Test du Sony Xperia 10 V : tout sur la batterie

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Bien construit et facile à saisir

Bonne qualité d’écran

Caméra polyvalente

Grande autonomie de la batterie Les inconvénients Performances limitées

Écran 60 Hz

Orateurs médiocres

Charge lente Notre verdict Le Xperia 10 V est proche de la marque d’un bon téléphone de milieu de gamme, mais il échoue à cause d’un tas de détails qui ne sont pas à la hauteur. Ce qui est bon, comme le design, l’interface et la durée de vie de la batterie, est très bon. Si vous pouvez l’obtenir à un prix réduit, ce qui n’est pas rare, cela en vaut peut-être la peine. Mais pas pour le prix recommandé par Sony.

Prix ​​une fois examiné

Indisponible aux États-Unis

399,00 $

Sony ne sort pas beaucoup de mobiles par an mais s’en tient surtout à trois. Le modèle haut de gamme Xperia 1, le Xperia 5 compact et le modèle milieu de gamme tout aussi compact Xperia 10. J’ai maintenant testé le Xperia 10 de cette année, avec un écran OLED long et étroit et un prix conseillé de 399 £. Malgré de nombreuses fonctionnalités intéressantes, je ne suis pas entièrement convaincu que cela en vaut la peine.

Un, cinq et dix se ressemblent plus ou moins depuis la première génération de la série en 2019, et cette année, ils atteignent la cinquième génération. Ou V, Sony souhaite utiliser des chiffres romains, et insiste pour qu’il soit prononcé « mark five ». Ils peuvent argumenter autant qu’ils veulent, un cinq est un cinq et je ne vois aucune « marque », donc je ne le dirai pas.

Marque ou pas de marque, vous pouvez l’acheter chez Sony ainsi que chez des détaillants comme Amazon, AO, Acheteur électronique et Très. Il n’est pas officiellement disponible aux États-Unis au moment de la rédaction, mais vous pouvez l’acheter sur Amazon.

Concevoir et construire

Le Xperia 10 V a un design inhabituellement fin qui le rend facile à saisir. Il est aussi large que le petit Asus Zenfone 10, en fait même un dixième de millimètre plus étroit et presque un millimètre plus fin. Plus encore si vous incluez les grandes rondelles d’appareil photo du Zenphone à l’arrière. Mais il dispose d’un écran allongé de 6,1 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 21:9 et de millimètres supplémentaires au-dessus et en dessous de l’écran pour accueillir la caméra selfie, les haut-parleurs et autres appareils électroniques.

Emplacement pour carte SIM unique à Sony que vous pouvez retirer sans épingle. Mattias Inghé

Cela le rend presque un centimètre plus long et risque de dépasser de certaines poches plus petites. Les mesures de faible largeur présentent certains avantages. Je peux facilement atteindre toute la largeur du téléphone avec un seul pouce, et l’interface Android de Sony est également, comme celle d’Asus, bien adaptée à la navigation à une main.

Vous n’avez pas besoin d’atteindre le haut pour faire glisser la notification et le menu rapide, et il est facile d’activer un mode à une main qui réduit la hauteur de l’écran actif. Sony fait également d’autres choses de manière excellente dans son interface. La gestion de l’écran partagé est fluide et réfléchie, et vous bénéficiez de plusieurs fonctionnalités intelligentes pour optimiser la consommation d’énergie.

Que Sony puisse intégrer 5 000 milliampères-heures dans ce téléphone mobile mince est impressionnant. Mattias Inghé

Le cadre légèrement incurvé et le dos plat sont construits en plastique mat, durable, stable et confortable à prendre en main. La façade, en Gorilla Glass Victus durable, est complètement plate. Le téléphone possède d’autres fonctionnalités typiques du Xperia en termes de conception et de fonctionnalité, comme une prise casque analogique sur le dessus et l’emplacement typique de Sony pour les cartes SIM et SD que vous pouvez retirer avec un ongle. Il ne dispose pas d’un emplacement double SIM, mais vous pouvez également activer l’eSIM sur votre téléphone.

