n’y en a qu’un seul conçu pour les photographes occasionnels et professionnels. C’est celui avec un design intemporel avec une excellente prise en main, des caméras haut de gamme avec une touche d’obturation matérielle, un écran 4K et des haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant. Oui, c’est un Sony Xperia 1, le cinquième de sa gamme.

Le Sony Xperia 1 V est une mise à niveau incrémentielle par rapport au Xperia 1 IV, mais compte tenu de la qualité de celui-ci, il n’y a pas de surprise. Pourtant, le 1 V apporte le dernier Snapdragon 8 Gen 2, maintenant avec un meilleur système de refroidissement et une promesse de moins d’étranglement et pas de surchauffe. Il y a un appareil photo principal amélioré avec un capteur multi-aspect 52MP, plus des roulements de tambour, le mode nuit est maintenant disponible !

Le design a été soigneusement amélioré et vous avez devant vous le seul smartphone non robuste qui mérite une note parfaite pour l’adhérence. Le Xperia 1 V est doté de deux panneaux Gorilla Glass Victus, et le panneau arrière est mat avec un motif en pointillé pour une meilleure adhérence. Le cadre en métal est également tout strié, et c’est ainsi qu’un téléphone haut de gamme peut offrir une expérience de prise en main exceptionnelle sans renoncer à l’apparence.

L’écran OLED 4K est là pour rester, tout comme les haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant, dotés désormais d’un amplificateur amélioré pour un son plus riche. La belle rétroaction haptique pour laquelle les Xperias sont connus est également disponible.

Parlons de la caméra. L’imageur principal a reçu une mise à jour massive avec un capteur Sony 52MP multi-aspect avec une résolution efficace de 48MP. Grâce à la nouvelle architecture empilée, il devrait offrir les performances sonores et la plage dynamique d’un appareil photo plein format (dans l’obscurité), selon Sony.

Le reste des appareils photo reste le même que sur le Xperia 1 V – un téléobjectif 12MP avec un zoom optique continu 3,5x-5,2x, un ultra grand-angle 12MP avec autofocus et un appareil photo selfie 12MP avec une mise au point fixe. Toutes les caméras arrière prennent en charge la capture 4K120, tandis que la caméra avant atteint un maximum de 4K60.

Le Sony Xperia 1 V est alimenté par une batterie de 5 000 mAh et prend en charge la charge filaire de 30 W, ainsi que la charge sans fil et sans fil inversée. Le téléphone fonctionne sur Android 13 avec Xperia UI.

Et voici les spécifications complètes.

Caractéristiques du Sony Xperia 1 V en un coup d’œil :

Corps: 165,0 x 71,0 x 8,3 mm, 187 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium ; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min).

165,0 x 71,0 x 8,3 mm, 187 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium ; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min). Afficher: OLED 6,50″, couleurs 1B, 120Hz, HDR BT.2020, résolution 1644x3840px, format d’image 21:9, 643ppi; Fonctionne à 1096 x 2560 pixels sauf pour certains cas d’utilisation.

OLED 6,50″, couleurs 1B, 120Hz, HDR BT.2020, résolution 1644x3840px, format d’image 21:9, 643ppi; Fonctionne à 1096 x 2560 pixels sauf pour certains cas d’utilisation. Jeu de puces : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 4,0 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

256 Go 12 Go de RAM ; UFS 4,0 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 13, interface utilisateur Xperia.

Android 13, interface utilisateur Xperia. Caméra arrière: Large (principal) : 52 MP, f/1.9, 24 mm, 1/1.35″, 1.12µm, PDAF double pixel, OIS ; Téléobjectif : 12 MP, f/2.3, 85 mm, f/2.8, 125 mm, 1/3.5″, Dual Pixel PDAF, zoom optique continu 3.5x-5.2x, OIS ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 124˚, 16 mm, 1/2.5″, PDAF double pixel.

: 52 MP, f/1.9, 24 mm, 1/1.35″, 1.12µm, PDAF double pixel, OIS ; : 12 MP, f/2.3, 85 mm, f/2.8, 125 mm, 1/3.5″, Dual Pixel PDAF, zoom optique continu 3.5x-5.2x, OIS ; : 12 MP, f/2.2, 124˚, 16 mm, 1/2.5″, PDAF double pixel. Caméra frontale: 12 MP, f/2.0, 24mm (large), 1/2.9″, 1.25µm.

12 MP, f/2.0, 24mm (large), 1/2.9″, 1.25µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/25/30/60/120fps HDR, [email protected]/60/120fps ; Gyro-EIS 5 axes, OIS ; Caméra frontale : [email protected], [email protected]/60fps, gyro-EIS 5 axes.

: [email protected]/25/30/60/120fps HDR, [email protected]/60/120fps ; Gyro-EIS 5 axes, OIS ; : [email protected], [email protected]/60fps, gyro-EIS 5 axes. Batterie: 5000 mAh ; 30W filaire, PD3.0, PPS, 50% en 30 min (annoncé), Wireless, Reverse wireless.

5000 mAh ; 30W filaire, PD3.0, PPS, 50% en 30 min (annoncé), Wireless, Reverse wireless. Connectivité : Double SIM 5G ; eSIM ; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.3, aptX HD, aptX adaptatif ; NFC ; Prise jack 3,5 mm.

Double SIM 5G ; eSIM ; Wi-Fi 6 ; Bluetooth 5.3, aptX HD, aptX adaptatif ; NFC ; Prise jack 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant ; Prise en charge native de l’appareil photo Sony Alpha (application Creator).

Nous sommes ravis de voir que Sony maintient en vie l’extension microSD et la prise audio 3,5 mm, et nous aimons sa persistance à avoir des écrans sans encoche. Les haut-parleurs avant symétriques sont également une marque de fabrique de Sony, que nous aimons beaucoup.

Il y a une chose qui a été retirée sur le Xperia 1 V, c’est le petit voyant de notification. Nous soupçonnons que Sony ne peut toujours pas offrir de taux de rafraîchissement dynamique, ce qui est essentiel pour une meilleure autonomie de la batterie, mais nous en reparlerons dans un instant.

Maintenant, sans plus tarder, faisons connaissance avec le Sony Xperia 1 V.

Déballage du Sony Xperia 1 V

Le Sony Xperia 1 V est livré dans une petite boîte fine en papier recyclé. À l’intérieur, vous trouverez le Xperia lui-même et, bien, rien d’autre.

Sony ne propose ni chargeur, ni câble. Et si vous voulez le meilleur chargeur (et câble) pour votre nouveau Xperia 1 V, vous devrez acheter le pack chargeur XQZ-UC1 30 W de Sony pour environ 50 €.