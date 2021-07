Test du Sony Xperia 1 III

introduction

Sony est de retour et malgré les résultats de vente en baisse constante, il a même quelques premières smartphones pour nous. Le Xperia 1 III, le dernier véritable produit phare de la gamme, est le véhicule logique pour ceux-ci, et nous sommes là pour tout vous dire à ce sujet.

Depuis le Xperia Z5 Premium en 2015, les téléphones haut de gamme de Sony ont des écrans de résolution 4K. Le Xperia 1 III combine la haute résolution et un taux de rafraîchissement élevé en un seul, ce qui en fait le premier smartphone avec un écran 4K 120 Hz.

L’autre nouveauté est la caméra téléobjectif périscope à focale variable. Les périscopes 5x sont essentiellement courants maintenant, et la longue portée est la bienvenue. Mais pour les niveaux de zoom intermédiaires, vous devez généralement vous fier au zoom numérique ou à un deuxième téléobjectif. Le Xperia 1 III présente une alternative – sa caméra périscope peut basculer entre les niveaux de zoom 2,9x et 4,4x (70 mm et 105 mm respectivement). C’est une première.

Le reste du Xperia est assez standard, ou du moins pas quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Il s’agit d’un téléphone Android haut de gamme en 2021, ce qui signifie que le Snapdragon 888 est à la barre, et qu’il y a plus de RAM que sur l’ultrabook de ce critique (12 Go sont fournis en standard). Gorilla Glass avant et arrière, protection contre la poussière et l’eau, une batterie de 4 500 mAh avec une charge (un peu) rapide – certaines choses ne peuvent tout simplement pas être si différentes.

Caractéristiques du Sony Xperia 1 III en un coup d’œil :

Corps: 165,0 x 71,0 x 8,2 mm, 186 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

165,0 x 71,0 x 8,2 mm, 186 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium; IP65/IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Affichage: OLED 6,50″, 1B couleurs, 120Hz, HDR BT.2020, résolution 1644x3840px, format 21.02:9, 643ppi ; 4K@60Hz / FHD@120Hz.

OLED 6,50″, 1B couleurs, 120Hz, HDR BT.2020, résolution 1644x3840px, format 21.02:9, 643ppi ; 4K@60Hz / FHD@120Hz. Jeu de puces : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680) ; Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680) ; Adreno 660. Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.X ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé).

256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.X ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 11.

Android 11. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f/1,7, 24 mm, 1/1,7″, 1,8 µm, PDAF Dual Pixel, OIS ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2,2, 124˚, 16 mm, 1/2,6″, PDAF double pixel ; Téléobjectif : 12 MP, f/2,3, 70 mm, f/2,8, 105 mm, 1/2,9″, PDAF Dual Pixel, zoom optique 3x/4,4x, OIS ; Profondeur : 0,3 MP, TOF 3D.

: 12 MP, f/1,7, 24 mm, 1/1,7″, 1,8 µm, PDAF Dual Pixel, OIS ; : 12 MP, f/2,2, 124˚, 16 mm, 1/2,6″, PDAF double pixel ; : 12 MP, f/2,3, 70 mm, f/2,8, 105 mm, 1/2,9″, PDAF Dual Pixel, zoom optique 3x/4,4x, OIS ; : 0,3 MP, TOF 3D. Caméra frontale: 8 MP, f/2,0, 24 mm (large), 1/4″, 1,12 µm.

8 MP, f/2,0, 24 mm (large), 1/4″, 1,12 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS à 5 axes, OIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyro-EIS 5 axes.

: 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS à 5 axes, OIS ; : 1080p@30fps, gyro-EIS 5 axes. La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 30W, 50% en 30 min (annoncé), Charge rapide sans fil, Charge sans fil inversée, Alimentation USB.

4500 mAh ; Charge rapide 30W, 50% en 30 min (annoncé), Charge rapide sans fil, Charge sans fil inversée, Alimentation USB. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; NFC ; Prise jack 3,5 mm.

Déballage du Sony Xperia 1 III

Le Xperia 1 III est livré dans ce qui est l’emballage blanc en deux parties de Sony depuis quelques années maintenant. Le logo Xperia et le numéro de modèle sont gravés au centre du couvercle en lettres brillantes, tandis qu’un plus petit logo gris « Sony » se trouve à l’extrémité proche. C’est une boîte simple, mais élégante et robuste.

Notre unité d’examen était livrée avec un chargeur et un câble USB-C, et rien d’autre. Nous avons l’adaptateur XQZ-UC1 (30 W, USB PowerDelivery) qui est le meilleur que Sony ait à offrir, et nous pensons que c’est ce qui sera également livré avec les unités de vente au détail. Néanmoins, votre forfait peut différer du nôtre.