Néanmoins, il s’agit d’une construction totalement étanche et est classé IP65, ce qui signifie qu’il peut résister, par exemple, au rinçage sous un robinet, et IP68, ce qui signifie qu’il peut être immergé dans l’eau jusqu’à 30 minutes. Pas trop profond cependant, ce n’est pas un mobile de plongée, mais il peut résister à une flaque d’eau, un fossé ou une baignoire. Bien sûr, tout type de résistance à l’eau est bon, et à cet égard, le Xperia 10 V surpasse la plupart des autres téléphones de milieu de gamme qui sont soit IP68, soit IP65, voire rien du tout.

On ne peut pas se plaindre de la luminosité, du moins tant que vous n’avez pas de lumière directe du soleil. Même alors, c’est lisible, mais pas très joli, Mattias Inghé

Écran et audio

L’écran est OLED de 6,1 pouces et offre ainsi un excellent contraste et des couleurs riches et intenses qui peuvent maintenir une précision des couleurs élevée, à la fois dans le mode standard DCI P3 et dans celui appelé Original qui correspond au sRGB. Cependant, le mode standard est initialement réglé sur une balance des blancs inhabituellement froide, mais celle-ci peut être facilement ajustée manuellement.

La luminosité de l’écran atteint officiellement 1 000 nits pour une luminosité maximale automatique et un affichage HDR. En mode standard, j’obtiens au mieux un peu moins de 700 nits sur un écran entièrement blanc, et comme le soleil brille, je peux également mesurer la luminosité maximale en mode automatique, ce qui tient la promesse de Sony. Utiliser l’écran à l’extérieur par une journée solide est très bien. Vous bénéficiez également du support HDR10 et Sony s’est assuré que le Xperia 10 V dispose des certificats appropriés pour la plupart des principaux services de streaming.

Cependant, un bon vieil écran n’est pas rare dans la gamme de prix milieu, et beaucoup sont meilleurs que celui-ci, avec une luminosité encore plus élevée, et surtout une fréquence plus élevée. Ici, je suis bloqué à 60 Hz, ce qui est une expérience nettement désagréable quand j’ai été habitué aux écrans 90 et 120 Hz. Il existe même des écrans 90 Hz dans la plupart des mobiles à petit budget, alors peut-être est-il temps pour Sony de rattraper son retard ?

Le nom Sony est généralement une garantie d’un bon son, et oui, avec les bons écouteurs, c’est tout à fait vrai. Branchés en analogique, ils sont alimentés par un bon DAC et vous bénéficiez de la prise en charge de l’audio haute résolution avec et sans fil, ainsi que du DSEE Ultimate, une technologie qui utilise l’IA pour augmenter la qualité audio d’un CD ou l’abaisser à une résolution plus élevée. -comme une expérience. Mais pour être honnête, je n’entends aucune différence, et il consomme également de l’énergie supplémentaire pour l’activer.

Jouer autre chose que la voix via les haut-parleurs intégrés est moins agréable, car ils manquent tous deux de presque toutes les basses et perdent beaucoup de détails dans les aigus. La dispersion stéréo est bonne grâce aux éléments orientés vers l’avant sur chaque bord, mais c’est la seule chose positive que je puisse dire. Sony devrait faire mieux que ça.

La caméra selfie se trouve au-dessus de l’écran plutôt qu’au centre. Cela rend le mobile plus long, mais donne une belle image ininterrompue. Mattias Inghé

Appareils photo

Tout comme son prédécesseur, le Xperia 10 IV, vous bénéficiez d’un système complet à triple caméra, avec un zoom optique grand angle et un appareil photo principal avec une distance focale intermédiaire, ainsi qu’une fonction de zoom intelligent dans l’application appareil photo qui vous permet de zoomer. du zoom hybride 0,6x à 10x. Il y a quelques sauts dans le viseur lorsqu’il change de capteur, mais ce n’est pas trop gênant. Vous pouvez également activer un mode pratique dans l’application qui affiche les sections pour différents niveaux de zoom fixes.

Malheureusement, la différence de qualité entre les différents capteurs est énorme. L’appareil photo principal est doté d’un grand capteur demi-pouce de 48 mégapixels, l’IMX582 de Sony, avec stabilisation optique de l’image et regroupement de pixels quad bayer qui fournit des images nettes de 12 mégapixels avec une bonne dynamique et beaucoup de détails. Les couleurs sont légèrement atténuées, mais il s’agit d’une caractéristique typique de Sony, tirée de la gestion des couleurs des caméras système. C’est un rendu plus naturel qu’intense et percutant.

