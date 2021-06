Test du Sony WF-1000XM4 – Actualités GSMArena.com

Présentation, déballage

En ce qui concerne les écouteurs vraiment sans fil avec suppression active du bruit, il y a de bons, il y a de bons et il y a la série WF de Sony – l’étalon-or.

Il s’agit de la deuxième génération, les WF-1000XM4, qui visent à remplacer leur prédécesseur en tant que référence en matière d’écouteurs TWS haute fidélité avec NC. Nous verrons comment ils se comparent au WF-1000XM3, après avoir déballé.

Vous obtenez le nouveau boîtier redessiné, les écouteurs eux-mêmes, deux jeux supplémentaires d’embouts auriculaires de différentes tailles et un câble USB.

Caractéristiques de conception

Le nouveau boîtier prend en charge à la fois la charge rapide USB-C et la charge sans fil Qi, amenant les écouteurs Sony aux normes actuelles de l’industrie. Le boîtier est assez simple, mais robuste.

Les embouts auriculaires sont parmi les plus grandes améliorations de cette génération. Sony a fait le choix d’opter pour de la mousse de polyuréthane au lieu de silicone, ce qui fait quelques choses. La mousse isole bien mieux du bruit que le caoutchouc et s’adapte plus facilement à l’oreille, pour un meilleur ajustement.

Vous obtenez le capteur infrarouge habituel pour une pause et une lecture automatiques lorsque vous retirez ou remettez les écouteurs. Il y a quatre microphones formant un faisceau et un capteur à conduction osseuse qui fonctionnent en tandem pour une meilleure prise de voix lors des appels téléphoniques.

Chaque bourgeon a une zone tactile – un tap sur les cercles de gauche à travers le mode Ambient Sound et Noise Cancellation. Appuyez sur la droite pour lire et mettre en pause la lecture. Appuyez deux fois pour la piste suivante et trois fois pour la précédente.

La liste des améliorations du WF-1000XM4 par rapport au XM3 est vaste. L’ancienne puce QN1e est remplacée par la V1, qui intègre à la fois le processeur ANC et le SoC Bluetooth.

Le V1 comprend un nouveau circuit de conversion numérique-analogique, un amplificateur, DSEE Extreme, qui convertit la musique à un niveau proche de la haute résolution et utilise l’IA pour reproduire les fréquences perdues.

Les WF-1000XM4 sont également les premiers écouteurs à intégrer le codec LDAC de Sony. LDAC peut transmettre de l’audio haute résolution via Bluetooth – jusqu’à 990 Kbps, contre 328 Kbps du codec SBC standard.

Les WF-1000XM4 sont également améliorés physiquement par rapport à leurs prédécesseurs. Les écouteurs eux-mêmes sont 10% plus petits et plus légers – un pas dans la bonne direction même si ce ne sont pas les écouteurs TWS les plus compacts que vous puissiez acheter.

Comme le casque supra-auriculaire Sony WH-1000XM4, le modèle WF propose Speak to chat. Les écouteurs reconnaîtront que vous parlez à quelqu’un et activeront automatiquement le mode Ambient Sound pour que vous puissiez avoir votre conversation.

En plus de leurs capacités mains libres, le WH-1000XM4 prend en charge Alexa et Google Assistant. Dites simplement l’invite – Hey Google / Alexa – et les boutons activeront ledit assistant. C’est particulièrement intéressant car cela fonctionne pour vérifier la batterie des bourgeons, activer l’ANC ou le mode ambiant.

Lors de nos tests, les appelants ont déclaré que nous étions clairement sortis des microphones du WF-1000XM4.

Enfin, il y a le couplage rapide avec les téléphones Android – une fenêtre contextuelle sur votre écran vous invite à vous connecter aux WH-1000XM4 lorsqu’ils sont en mode de couplage.

Qualité audio, suppression du bruit, ajustement et autonomie de la batterie

Les Sony WH-1000XM4 sont de loin les meilleurs écouteurs que nous ayons jamais testés ici au siège. Le haut-parleur de 6 mm offre un meilleur son, grâce à un aimant 20 % plus grand et un nouveau diaphragme à haute conformité.

La musique est riche et audacieuse de bout en bout. La basse est omniprésente, donnant à la musique une belle base, sans devenir envahissante. Le médium est très détaillé et il y a du volume à revendre. Sérieusement, ce sont de loin les écouteurs les plus bruyants que nous ayons eu ici, calmant facilement les Samsung Galaxy Buds Pro.

