En un coup d’œil Note d’expert Avantages Autonomie incroyable de la batterie

Conception légère pratique

Écran OLED net Les inconvénients Pas de taux de rafraîchissement de 120 Hz

Appareil photo inégal

Chargement lent Notre avis Le Sony Xperia 10 IV est un bon choix pour tous ceux qui veulent un Android 5G abordable qui fait un peu de tout. Il combine une conception mince pratique et attrayante avec une autonomie de batterie durable, un écran OLED net et un logiciel simple, mais se situe derrière ses rivaux de diverses manières.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Sony a présenté une nouvelle paire de téléphones pour 2022, le produit phare Sony Xperia 1 IV et le milieu de gamme Sony Xperia 10 IV. Laissant de côté la logique quelque peu curieuse de baptiser un téléphone moins premium avec un numéro plus élevé, le Xperia 10 IV possède des spécifications très solides pour un appareil dans sa tranche de milieu de gamme.

Au prix de 429 £ / 499 €, le Xperia 10 IV associe une énorme batterie à un bel écran OLED de 6 pouces, un design léger et une configuration de caméra arrière à triple objectif. La question est : ces spécifications se traduisent-elles en fonctionnalités hautement utilisables ?

Concevoir et construire

Dimensions minces, construction légère

Arrière propre avec module de caméra vertical

Cadre et arrière en plastique

Indice de protection IP 65/68

Esthétiquement, le design du Sony Xperia 10 IV n’est pas si étonnant. Son avant est défini par un écran bord à bord avec une caméra selfie perforée décentrée, ainsi qu’une encoche très fine qui accueille le haut-parleur supérieur. Sur le dos en plastique, il y a le logo de Sony au milieu et le module de caméra à triple objectif aligné sur une ligne verticale étroite.

Ce n’est guère remarquable, mais Sony a conçu le Xperia 10 IV avec des dimensions minces, en ce sens qu’il ne mesure que 63 mm (ou 2,64 pouces) de diamètre, ainsi que seulement 161 g. Cela en fait un téléphone très confortable à utiliser et à ranger, avec son format 21:9, ce qui signifie qu’il peut fournir un écran relativement grand tout en offrant un antidote aux phablets surdimensionnés. Bien qu’atteindre le sommet soit tout un effort.

Simon Chandler / Fonderie

Les autres caractéristiques de la conception incluent le capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation sur le côté droit du téléphone, ainsi que le bouton d’augmentation/diminution du volume juste au-dessus. Sur le côté opposé, il y a la fente SIM/microSD, tandis que vous avez une prise jack 3,5 mm en haut et un port USB-C en bas. Dans l’ensemble, la mise en page est basique, mais on peut aussi dire qu’elle est agréablement minimale et épurée.

En termes de durabilité, le châssis en plastique signifie que vous n’aurez pas à vous soucier des fissures ou des éclats, tandis qu’il a également été renforcé par de la fibre de verre. En même temps, il y a un écran Gorilla Glass Victus pour garder l’avant du téléphone assuré contre tout accident.

Simon Chandler / Fonderie

De même, le téléphone est livré avec un indice de protection IP65/68. En d’autres termes, il a été classé IP65 et IP68, ce qui signifie que le téléphone est protégé contre l’immersion en eau peu profonde et les projections de jets d’eau. Il est également étanche à la poussière, de sorte que les utilisateurs peuvent être sûrs de l’emporter dans la plupart des endroits.

Si vous n’aimez pas le look de mon échantillon de test noir, le téléphone est également disponible dans les options Blanc, Menthe et Lavande.

Écran et haut-parleurs

Écran OLED 6 pouces

Haut-parleurs stéréo

Taux de rafraîchissement de 60 Hz uniquement

L’écran du Xperia 10 IV n’a pas tout à fait les spécifications haut de gamme du Xperia 1 IV, naturellement, mais ce n’est pas trop loin. Son panneau OLED de 6 pouces comprime 2520 x 1080 pixels, tout en prenant en charge plus d’un milliard de couleurs et HDR. Cela permet un visionnage dynamique et net, avec des images et des vidéos qui passent bien dans la grande majorité des cas.

Un inconvénient, cependant, est qu’il n’y a pas de support pour un taux de rafraîchissement plus élevé de 90 ou 120 Hz. Cela peut ne pas sembler surprenant, mais lorsque les OnePlus Nord 2T et Poco F4 sont livrés avec des écrans 90 et 120 Hz (respectivement), vous commencez à vous demander si Sony ne vous a pas un peu lésé. Pour ceux qui ne sont pas encore habitués à des taux de rafraîchissement plus élevés, ce n’est probablement pas un problème, mais si vous deviez exécuter le Xperia 10 IV à côté d’un Nord 2T ou F4, vous verriez la différence et vous ne devriez pas avoir à manquer dehors.