Un mode d’exposition longue s’active automatiquement lors de la prise de vue dans des environnements plus sombres, la nuit ou à l’intérieur, et avec une main ferme, il prend des photos décentes. Prendre des instantanés rapides est toujours gérable, vous n’avez pas besoin de maintenir l’appareil photo immobile pendant toutes les secondes indiquées par l’application, mais vous perdez beaucoup en contrôle et en dynamique des couleurs. L’autofocus devient également nerveux, lent et patient dès qu’il fait le moindre peu d’obscurité.

Les deux autres capteurs sont plus modestes, avec huit mégapixels chacun, et leur superficie est nettement plus petite. Cela signifie, par exemple, que les zooms hybrides de plus de 2x deviennent rapidement flous et qu’ils n’ont pas la même capacité à prendre des photos dans l’obscurité que l’appareil photo principal. L’image devient rapidement noire, bruyante et marbrée là où d’autres caméras peuvent repérer les couleurs. La caméra selfie repose également sur le même capteur de huit mégapixels et partage ses caractéristiques.

Fonctionnel et intelligent, même s’il est un peu brouillon, dans l’application appareil photo. Mattias Inghé

Performances et durée de vie de la batterie

Peut-être que le Xperia 10 V a été aidé par un circuit système plus moderne et plus rapide. Il est équipé du Snapdragon 695 arrivé en 2021, qui offre de bonnes capacités multitâches mais des performances de pointe pas si élevées. Les tâches individuelles gourmandes en ressources processeur mettent le téléphone à genoux. Par exemple, certaines opérations de caméra.

Même quelque chose d’aussi basique que le rendu d’une page Web complexe peut provoquer des micro-pauses. Ce n’est pas non plus un téléphone sur lequel jouer à des jeux exigeants, un jeu de Candy Crush et du Roblox, c’est bien, mais vous ne pouvez pas être pointilleux avec des fréquences d’images constamment élevées. Un téléphone mobile qui devrait être le deuxième meilleur qu’un fabricant puisse offrir, et avec un prix proche de cinq mille SEK, devrait offrir un peu plus que cela.

Même le moteur de vibration du téléphone mobile donne l’impression qu’il appartient à un appareil à petit budget. Il n’y a pas de retour tactile, juste un bourdonnement tremblant et ennuyeux que je dois rapidement éteindre pour éviter de devenir fou.

La liste des avantages et des inconvénients du Xperia 10 V est tout aussi longue. C’est donc à vous de décider quelles valeurs sont importantes pour vous donner envie d’acheter. Je ne peux pas le recommander d’emblée, car il y a de fortes chances que certaines fonctionnalités importantes ne soient pas assez bonnes, même s’il excelle dans certains domaines.

Cela, un matériel économe en énergie et une grande batterie de 5 000 mAh font du Xperia 10 V l’une des meilleures autonomies de batterie que j’ai vues. Je peux diffuser des vidéos à pleine luminosité pendant plus de 24 heures et surfer, envoyer des e-mails et utiliser d’autres applications mixtes pendant à peu près la même durée à luminosité moyenne.

Malheureusement, je ne peux pas faire le même éloge de la charge de la batterie. Sony ne révèle pas la quantité de puissance prise en charge et vous ne recevez pas de chargeur inclus. La seule information officielle est que le téléphone prendra en charge Quickcharge et USB Power Delivery. Avec un chargeur USB-PD de 30 watts et un chargeur USB-PD de 65 watts, j’obtiens le même résultat, chargé à 35 % en une demi-heure et plus de deux heures pour une batterie pleine.

Benchmarks du Sony Xperia 10 V

Banc de geek 6 : 2 076 points

: 2 076 points Geekbench 6 monocœur : 858 points

: 858 points Calcul Geekbench 6 : 1 377 points

: 1 377 points GFX Banc Aztèque OpenGL Haut : 11 ips

: 11 ips Banc GFX Manhattan : 40 images par seconde

40 images par seconde Stockage, lecture : 477,22 Mo/s

: 477,22 Mo/s Stockage, écriture: 369,46 Mo/s