Sony a réglé idéalement les WH-1000XM4 – en trouvant un bon équilibre entre les basses et les forts conviviaux, mais aussi matures. Les instruments et les voix sont remarquables.

La qualité sonore du WH-1000XM4 donne l’impression d’appartenir à des boîtes beaucoup plus grandes. Il n’y a rien du son mince et étiré que vous obtenez des écouteurs essayant d’être plus que ce qu’ils sont physiquement.

Le mode Ambient Sound a connu une immense amélioration de la fidélité. Ce n’est plus un coup de pouce artificiel de voix humaines, qui vous mettait à la fois mal à l’aise et comme si vous aviez une super ouïe en même temps. Nous pouvons utiliser les WH-1000XM4 dans Ambient Sound pendant des heures, c’est naturel et nous permet de tenir des conversations sans avoir besoin de sortir les bourgeons.

Mais c’est la suppression du bruit qui est le véritable atout du Sony WH-1000MX4. Pour commencer, les écouteurs eux-mêmes ont une meilleure isolation passive que les autres modèles intra-auriculaires que nous avons testés, ce qui est probablement dû aux embouts en mousse et au sur-design.

Dès que vous activez la suppression du bruit, les sons du monde environnant disparaissent. La sensation est un peu choquante au début. C’est quelque chose qu’on ne peut pas expliquer, il faut le sentir ou l’entendre comme c’est le cas.

Sony revendique jusqu’à 40% d’amélioration par rapport au WH-1000XM3 déjà solide, ce qui est tout simplement fou. Nous dirons ceci – les Galaxy Buds Pro de Samsung et les AirPods Pro d’Apple ont rien sur ces Sony en ce qui concerne l’ANC.

C’est étrange à dire, mais le WH-1000XM4 peut même donner à ses homologues plus grands, le WF-1000XM4, une course pour leur argent en matière de suppression du bruit. C’est peut-être dû à l’isolation supérieure que vous obtenez en coinçant un embout en mousse dans votre conduit auditif.

C’est une transition aussi bonne que n’importe quelle autre dans le gros défaut de ces écouteurs par ailleurs superbes – en forme. Il n’y a pas moyen de contourner cela – les WH-1000XM4 sont gros, trop gros pour certaines personnes. Nous avons essayé de faire une démonstration des têtes à quelques femmes en vain – elles ne leur ont même pas donné un deuxième coup d’œil.

Ce critique a eu sa juste part d’inconfort avec les WH-1000XM4 après environ 30 minutes de port. La douleur est concentrée dans ce qu’on appelle la conque auriculaire, mais le fait que vous ayez besoin d’enfoncer les boutons dans votre conduit auditif est un problème en soi pour certaines personnes.

En bout de ligne – essayez-les si vous le pouvez avant de les acheter, ou assurez-vous de pouvoir les retourner gratuitement, car ils ne conviendront pas à tout le monde.

Sony revendique jusqu’à 36 heures d’autonomie combinée par rapport aux WF-1000XM4, ce qui représente une amélioration de 4 heures par rapport à leurs prédécesseurs. Ce qui est plus impressionnant, c’est la revendication de 8 heures depuis les bourgeons avec ANC activé, contre 6 heures sur la paire sortante.

Nous nous sommes rapprochés des chiffres de Sony. 7 heures de lecture de musique en continu à plein volume avec ANC activé. Vous pouvez vous attendre jusqu’à 12 heures sans ANC.

La charge USB-C rapide offre une heure de lecture à partir de 5 minutes sur le câble. Une recharge complète a pris environ une heure.

Conclusion

Alors devriez-vous acheter les Sony WH-1000XM4 ? Tant que vous pouvez vous le permettre, c’est un oui catégorique ! Nous n’avons pas écouté d’écouteurs avec un meilleur son, ni connu une meilleure suppression du bruit dans un facteur de forme TWS. Nous pourrions aller plus loin et dire que la qualité audio et l’ANC sont au niveau des casques plus gros. Les WH-1000XM4 sont aussi géniaux qu’ils viennent.

Mais s’il en vaut la peine dans notre esprit, ce sont parmi les plus chers de leur catégorie à 280 €. Les AirPods Pro d’Apple sont en baisse à 195 € pour le moment, bien que nous ne recommandons pas de les remplacer par ceux de Sony, à moins qu’ils ne conviennent mieux à vos oreilles.

Si vous êtes sérieux au sujet de la musique en déplacement ou si vous voulez la meilleure suppression de bruit dans un ensemble portable, c’est ce qu’il vous faut. Assurez-vous simplement qu’il convient à votre budget et à vos oreilles.