Simon Chandler / Fonderie

En ce qui concerne l’audio, les choses sont également un peu mitigées. Les haut-parleurs du téléphone fonctionnant seuls ont tendance à se briser un peu lors de la lecture de musique à des volumes plus élevés, ce qui signifie qu’ils ne remplacent pas vraiment une bonne paire d’écouteurs ou de haut-parleurs.

Pourtant, l’utilisation de l’audio haute résolution et du Bluetooth 5.1 permet au téléphone de servir de périphérique audio source décent.

Spécifications et performances

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 695

Vitesse moyenne, décalage occasionnel

5G

Le processeur SM6375 Snapdragon 695 5G de Qualcomm pilote le Sony Xperia 10 IV. Construit à l’aide d’un processus de fabrication de 6 nm, il s’agit d’une puce de puissance moyenne que vous pouvez également trouver sur le Poco X4 Pro 5G, le OnePlus Nord CE 2 Lite et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro à prix similaire.

Aucun de ces téléphones n’est réputé pour ses performances ultra-rapides, et c’est une histoire similaire avec le Xperia 10 IV. Le téléphone est disponible uniquement avec 6 Go de RAM, ce qui signifie qu’il peut gérer la plupart des tâches, mais vous remarquerez des décalages et des pauses occasionnels lors de l’ouverture/de l’utilisation d’applications.

Simon Chandler / Fonderie

Vous remarquerez également qu’il n’exécute pas les derniers jeux aussi facilement que les téléphones phares. L’un de nos jeux préférés habituels, Asphalt 9, a montré un léger ralentissement par endroits, et étant donné qu’il a maintenant quatre ans, j’imagine que des versions plus récentes et plus exigeantes causeront peut-être plus de problèmes à l’appareil.

Néanmoins, les performances du téléphone sont correctes pour son prix et peuvent très bien gérer les fenêtres divisées et plusieurs applications ouvertes. Mais comme le montrent les références suivantes, ce n’est pas l’Android le plus rapide dans sa gamme de prix.

Appareils photo

Configuration arrière à triple objectif

La vidéo atteint un maximum de 1080p

Bon appareil photo principal, objectifs ultra larges et téléobjectifs incohérents

Lorsque les androïdes de milieu de gamme et à petit budget sont livrés avec des objectifs arrière principaux de 50Mp (et plus), vous seriez pardonné de penser que le Sony Xperia 10 IV est quelque peu sous-alimenté à 12Mp. C’est la taille de son objectif large, tandis que ses objectifs ultra larges et téléobjectifs ne mesurent que 8Mp chacun.

Cependant, alors que les deux derniers objectifs sont sans doute insuffisamment cuits (plus ci-dessous), l’objectif 12Mp fait plus que résister à ses homologues plus bien dotés. Bien sûr, il ne s’adapte pas toujours bien aux situations de faible luminosité, mais ce critique s’est personnellement beaucoup amusé à prendre une variété de photos pendant la journée.

Simon Chandler / Fonderie

Les couleurs sont bien équilibrées, naturelles et pas trop saturées, les photos de paysage s’avérant particulièrement réussies. Les photos de personnes reflètent également bien au téléphone, avec suffisamment de détails et de dynamisme.

Cela dit, il peut parfois avoir du mal à trop de lumière (surexposition), et pas seulement à trop peu. De plus, les téléobjectifs et les objectifs ultra-larges manquent de puissance, avec leur plus petit nombre de mégapixels, ce qui donne des images qui bénéficieraient de plus de clarté et de définition.

Il en va de même pour les capacités vidéo du Xperia 10 IV. Il ne peut filmer des images animées qu’en 1080p et 30 images par seconde, ce qui n’est pas trop mal, mais quand (encore) le Poco F4 prend une vidéo 4K à 60 ips, il semble que ce soit un téléphone d’il y a de nombreuses années tout d’un coup.

Autonomie et charge de la batterie

Grande batterie 5000mAh

La charge rapide n’est pas si rapide

Pas de charge sans fil

La batterie de 5000mAh logée par le Xperia 10 IV est incontestablement le point fort du téléphone. C’est grand sur le papier, et étant donné que l’appareil est relativement peu exigeant en termes de taille d’écran et de spécifications, il va vraiment très loin.

