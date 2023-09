Test du Sony WF-1000XM5 – Actualités GSMArena.com

Introduction

« C’est un Sony » – tel était le slogan de Sony Corporation à l’époque et il pourrait revenir car le succès de ses gammes phares d’écouteurs sans fil (WH) et Wireless Free (WF) en a fait la référence en matière d’écouteurs Bluetooth avec fonction active. suppression du bruit. Les écouteurs WF sont maintenant en version XM5, apportant un design plus compact, de nouveaux pilotes Dynamic Driver X de 8,4 mm avec une meilleure reproduction des basses fréquences sonores et des revendications d’ANC supérieur par rapport au Sony WF-1000XM4 de deux ans que nous avons adoré.

Comme on peut s’y attendre, ces écouteurs phares de Sony ne sont pas bon marché, se vendant environ 300 $/300 €/260 €. Vaut-il donc leur prix alors que leurs prédécesseurs sont désormais proposés avec une remise importante ? Nous utilisons les WF-1000XM5 depuis près de deux semaines maintenant et nous espérons pouvoir répondre à cette question et à bien d’autres dans les lignes suivantes.

Conception

Les précédents écouteurs WF-1000XM étaient plus gros que la plupart de leurs concurrents directs, mais Sony les a désormais correctement allégés. Les XM5 sont 25 % plus petits et 20 % plus légers que leurs prédécesseurs. Chaque écouteur pèse désormais 5,9 grammes tandis que le boîtier pèse 39 grammes, ce qui porte le poids total combiné à un peu plus de 50 grammes – bien loin des volumineux XM3 que nous avons examinés en 2020.

Le design des XM5 est toujours indéniablement Sony avec des accents dorés pour les logos Sony et le couvercle en maille du microphone ainsi que le couvercle du boîtier de chargement. Les têtes elles-mêmes présentent une finition principalement brillante avec une texture mate à l’extérieur, là où se trouvent les commandes tactiles. Le boîtier est raisonnablement compact et dispose d’un bouton d’appairage, d’un port USB-C et d’une prise en charge du chargement sans fil Qi. Notre paire d’examen est disponible en argent qui gère assez bien les taches et la seule autre couleur que vous pouvez actuellement obtenir est le noir classique.

Les têtes XM4 de l’année dernière ont inauguré les nouveaux embouts en mousse de polyuréthane qui sont repris sur les XM5. Les écouteurs sont préinstallés avec des embouts de taille M tandis que l’emballage propose des embouts de remplacement de taille XS, S et L. Les embouts en mousse de Sony offrent une isolation acoustique supérieure par rapport à leurs homologues en silicone, même s’ils ont également tendance à se dilater dans vos oreilles, ce qui peut s’avérer problématique pour certains utilisateurs.

Dans mon cas, les embouts de taille M par défaut s’ajustaient un peu trop à mes oreilles, j’ai donc eu recours aux embouts de taille XS qui offraient un meilleur ajustement. J’ai également essayé de passer à des embouts en silicone ordinaires d’une autre paire d’écouteurs et ils étaient plus confortables dans mon livre.

Les XM5 sont dotés d’une protection IPX4 contre les éclaboussures et la transpiration, ce qui est assez standard pour les écouteurs en 2023. L’étui ne comporte aucune protection contre la pénétration, vous devrez donc le tenir à l’écart de tout liquide.

Caractéristiques

Sony n’a rien épargné en ce qui concerne la fiche technique du WF-1000XM5. Il existe le nouveau processeur intégré V2 qui comprend un traitement audio 24 bits et une amplification audio analogique, ainsi que le processeur QN2e HD Noice Cancelling qui pilote le système ANC et le SoC Bluetooth. Un nouvel ajout ici est la fonction Quick Attention qui active le mode transparence lorsque vous appuyez longuement sur l’écouteur gauche lorsque vous avez besoin d’entendre quelqu’un vous parler, puis revient automatiquement à ANC.







SonyWF-1000XM5

Sony affirme que les nouvelles unités Dynamic Driver X de 8,4 mm offrent une reproduction améliorée des basses fréquences tout en couvrant une fréquence sonore plus large de 20 à 40 000 Hz avec moins de distorsion. Les écouteurs prennent en charge la dernière norme Bluetooth 5.3, le nouveau bit étant la prise en charge supplémentaire du codec LC3 qui promet une latence plus faible et moins de consommation d’énergie par rapport aux codecs existants SBS et AAC.

