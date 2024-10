Test du Sony WF1000XM5 – IGN

Maintenant qu’il existe des centaines d’écouteurs antibruit, il est facile de se moquer du prix de 299 $ du Sony WF-1000XM5 – je l’ai certainement fait au début. Mais même si ces écouteurs sont chers, ils offrent l’une des meilleures suppressions de bruit que j’ai jamais expérimentées dans un écouteur, associées à une qualité sonore incroyable. J’utilise ces écouteurs tous les jours depuis près d’un an maintenant, et depuis lors, ils ont gagné une place permanente dans mon sac à main chaque fois que je quitte la maison.

Sony WF-1000XM5 – Photos

Guide d’achat Les Sony WF-1000XM5 sont disponibles dès maintenant, à partir de 299 $. Vous pouvez les récupérer à Amazone, Meilleur achat ou Sony lui-même.

Conception et fonctionnalités

Comme tous les autres écouteurs sans fil, les Sony WF-1000XM5 sont livrés dans un petit étui de chargement, mais ce qui les distingue, c’est leur petite taille. Debout, le boîtier ne mesure que 1,57 pouces de haut et 2,54 pouces de long, ce qui le rend extrêmement facile à glisser dans n’importe quelle poche ou sac. Le boîtier est également recouvert de ce joli matériau caoutchouteux, doux et lisse au toucher.

La petite taille cache cependant quelques fonctionnalités intéressantes. Le boîtier Sony WF-1000XM5 est compatible avec le chargement sans fil Qi. À première vue, cela semble gênant, compte tenu de la forme ronde du boîtier. Cependant, le bord inférieur du boîtier est plat et vous pouvez le placer verticalement sur un chargeur sans fil pour faire couler le jus.

Les écouteurs eux-mêmes ressemblent à de petits haricots noirs, ornés de petits cercles de bronze sur le coin extérieur. Le côté de l’écouteur qui entre dans votre oreille est doté d’une petite tige avec un embout en mousse attaché. Heureusement, les WF-1000XM5 sont livrés avec plusieurs paires d’embouts de différentes tailles (et matériaux), afin que vous puissiez trouver ceux qui s’adaptent parfaitement à votre oreille. Au-delà de la pointe, cependant, la petite forme en forme de haricot des WF-1000XM5 est confortable et s’adapte parfaitement à mes oreilles.

Et contrairement à beaucoup d’autres écouteurs – notamment les AirPods Pro d’Apple – qui commencent à devenir inconfortables après un certain temps, je peux porter les Sony WF-1000XM5 pendant des heures sans ressentir le besoin de reposer mes oreilles, même si ce n’est pas nécessairement le cas. un choix sain.

Mais même avec la taille de ces grains, ils ont une suppression impressionnante du bruit sous la surface. Sony affirme que la technologie de suppression du bruit est « basée sur l’IA », et même si cela était probablement vrai lorsque l’algorithme a été créé pour la première fois, gardez à l’esprit que ces écouteurs ne s’amélioreront pas pour annuler le bruit au fil du temps.

Sony a également inclus un capteur de conduction osseuse, pour fonctionner avec le microphone et capter plus clairement votre voix dans des environnements bruyants. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire pour juste le microphone, mais les Sony WF-1000XM5 sont les meilleurs écouteurs de ma collection lorsqu’il s’agit de parler au téléphone, il est donc clair que Sony est sur quelque chose.

Les pilotes eux-mêmes sont des pilotes dynamiques de 8,4 mm, qui sont techniquement moins performants que les deux pilotes différents trouvés dans le Samsung Galaxy Buds 3 Pro, mais ces écouteurs sont toujours capables d’un échantillonnage de 96 kHz. Et comme Sony possède LDAC, il n’est pas vraiment surprenant que ces écouteurs prennent également en charge ce codec sans perte pour l’audio haute résolution.

Grâce à l’application Sony Headphone Connect, vous pouvez activer tous les petits logiciels du WF-1000XM5. Le contrôle adaptatif du son, par exemple, modifiera l’intensité de la suppression du bruit en fonction de l’endroit où vous vous trouvez ou de ce que vous faites. Après tout, lorsque je suis à la maison, j’écoute de la musique et j’écris, je n’ai pas besoin des écouteurs pour filtrer autant de bruit que lorsque je prends le train pour me rendre au bureau.

Dans l’application, vous pouvez également activer « Parler pour discuter ». Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez commencer à parler et vos écouteurs mettront votre musique en pause et activeront le bruit ambiant afin que vous puissiez avoir une conversation sans avoir à vous soucier de vos écouteurs. Ensuite, lorsque vous aurez fini de parler, vos paramètres précédents reviendront après quelques secondes.