Pendant les périodes où j’utilisais légèrement le téléphone, il pouvait durer quelques jours sans avoir besoin de faire le plein, tandis qu’une utilisation plus intensive ne déchargerait la batterie qu’après une journée complète. Notre test de batterie standard utilisant PCMark s’est terminé avec une durée de 24 heures et 52 minutes, ce qui est assez époustouflant pour tout type de smartphone, sans parler d’un si abordable.

Simon Chandler / Fonderie

Mais comme pour la plupart des autres domaines de performances du téléphone, il y a des mauvaises choses aussi bien que des bonnes. Bien qu’il soit annoncé comme offrant une « charge rapide », seulement 21 W ne semble pas particulièrement rapide dans la pratique.

Encore une fois, de nombreux téléphones à prix similaire affichent désormais une charge rapide à 65 W ou même plus, donc devoir attendre près de trois heures pour une recharge complète à partir du 10 IV peut parfois mettre à rude épreuve votre patience.

Logiciels et applications

Android 12

Certains accueillent les mods exclusifs à Sony

Peut-être une seule mise à jour principale

Le Sony Xperia 10 IV utilise Android 12 prêt à l’emploi, avec quelques modifications exclusives à Sony qui peuvent le rendre plus pratique, selon vos besoins. Ce qui est probablement le plus louable à propos de la mise en œuvre d’Android 12 par Sony, c’est qu’il y a une absence de bloatware et d’excès, avec très peu d’applications inutiles préinstallées sur l’appareil.

De plus, le téléphone offre une variété d’options de personnalisation, mais pas tellement que les utilisateurs finiront par se sentir dépassés. Son interface utilisateur est propre et simple à naviguer, tandis que les modes Sony susmentionnés rendent la navigation encore plus facile.

Simon Chandler / Fonderie

En particulier, la fonction Side Sense offre un raccourci pour accéder à diverses applications importantes, tandis qu’elle peut également être utilisée pour profiter de l’aspect 21:9 du téléphone et diviser son écran en deux. Ceci est utile si vous devez faire deux choses à la fois, tandis que si vous êtes un utilisateur YouTube non abonné, cela signifie également que vous pouvez écouter de la musique et consultez vos e-mails/naviguez sur le Web en même temps.

Un inconvénient est que, pour le moment, il semble que Sony ne s’est engagé qu’à une seule mise à jour principale d’Android. Cela vous mènera à Android 13, mais nous ne savons pas si Sony promettra d’autres mises à jour principales, de sorte que le téléphone n’aura peut-être pas une durée de vie particulièrement longue.

Prix ​​et disponibilité

Le Xperia 10 IV se vend officiellement 429 £ au Royaume-Uni, ainsi que 499 € en Europe. Il n’est pas officiellement disponible aux États-Unis, mais vous pouvez acheter une version internationale sur Amazon à 379 $.

En plus du site officiel du Royaume-Uni, vous pouvez obtenir le téléphone auprès de détaillants, notamment John lewis, AOOrdinateurs portables directs, Acheteur, Très et Argos. Amazone a le prix le plus bas si la couleur blanche ne vous dérange pas. Cela rend le téléphone encore plus rentable, et étant donné qu’il fait face à une concurrence très féroce dans la catégorie milieu de gamme, il pourrait se vendre indéfiniment à des prix inférieurs au RRP.

Bien sûr, le problème avec le 10 IV est qu’il n’y a actuellement pas de pénurie de téléphones à prix similaire sur le marché de milieu de gamme offrant d’excellentes spécifications. Cela inclut les éléments suivants :

Simon Chandler / Fonderie

Verdict

Le Sony Xperia 10 IV est un téléphone de milieu de gamme décent dans l’ensemble, combinant un certain nombre de fonctionnalités attrayantes dans un ensemble au design attrayant. Ses dimensions minces le rendent confortable à utiliser, tandis que sa batterie longue durée, son affichage ciblé et son logiciel convivial le rendent également très pratique.

Le fait est que, dans un marché occupé d’androïdes de milieu de gamme, il ne se démarque pas assez de la foule. Bien que son appareil photo principal soit assez bon, ses objectifs supplémentaires n’ajoutent pas grand-chose, tandis que ses performances n’ont rien de spécial et que la charge est lente par rapport à ses rivaux.

Des combinés tels que le Poco X4, le Poco F4 et le Samsung Galaxy A53, qui permettent tous également un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si vous pouvez trouver le Xperia à un prix réduit en ligne, cela vaut vraiment la peine d’être considéré, car ses forces l’emportent sur ses faiblesses.

