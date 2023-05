Test du Sony Xperia 10V

Introduction

Sony a mis à jour son Xperia 10 de milieu de gamme pour 2023. Alors, qu’est-ce qui a changé depuis le Xperia 10 IV ? Eh bien, l’écran du Mark V est devenu légèrement plus grand et mesure maintenant 6,1 pouces au lieu de 6,0. Selon Sony, le panneau lui-même est également 1,5 fois plus lumineux qu’auparavant, ce qui est agréable à voir. Ils ont également ajouté des haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant. Et il y a le plus grand appareil photo principal de 48 MP.

Malheureusement, cela couvre à peu près la liste des nouveaux ajouts au Xperia 10 V. Même s’il n’est pas si différent de son prédécesseur, le Xperia 10 V reste un appareil plutôt spécial avec une « saveur » Sony unique. Nous ne pouvons pas dire si cela suffira à garantir son succès sur le marché. Ce que nous pouvons faire, cependant, c’est plonger dans les détails et voir ce qui le fait fonctionner.

Caractéristiques du Sony Xperia 10 V en un coup d’œil :

Corps: 155,0 x 68,0 x 8,3 mm, 159 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en plastique, dos en plastique; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min).

155,0 x 68,0 x 8,3 mm, 159 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en plastique, dos en plastique; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min). Afficher: OLED 6,10″, couleurs 1B, HDR, résolution 1080x2520px, format d’image 21:9, 449ppi ; écran Triluminos.

OLED 6,10″, couleurs 1B, HDR, résolution 1080x2520px, format d’image 21:9, 449ppi ; écran Triluminos. Jeu de puces : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619. Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; UFS ; microSDXC.

128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; UFS ; microSDXC. Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 8 MP, f/2.2, 54mm, 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120 degrés, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm.

: 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 54mm, 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, zoom optique 2x ; : 8 MP, f/2.2, 120 degrés, 16mm, 1/4.0″, 1.12µm. Caméra frontale: 8 MP, f/2.0, 26mm (large), 1/4.0″, 1.12µm.

8 MP, f/2.0, 26mm (large), 1/4.0″, 1.12µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected] ; Caméra frontale : [email protected]

: [email protected] ; : [email protected] Batterie: 5000 mAh ; Câblé, PD, QC.

5000 mAh ; Câblé, PD, QC. Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; Bluetooth 5.1, aptX HD, aptX adaptatif ; NFC ; Prise jack 3,5 mm.

5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; Bluetooth 5.1, aptX HD, aptX adaptatif ; NFC ; Prise jack 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); haut-parleurs stéréo.

Pour être parfaitement franc, peu de choses ont changé depuis l’année dernière. Vous obtenez toujours un téléphone très léger, fin et grand avec un format d’image 21: 9, conformément à la tradition de Sony. Le corps est toujours composé principalement de plastique, mais il conserve l’indice de protection IP65/IP68 tant convoité. Le Snapdragon 695 5G est plutôt décevant aux commandes de l’appareil, et il est toujours associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. L’affichage n’est toujours qu’à 60 Hz.

La configuration de l’appareil photo n’a pas vraiment changé radicalement non plus, même si elle reste compétitive avec ses deux unités 8MP supplémentaires – un ultra large et un téléobjectif 2x, repris du Xperia 10 IV. Et nous obtenons toujours une assez grosse batterie de 5 000 mAh.

Déballage

Mais tout d’abord, regardons l’emballage de vente au détail du Xperia 10 V. Il est livré dans une boîte en deux pièces plutôt étrange avec des bords arrondis. La boîte est principalement étrange de par sa couleur et sa texture puisqu’elle est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Ce n’est pas particulièrement difficile, ce qui nous amène à nous demander dans quelle mesure il fera son travail de protection du téléphone lors de l’expédition. Au moins, il y a un berceau pour l’appareil réel à l’intérieur de la boîte, qui le maintient fermement afin qu’il ne se bouscule pas.

La boîte de vente au détail manque vraiment d’accessoires. Notre appareil n’était même pas livré avec un câble USB – le strict minimum, pour ainsi dire. Vous devrez fournir votre propre chargeur ainsi que tout élément supplémentaire comme un étui si vous en souhaitez un. La rareté de ce package de vente au détail contraste fortement avec ce que vous obtenez avec les téléphones des marques chinoises, de sorte que ce milieu de gamme a déjà pris un départ cahoteux. Vérifions le reste.