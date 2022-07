Test du Sony WH-1000XM5 : toujours compris

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Qualité audio phénoménale

Grande annulation du bruit

Intelligent sérieux Notre avis Les WH-1000XM5 sont une autre paire de fantastiques écouteurs antibruit de Sony. La société a peaufiné et affiné la qualité sonore, l’ANC et le design, et tout cela pour le mieux – bien que certains manqueront sans aucun doute l’option de les plier pour les ranger dans une poche.

Le WH-1000XM5 est la cinquième génération d’écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit de Sony. Malgré la forte concurrence de ses rivaux, dont Bose, année après année, les efforts de Sony ont été largement reconnus comme les meilleurs écouteurs ANC sur le marché, et rien n’indique que cela change encore.

Certes, peu de choses ont changé par rapport aux excellents XM4 de l’année dernière, mais c’est le prix de l’excellence : Sony se limite à affiner, plutôt qu’à réinventer, en mettant l’accent sur les ajustements de conception, un tout nouvel étui de transport et des mises à niveau audio, ANC , et la qualité des appels.

Tout cela a également entraîné une augmentation des prix — mais les XM5 valent toujours la prime, et les générations précédentes ont toutes bénéficié de généreuses réductions de prix après le lancement, nous nous attendons donc à voir la même chose ici.

Concevoir et construire

Conception simplifiée

Ne peut plus se plier pour s’adapter à l’étui

Commandes simples

Au début, les écouteurs XM5 peuvent sembler assez similaires aux XM4 de l’année dernière, mais creusez plus profondément et vous trouverez une pléthore de modifications de conception.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Encore une fois, ils sont disponibles dans un choix de base de noir ou «argent platine», bien que ce dernier – illustré – ressemble plus à une crème légère à mes yeux. D’autres couleurs pourraient arriver dans le futur. Lorsque j’ai déballé les XM5 pour la première fois, j’ai été un peu déçu par l’aspect et la sensation, et pour moi, le plastique utilisé sur tout le corps me semblait étrangement bon marché.

J’ai cessé de le remarquer après quelques semaines avec les écouteurs, et je ne me plaindrai pas trop étant donné que le changement semble provenir d’un passage admirable aux matériaux recyclés comme pour les LinkBuds et LinkBuds S. L’emballage est également en plastique -libre.

La forme large est essentiellement la même, bien que la conception ait été simplifiée et rationalisée. Il y a un angle légèrement plus aigu avec le bord incliné de chaque tasse, ce qui rend la zone tactile externe plus petite.

Le bandeau a subi une refonte plus importante. Il est plus petit et plus élégant, mais toujours confortablement rembourré. Un réglage en continu signifie que l’ajustement de l’ajustement est une expérience plus fluide et permet une conception plus délicate, bien que dans l’ensemble, les écouteurs pèsent à peu près le même (250 g).

Dans l’ensemble, ce sont certainement des canettes confortables. Ils sont légers, réglables et les oreillettes en cuir souple (faux) sont confortables et souples, même si elles transpirent dans la chaleur.

Un inconvénient de la conception est que, contrairement à leurs prédécesseurs, les écouteurs XM5 ne peuvent pas se replier. Cela signifie qu’il sera impossible de les entasser dans une poche ou un sac à main, ils sont donc un peu moins portables.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

En conséquence, le nouvel étui de transport (inclus avec les écouteurs) est également assez grand et occupera la majeure partie d’un sac à dos — bien qu’il soit également plus fin, la nouvelle forme peut mieux convenir à certains sacs minces. Sony décrit le boîtier comme « pliable » lorsque les écouteurs ne sont pas à l’intérieur, bien qu’en pratique, vous ne puissiez le presser qu’un peu pour gagner quelques millimètres d’espace supplémentaire.

Les contrôles sont rares. Il n’y a que deux boutons, tous deux sur la tasse gauche : un bouton d’alimentation qui est également utilisé pour activer l’appairage Bluetooth, et un bouton à bascule pour la suppression du bruit et le mode ambiant. Les commandes tactiles sont limitées à l’oreillette droite (désolé pour les gauchers) et sont utilisées pour lire, mettre en pause, sauter une piste et régler le volume.

Qualité sonore

Nouveaux pilotes 30 mm repensés

Qualité d’appel claire

LDAC pour l’audio haute résolution

Après avoir utilisé les mêmes composants audio pendant deux générations, Sony a revu son approche pour la série XM5. Contre toute attente, l’entreprise a en fait adopté plus petit haut-parleurs – 30 mm, contre 40 mm – dont vous pourriez craindre qu’ils aggravent la sortie, en particulier dans les basses fréquences.