Si votre appareil et votre application multimédia prennent en charge le codec LDAC, vous pouvez diffuser de l’audio à débit binaire plus élevé jusqu’à 990 kbps avec un échantillonnage de 96 kHz. Vous bénéficiez également d’un son spatial 360 Reality Audio avec suivi de la tête et couplage multipoint à deux appareils simultanément, prêts à l’emploi. Ce dernier élément est remarquable car les XM4 ont dû attendre plusieurs mois pour une mise à jour logicielle avant de pouvoir gérer le couplage multipoint.

Chaque écouteur dispose désormais de trois microphones et Sony a ajouté un moteur de réduction du bruit d’apprentissage automatique et des capteurs de conducteur osseux qui devraient faire un bien meilleur travail pour capter votre voix pendant les appels. Vous bénéficiez également de Google Fast Pair sur Android ainsi que de Swift Pair pour les appareils Windows 10 et 11 pour un couplage sans effort avec vos appareils. L’Assistant Google mains libres et Amazon Alexa vous permettent de contrôler tous les aspects des écouteurs ainsi que toutes les autres astuces intéressantes proposées par les deux assistants virtuels.

Les XM5 sont dotés de commandes tactiles standard sur leur coque extérieure, mais ils ne sont pas remappables, vous êtes donc coincé avec ce que Sony considère comme optimal : quatre pressions pour le réglage du volume sont un peu compliquées. Sony a également ajouté une fonction Find Your Equalizer qui vous guide dans la création d’un égaliseur personnalisé adapté à vos préférences d’écoute.

La fonction de contrôle adaptatif du son bascule automatiquement entre les modes de suppression du bruit et ambiant en fonction de votre environnement et de votre activité. La course et la marche auront le mode ambiant activé tandis que les modes de transport et de séjour activeront le mode de suppression du bruit. Parler pour discuter est une autre fonctionnalité familière de Sony qui active instantanément le mode ambiant afin que vous puissiez tenir une conversation sans arrêter votre musique.

L’application Headphones Connect de Sony pour Android et IOS est votre guichet unique pour gérer la multitude de fonctionnalités offertes par les XM5, notamment les modes EQ et ANC.









Trouvez votre égaliseur et vos gestes de tête de Sony

La section des fonctionnalités est complétée par quelques ajouts astucieux comme les nouveaux gestes de tête qui vous permettent d’accepter les appels entrants avec un signe de tête et de les rejeter en secouant la tête. Il existe également des fonctionnalités bêta comme Lecture automatique qui joue de la musique en fonction de votre activité. Vous bénéficierez d’une musique entraînante pour vos courses et d’une musique calme et apaisante à la fin de votre journée de travail ou après un long appel. SpotifyTap est également là pour permettre aux utilisateurs de Spotify d’accéder directement à leurs morceaux en appuyant deux fois sur la commande tactile.

Performances et qualité sonore

Nous avons testé les WF-1000XM5 avec un iPhone 13, un Sony Xperia 5 V (pour la prise en charge LDAC) et un MacBook Pro 14 pouces. Le couplage multipoint fonctionne parfaitement et constitue un ajout bienvenu sans avoir à attendre des mois pour une mise à jour logicielle comme sur les XM4.

Les XM5 offrent un profil audio équilibré dès la sortie de la boîte avec juste la bonne quantité de basses sans dépasser le reste des fréquences du spectre audio. Comme leur prédécesseur, ces écouteurs s’orientent vers une scène sonore chaleureuse avec une transition fluide entre les fréquences inférieures, moyennes et supérieures. Le son sortant des XM5 semble plus mature par rapport aux autres offres intra-auriculaires populaires que nous avons testées récemment et nous pouvons affirmer avec confiance qu’il s’agit également d’une avancée par rapport aux XM4.

Les médiums sont fidèlement reproduits avec des voix et des instruments offrant des détails nuancés qui sont plus difficiles à repérer sur des écouteurs intra-auriculaires plus abordables. La réponse des aigus est également une avancée par rapport au XM4 avec plus de clarté dans la gamme supérieure. Dans cet esprit, l’application Headphone de Sony vous permet de modifier tous les aspects de l’égaliseur selon vos préférences.

