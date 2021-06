Test du Sony Xperia 10 III

introduction

Vous n’apportez pas de changements drastiques à une formule de travail, n’est-ce pas ? Eh bien, nous n’avons pas les chiffres pour dire à quel point le Xperia 10 II a eu du succès, mais cela a dû être très, puisque Sony n’a pas trop modifié le Xperia 10 III que nous avons pour vous aujourd’hui.

Sony Xperia 10 III (à gauche) à côté du Mark 2

Les quelques domaines qui ont été améliorés sont importants, bien sûr. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une centrale électrique isolée, le Snapdragon 690 à l’intérieur du nouveau modèle est beaucoup plus puissant et au moins un peu plus compétitif contre les rivaux du jour. La prise en charge de la 5G fait également désormais partie du package, grâce au nouveau chipset.

Une augmentation significative de la capacité de la batterie à 4 500 mAh (contre 3 600 mAh l’année dernière) est un autre développement très apprécié. Cela vient avec un peu plus de poids, mais à 169g, le Mk 3 reste l’un des combinés les plus facilement empochables.

Les changements moins tangibles incluent une augmentation de la RAM à 6 Go (auparavant 4 Go) et la prise en charge HDR désormais ajoutée sur l’écran OLED de 6 pouces apparemment identique. Malheureusement, il s’agit toujours d’un panneau à 60 Hz, et ce n’est guère à la mode, quelle que soit la position sur le marché.

Parmi les éléments qui ont été conservés et qui méritent encore une mention, le plus important est l’indice IP65/68 pour la protection contre la poussière et l’eau – une rareté dans le milieu de gamme qui distingue vraiment le Xperia 10 III. Le sandwich Gorilla Glass 6 n’est pas non plus donné pour le prix. Voici un aperçu des spécifications clés.

Caractéristiques du Sony Xperia 10 III en un coup d’œil :

Corps: 154,0 x 68,0 x 8,3 mm, 169 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 6), dos en verre (Gorilla Glass 6), cadre en plastique; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

154,0 x 68,0 x 8,3 mm, 169 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 6), dos en verre (Gorilla Glass 6), cadre en plastique; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Affichage: OLED 6,0″, HDR, résolution 1080x2520px, format d’image 21:9, 457ppi ; écran Triluminos.

OLED 6,0″, HDR, résolution 1080x2520px, format d’image 21:9, 457ppi ; écran Triluminos. Jeu de puces : Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) : Octa-core (2×2,0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 560 Silver) ; Adreno 619.

Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) : Octa-core (2×2,0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 560 Silver) ; Adreno 619. Mémoire: 128 Go 6 Go de RAM ; UFS ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé).

128 Go 6 Go de RAM ; UFS ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 11.

Android 11. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f/1,8, 27 mm, 1/2,8″, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2,2, 120˚, 16 mm, 1/4,0″ ; Téléobjectif : 8 MP, f/2,4, 54 mm, 1/4,0″, PDAF, zoom optique 2x.

: 12 MP, f/1,8, 27 mm, 1/2,8″, PDAF ; : 8 MP, f/2,2, 120˚, 16 mm, 1/4,0″ ; : 8 MP, f/2,4, 54 mm, 1/4,0″, PDAF, zoom optique 2x. Caméra frontale: 8 MP, f/2,0, 24 mm (large), 1/4,0″.

8 MP, f/2,0, 24 mm (large), 1/4,0″. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30fps; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30fps; : 1080p@30fps. La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 30W, charge rapide, alimentation USB.

4500 mAh ; Charge rapide 30W, charge rapide, alimentation USB. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; NFC ; Prise jack 3,5 mm.

Déballage du Sony Xperia 10 III

Nous avons reçu notre unité de test Xperia 10 III dans la boîte blanche familière que Sony utilise depuis quelques années maintenant. Il y avait le strict minimum d’accessoires à l’intérieur – juste un chargeur et un câble USB pour aller avec.

Le chargeur est évalué à un faible 7,5 watts, et ce faible d’une valeur que nous n’avons pas vu depuis un moment. Le téléphone prend en charge USB PowerDelivery et bénéficiera d’un adaptateur plus puissant, tel que l’unité XQZ-UC1 de 30 watts de la société, mais ce n’est pas ce qui est fourni avec notre appareil de test. Peut-être que les unités de vente au détail seront équipées différemment. De plus, Sony est connu pour ajuster le contenu des packages d’une région à l’autre, donc des variations selon les paramètres régionaux peuvent également exister.