Je n’ai pas testé les XM4, et cela fait deux ans que je n’ai pas testé les XM3, donc je n’oserai pas faire de comparaisons directes sur la qualité audio. Ce que je dirai, c’est que l’audio est excellent, et je ne me souviens pas que les versions précédentes offraient quelque chose de mieux.

La clarté et l’ouverture de la scène sonore ici sont presque inégalées, avec un son expansif et précis.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’extrémité supérieure du spectre est riche, détaillée et vibrante, ce qui les rend parfaits pour les voix pop et l’indie à la guitare.

Les basses sont tout aussi claires, sans aucune des ténèbres boueuses que l’on trouve souvent dans les graves. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y a un manque de puissance, avec beaucoup de punch pour conduire le rythme propulsif de “Out of Sight” de Run the Jewels ou de la transey de Blue Hawaii “Where Is the Sun ???”.

Si tu veux Tout à fait les basses tremblantes du tympan ne sont probablement pas les boîtes pour le livrer, bien que le fait d’augmenter les basses sur l’égaliseur réglable dans l’application officielle de Sony compensera quelque peu. Ce ne sera vraiment un problème que pour l’extrême fin de la musique électronique et du hip hop, et il est difficile d’imaginer que tout casque qui bat les XM5 à la basse les égalerait également en termes de clarté.

Les appels sont également excellents. Une variété de microphones, une isolation vocale et une réduction du bruit du vent se combinent pour bien distinguer votre voix du brouhaha qui vous entoure.

Comme vous pouvez vous y attendre des écouteurs phares de Sony, le WH-1000XM5 offre un son haute résolution via le propre codec LDAC de Sony (il n’y a pas d’aptX ici) afin que vous obteniez un son jusqu’à 24 bits/96 kHz sans fil si vous avez un appareil compatible. comme le Sony Xperia 1 III. Sinon, il reviendra au SBC plus basique et pour les utilisateurs d’iPhone, AAC.

Suppression du bruit

ANC réglable

Bascule dédiée pour le mode ambiant

L’ANC adaptatif a encore besoin de travail

La série XM de Sony a toujours excellé dans la suppression active du bruit (ANC), et cette génération fait un autre pas en avant, bien que petit.

L’inclusion clé ici est la puce ‘Integrated Processor V1’, qui fonctionne avec le processeur d’annulation de bruit QN1 existant pour améliorer les performances.

Ces deux puces, associées à pas moins de huit microphones, font un excellent travail de découpe audio. J’écris ceci le jour le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni, avec un ventilateur Dyson à plein régime à quelques centimètres de mon visage, et je n’entends rien – pas même le son de l’air lui-même frappant les écouteurs.

Les XM5 font un excellent travail en coupant tout, du bruit de la circulation aux trains, en remplaçant le tout par une couverture de silence réconfortante. Il n’y a vraiment pas mieux.

L’ANC est rejoint par un mode ambiant qui amplifie le son extérieur – vous permettant de tenir des conversations avec les écouteurs ou d’entendre votre environnement lorsque vous voulez traverser la route.

Il y a un bouton dédié pour cela sur le casque, mais aussi un mode « Adaptive Sound Control » en option. Cela essaie d’apprendre en fonction de l’endroit où vous vous trouvez (à la maison ou au bureau, par exemple) et de ce que vous faites, en augmentant ou en diminuant l’ANC ou en passant à Ambient selon le cas – augmentant le bruit externe lorsque vous êtes près d’une route, mais en le diminuant si vous êtes assis immobile.

La dernière fois que j’ai essayé cela sur une paire de canettes Sony, je l’ai éteint en quelques heures, mais la technologie a parcouru un long chemin. Il y a encore du travail à faire cependant – les écouteurs sont toujours susceptibles de se tromper en étant assis dans les transports en commun pour marcher sur une route – et pour être honnête, si vous marchez beaucoup dans une ville, vous ne le ferez peut-être pas. vouloir le son ambiant doit être amplifié chaque fois que vous êtes à proximité de la circulation, ce qui peut être tout le temps.

Fonctionnalités intelligentes

Assistant Google et Alexa intégrés

La musique s’arrête lorsque vous retirez le casque

Mode parler pour discuter

De nombreuses fonctionnalités intelligentes incluses dans le XM5 reviennent des XM4 – ou deviennent rapidement la norme sur le marché des écouteurs haut de gamme.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Google Assistant et Alexa d’Amazon sont tous deux intégrés, avec une activation vocale mains libres disponible pour les deux.