Les XM5 dépassent leur taille en termes de volume sonore grâce à leurs pilotes de 8,4 mm mis à jour. L’écoute en mode LDAC s’avère être une expérience légèrement meilleure, cependant, comme mon expérience précédente avec le codec à haut débit, cela met à rude épreuve la durée de vie de la batterie et n’est perceptible qu’à des occasions spécifiques sur les basses supérieures et les instruments à cordes.

Et puis nous arrivons à la suppression du bruit – la fonctionnalité essentielle de la série WF-1000XM. Le système ANC mis à jour sur les XM5 est de loin la meilleure implémentation que nous ayons testée sur une paire d’écouteurs intra-auriculaires. Cela est probablement dû en partie aux embouts en mousse qui offrent à eux seuls une excellente isolation phonique passive.

Les climatiseurs, les refroidisseurs d’eau et autres bruits de moyenne fréquence sont bloqués dès que vous allumez les XM5. Plus impressionnant encore, les XM5 gèrent tout aussi bien les environnements plus fréquentés, parvenant à bloquer une grande partie du son sur tout le spectre de fréquences de bruit. Même si l’ANC n’est pas au niveau de WH-1000XM5on peut considérer le WF-1000XM5 comme la référence en matière de suppression du bruit intra-auriculaire.

Le mode ambiant est exécuté à la perfection, vous permettant d’entendre naturellement votre environnement et vos voix, ce qui est généralement un point faible pour les autres écouteurs sans fil. Vous n’obtenez pas non plus l’effet de vide généralement associé aux écouteurs antibruit moins chers.

Nous avons également été impressionnés par les microphones qui offrent une excellente captation de la voix – une amélioration notable par rapport aux XM4 lors de nos tests d’appel. Les XM5 ont réussi à capter ma voix dans des rues animées avec beaucoup de circulation automobile et ont même géré des vents modérés, les gens à l’autre bout du fil signalant une réception claire de ma voix.

Les performances de latence lors du visionnage de contenu vidéo présentent des retards mineurs – meilleurs que la plupart des écouteurs sans fil que nous avons testés. Vous remarquez toujours un décalage audio lorsque vous jouez à des jeux, mais c’est le cas sur tous les écouteurs Bluetooth. La connectivité a été solide tout au long de mes tests sur les quatre appareils de test, sans interruption de connexion ni bégaiement.

Vie de la batterie

Sony affirme que les XM5 sont capables d’une autonomie de 8 heures avec l’ANC activé tandis que le boîtier ajoute deux recharges complètes, portant la durée de lecture totale à 24 heures.

Lors de nos tests, nous avons obtenu jusqu’à 7,5 heures avec ANC (sur le codec SBS), ce qui est assez bon bien qu’un peu en retrait des têtes de pointe qui offrent plus de 11 heures avec une seule charge. Il est également important de noter que le codec audio LDAC haute résolution est encore plus gourmand en batterie et nous n’avons obtenu que 6 heures de lecture continue, ce qui correspond aux XM4. Le boîtier de charge ajoute deux recharges complètes des écouteurs, ce qui signifie que la durée de vie combinée de la batterie atteint 22,5 heures.

Un cycle de recharge complet des écouteurs et de l’étui prend 90 minutes via le port USB-C tandis que le parcours sans fil prend plus de 3 heures. Une charge rapide de 3 minutes via USB-C vous rapportera jusqu’à une heure de lecture.

Verdict

Les Sony WF-1000XM5 sont les écouteurs sans fil les plus performants que nous ayons testés à ce jour. Ils offrent également une superbe suppression du bruit, un ensemble complet de fonctionnalités et sont présentés dans un design plus léger et plus convivial.

La qualité sonore bénéficie des nouveaux haut-parleurs de 8,4 mm et le réglage sonore amélioré corrige l’un de nos seuls reproches aux XM4 : les aigus supérieurs assourdis. La suppression du bruit est dans une catégorie à part et dépasse les concurrents d’Apple et de Samsung.

Les seuls reproches que nous avons avec les XM5 sont leurs commandes tactiles non remappables et les embouts en mousse qui sont moins confortables que les embouts en silicone pour des sessions d’écoute plus longues.

Si l’argent n’est pas un problème, alors les XM5 sont un oui catégorique ! Nous pensons que vous ne pouvez pas vous tromper avec ces écouteurs, quel que soit l’écosystème de smartphones dans lequel vous vous trouvez.

Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.