La fonction Speak to Chat fonctionne en grande partie grâce au capteur de conduction osseuse intégré au microphone. Cela permet aux écouteurs de mieux savoir quand c’est toi parler, plutôt que quelqu’un qui est autour de vous. Cela empêche la fonction d’interrompre votre rythme lorsqu’un inconnu dans le train commence à avoir une conversation téléphonique bruyante.

Performance

À 299 $, les Sony WF-1000XM5 doivent sonner bien, quel que soit le nombre de fonctionnalités sophistiquées que la société a intégrées dans les bourgeons. Et que la suppression du bruit soit activée ou non, les écouteurs sonnent fantastiquement, même s’ils penchent un peu en basses de temps en temps. Heureusement, l’application Headphone Connect dispose d’un excellent égaliseur qui peut rapprocher le son de vos goûts personnels.

L’application dispose également d’un assistant qui vous permet de jouer une chanson et de parcourir certains paramètres en temps réel pour vous aider à trouver votre son, sans avoir à passer une heure à manipuler des leviers individuels. Je me suis finalement retrouvé à utiliser un réglage d’égaliseur qui conserve les basses fortes du son par défaut, tout en mettant davantage en valeur les médiums et les aigus pour un son plus complet.

Et au cours de la dernière année, j’ai tout écouté, de Rob Zombie à TLC, et je n’ai trouvé aucune musique qui ne sonne pas bien. Grâce à l’isolation phonique inhérente à l’utilisation des embouts en mousse inclus, le son est clair et équilibré sans avoir à maintenir le volume à des niveaux malsains – même si je le fais quand même.

Les pilotes sont un peu moins avancés que le Samsung Galaxy 3 Buds Pro, qui à 249 $ est moins cher et dispose également d’un pilote magnétique planaire supplémentaire pour équilibrer sa scène sonore. J’ai beaucoup utilisé les deux écouteurs, surtout lorsque j’examinais les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. Et même s’ils sonnent bien, je me suis quand même retrouvé à revenir aux Sony WF-1000XM5, principalement à l’arrière du meilleure suppression du bruit.

En tant que personne extrêmement dépassée dans les environnements bruyants, je suis particulièrement sensible à la qualité de la suppression du bruit. Les Sony WF-1000XM5 sont devenus un outil indispensable pour gérer mes problèmes d’anxiété, surtout lorsque je suis en ville pour faire des courses ou courir à des événements. Quiconque a déjà visité New York peut vous dire à quel point les rues et le métro peuvent être bruyants, en particulier aux heures de pointe, et les WF-1000XM5 peuvent essentiellement mettre tout cela en sourdine. Aucun autre écouteur que j’ai utilisé, des Galaxy Buds 3 Pro aux AirPods Pro, n’a pu égaler la capacité du WF-1000XM5 à isoler le monde extérieur.

Mais encore une fois, grâce à la capacité des écouteurs à modifier la suppression du bruit en fonction de l’endroit où vous vous trouvez ou de ce que vous faites, je peux simplement démarrer une conversation lorsque j’en ai besoin sans avoir à retirer mes écouteurs. Vous pouvez même régler les écouteurs pour qu’ils augmentent le bruit ambiant lorsque vous vous déplacez, dans l’intérêt de la sécurité. Pour ma part, je préférerais être heurté par une voiture plutôt que d’entendre le monde extérieur, mais c’est votre cas.

Batterie

Sony affirme que les WF-1000XM5 peuvent obtenir jusqu’à 8 heures d’écoute, qui sont étendues à 24 heures si vous chargez les écouteurs dans leur étui entre les sessions d’écoute. Écoutez, je porte ces écouteurs presque tous les jours depuis près d’un an et je n’ai jamais eu à me soucier de savoir si la batterie allait se décharger avant d’avoir fini d’écouter de la musique.

Même en voyageant de New York à Los Angeles, je peux écouter les écouteurs grâce aux contrôles de sécurité, monter dans l’avion, puis atterrir sans même avoir besoin de mettre ma musique en pause. La longue durée de vie de la batterie a même parfois été un problème, car j’oublie de la charger – mon hypothèse par défaut est qu’il lui reste de la batterie, comme c’est habituellement le cas.

Lorsqu’il est mort, il ne faut même pas beaucoup de temps pour le recharger. Je peux brancher le boîtier sur mon bureau pour le charger pendant que je travaille, et le chargement sera terminé en une heure environ. Branchez-le sur un mur avec une brique de chargement décente et cela réduira le temps à environ 30 minutes.

Jackie Thomas est l’éditeur de matériel et de guides d’achat chez IGN et la reine des composants PC. Tu peux la suivre @Jackiecobra