Il existe également une prise en charge complète de la technologie Fast Pair d’Android, qui permet de configurer les écouteurs sur un téléphone Android en un seul clic. Il prend également en charge le service Google Find My, ce qui facilite la recherche des écouteurs si vous les égarez. Il existe également Swift Pair pour les appareils Windows.

La connexion multipoint signifie que vous pouvez coupler le casque avec deux appareils simultanément, vous permettant de regarder une vidéo sur votre ordinateur portable, puis de basculer sur votre téléphone en toute transparence lorsqu’un appel arrive.

La prise en charge de Spotify Tap signifie qu’un double appui rapide sur le bouton ANC peut lancer votre musique immédiatement, et la prise en charge de Dolby Atmos et de 360 ​​Reality Audio se déclenchera pour le contenu compatible.

Mis à part les intégrations tierces, les écouteurs mettront votre musique en pause dès que vous les retirerez et reprendront lorsque vous les remettrez en place, ce qui s’est avéré assez fiable pour moi.

Tenez votre main au-dessus de la bonne tasse et le mode ambiant se déclenchera également immédiatement si vous avez besoin d’entendre rapidement votre environnement. Je suis également fan du mode Speak-to-Chat – le nom peut sembler un truisme, mais il s’agit en fait d’une technologie qui met votre musique en pause et active le mode Ambient lorsqu’il détecte votre propre voix, avant de restaurer vos paramètres peu de temps après vous Arrêtez de parler – idéal pour de courtes conversations avec le personnel du magasin et les baristas.

Autonomie et charge de la batterie

Autonomie typique de la batterie de 30 heures

Charge USB-C rapide

Une chose que Sony n’a pas changée est la durée de vie de la batterie. La société estime que les XM5 fonctionneront pendant les mêmes 30 heures que celles prévues pour le modèle XM4 avec ANC activé, et vous pouvez obtenir 10 heures supplémentaires si vous désactivez la suppression du bruit.

Il est difficile de mesurer exactement la durée de vie de la batterie du casque, mais je peux dire que depuis deux semaines que j’utilise les XM5, je n’ai eu à les recharger qu’une seule fois malgré une utilisation assez régulière – donc la longévité ne semble pas être un problème.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La charge est aussi rapide. Les écouteurs disposent d’un port USB-C pour le rechargement, et si vous utilisez un chargeur USB-C PD (non inclus), vous pouvez récupérer jusqu’à trois heures de batterie en le même nombre de minutes. Une charge complète ne prend que quelques heures.

Prix ​​& disponibilité

Les écouteurs WH-1000XM5 sont maintenant disponibles dans le monde entier et vous pouvez les acheter directement auprès de Sony ou de Amazone et d’autres détaillants.

À 399 $ / 379 £ / 419 €, ils sont un peu plus chers que la dernière génération. Leur prix est proche du rival le plus proche, les 399 $ / 349 £ / 399 € Bose Noise Cancelling Headphones 700, bien qu’ils soient désormais régulièrement disponibles pour beaucoup moins cher. Cependant, il existe toujours un écart de prix énorme entre ceux-ci et les Apple AirPods Max à 549 $ / 549 £ / 629 €.

Le plus grand rival des XM5 est sans doute le XM4. Le modèle de l’année dernière reste excellent et coûte un peu moins cher au prix fort – mais vous n’avez pas besoin de payer autant car ils sont souvent disponible pour beaucoup moins cher. La plupart des acheteurs obtiendront une meilleure valeur en achetant une génération plus âgée.

Pour plus de rivaux, consultez notre guide des meilleurs écouteurs, ou plus précisément des meilleurs écouteurs antibruit.

Verdict

Les WH-1000XM5 ne sont qu’un petit pas en avant, mais un rappel que Sony est presque sans égal dans les casques grand public haut de gamme.

Le design haut de gamme bénéficie d’un bandeau profilé et d’un ajustement amélioré, bien que certains préfèrent l’option des modèles plus anciens pour se plier dans une forme compacte et adaptée à la poche.

Les nouveaux haut-parleurs de 30 mm offrent toujours beaucoup de basses, mais les équilibrent avec une clarté et une ouverture phénoménales, tandis que l’ANC de Sony reste l’affaire absolue.

Ajoutez une autonomie de batterie impressionnante et une gamme de fonctionnalités intelligentes et de raccourcis utiles, et il est difficile de voir beaucoup de place pour s’améliorer – ce qui est à peu près ce que nous pensions l’année dernière aussi.

Ils ne sont certainement pas bon marché, mais si vous pouvez vous permettre de payer pour la qualité, vous ne pouvez pas faire mieux pour le moment – ​​et si vous ne le pouvez pas, vous pouvez toujours acheter le modèle de l’année dernière à bon marché.

Spécifications